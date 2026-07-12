Kdo je Franci Matoz?

Izjemno inteligenten, ambiciozen, nepopustljiv, predvsem pa človek, ki vedno išče rešitev. Tako opisujejo Francija Matoza, danes ministra za notranje zadeve in javno upravo, tisti, ki so mu blizu.
Da gre "do konca" in se zanaša predvsem nase, je mogoče razbrati iz pripovedovanja njegovega dolgoletnega prijatelja, podjetnika Mitje Škerjanca. Prvega januarja pred štirimi, petimi leti, se spominja Škerjanc, sta se povzpela na hrib Kokoš, ali Kokško kot mu tudi pravijo. Njun vzpon se je zaradi snežnega meteža sprevrgel v resno dogodivščino, kar nista pričakovala. "Sva se ustrašila, sva komaj dol prišla. Sva že..., koga bova klicala, ker nas je čisto odrezalo od sveta." Kljub temu se je Franci Matoz izkazal za nepopustljivega. "Se vidi, da je šel skozi tacensko šolo, takrat miličnika, policaja. Izredno odločen. Ne bi pustil, ego mu ne bi dopustil, da bi nas kdo reševal, do zadnjega," razlaga takratno izkušnjo z Matozom Škerjanc, ki ga med drugim ceni, ker vedno najde rešitev.
Da se zaveda svojih sposobnosti in ima o sebi kot o odvetniku visoko mnenje, Matoz ni skrival. Pred leti je za našo televizijo na vprašanje, ali je dober odvetnik, odgovoril: "Najboljši!"
In vprašanje, kdo je bil tisti, ki je bolj zaznamoval njegov vzpon, je bil to nekdanji koprski župan Boris Popović ali predsednik vlade Janez Janša? Popović na to danes ne želi odgovoriti, je pa dejstvo, da je bil prav on za Matoza prvi kazenski primer. Čeprav sta veljala za prijatelja, danes Popović pravi: "Nisva bila nikoli velika prijatelja, pač, sva bila dobra znanca." Njune poti so se razšle, ko Popoviću na volitvah ni uspelo vnovič postati župan.
Primera Patria, Trenta. Matoz ni le odvetnik Janše, ampak tudi njegov zaupnik. V času Janševih vlad je zastopal Dars, Aerodrom Ljubljana in NKBM, pozneje postal predsednik nadzornega sveta Luke Koper, podpredsednik nadzornega sveta Slovenskih železnic ter vodilni nadzornik DUTB.
Kot odvetnik pa je vzbujal pozornost tudi zaradi življenjskega sloga, zasebnosti niti ni skrival.
"So bili neki intervjuji v eni od revij, kjer je bil slikan v spodnji majici, kjer je povedal, da uporablja botoks, diamantni piling, da kupuje in nosi samo Armani obleke. In če se odloči, da nekaj zmaga, da zmaga. In kolegi so ocenjevali, se mi zdi takrat, da gre to za nedostojen način reklamiranja svoje dejavnosti in so bili sproženi postopki," pa govori o času vzpona Matoza med odvetniško elito nekdanji predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Miha Kozinc.
Kozinc in Matoz imata nekaj skupnega. Če je Matoz, danes minister za notranje zadeve in javno upravo, znan kot Janšev odvetnik, je bil Kozinc odvetnik Janeza Drnovška in dolga leta eden najbolj prepoznavnih pravnikov, povezanih z LDS, hkrati pa pravosodni minister. To med drugim omenja Vinko Gorenak, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, ko zagovarja Matoza v primeru kritik, predvsem iz Gibanja Svobode in Levice, da je šlo pri njegovem imenovanju za konflikt interesov. "Vsi po vrsti vpijejo, konflikt interesov, protizakonito, bil je odvetnik in tako dalje in tako dalje. Glejte, tudi gospod Kozinc je bil odvetnik gospoda Drnovška, pa LDS in tako dalje, pa je lahko bil minister. Ker minister je vendarle politična funkcija."
Zaradi očitkov, da naj bi na njegovo imenovanje za ministra vplivale prijateljske in poslovne povezave z Janšo, se je z morebitnim konfliktom interesov ukvarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije in na koncu ugotovila, da imenovanje ni bilo sporno, saj Janša pri tem ni imel odločevalske vloge.
Razrešitve, zmanjševanje števila zaposlenih v javni upravi, skratka reorganizacija. Kot je ob nastopu funkcije ministra za notranje zadeve in javno upravo dejal Matoz, ga čaka ogromno dela. To je bil tudi razlog, zakaj ni sodeloval v našem prispevku. Kot pravi njegov prijatelj Škerjanc, mu energije ne bo zmanjkalo. "Mentalno lahko on zdrži dvanajst, trinajst, štirinajst ur, če spije pet, šest, sedem, osem espressov na dan."
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