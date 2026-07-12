Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Naslovnica

Kdo je Franci Matoz?

Ljubljana, 12. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Brigita Potočnik
naslovna foto matoz

Če rečem, da bom zmagal, bom zmagal, je pred leti opisal svojo odvetniško filozofijo Franci Matoz, pogosto deležen pozornosti tudi zaradi življenjskega sloga. Danes je eden najvplivnejših ljudi ne le v pravu, tudi v politiki. Kot Janšev odvetnik in njegov zaupnik je bila tarča kritik, da gre ob njegovem imenovanju za ministra za konflikt interesov. Lotil se je reorganizacije javne uprave, razrešil več načelnikov upravnih enot, kmalu bo znano število presežnih delavcev. Kako opisujejo njegov značaj prijatelji in drugi, ki ga poznajo?

Izjemno inteligenten, ambiciozen, nepopustljiv, predvsem pa človek, ki vedno išče rešitev. Tako opisujejo Francija Matoza, danes ministra za notranje zadeve in javno upravo, tisti, ki so mu blizu. 

Odmevni primeri, polemike, razkošen slog in zasebne zgodbe spremljajo ime Francija Matoza, enega najvplivnejših ljudi pri nas. Kaj je zaznamovalo njegov vzpon med odvetniško elito, kakšen je njegov značaj, ki bo pomemben pri opravljanju funkcije ministra? Nocoj v oddaji 24UR, rubrika Fokus.

Da gre "do konca" in se zanaša predvsem nase, je mogoče razbrati iz pripovedovanja njegovega dolgoletnega prijatelja, podjetnika Mitje Škerjanca. Prvega januarja pred štirimi, petimi leti, se spominja Škerjanc, sta se povzpela na hrib Kokoš, ali Kokško kot mu tudi pravijo. Njun vzpon se je zaradi snežnega meteža sprevrgel v resno dogodivščino, kar nista pričakovala. "Sva se ustrašila, sva komaj dol prišla. Sva že..., koga bova klicala, ker nas je čisto odrezalo od sveta." Kljub temu se je Franci Matoz izkazal za nepopustljivega. "Se vidi, da je šel skozi tacensko šolo, takrat miličnika, policaja. Izredno odločen. Ne bi pustil, ego mu ne bi dopustil, da bi nas kdo reševal, do zadnjega," razlaga takratno izkušnjo z Matozom Škerjanc, ki ga med drugim ceni, ker vedno najde rešitev.

Da se zaveda svojih sposobnosti in ima o sebi kot o odvetniku visoko mnenje, Matoz ni skrival. Pred leti je za našo televizijo na vprašanje, ali je dober odvetnik, odgovoril: "Najboljši!" 

In vprašanje, kdo je bil tisti, ki je bolj zaznamoval njegov vzpon, je bil to nekdanji koprski župan Boris Popović ali predsednik vlade Janez Janša? Popović na to danes ne želi odgovoriti, je pa dejstvo, da je bil prav on za Matoza prvi kazenski primer. Čeprav sta veljala za prijatelja, danes Popović pravi: "Nisva bila nikoli velika prijatelja, pač, sva bila dobra znanca." Njune poti so se razšle, ko Popoviću na volitvah ni uspelo vnovič postati župan.

Primera Patria, Trenta. Matoz ni le odvetnik Janše, ampak tudi njegov zaupnik. V času Janševih vlad je zastopal Dars, Aerodrom Ljubljana in NKBM, pozneje postal predsednik nadzornega sveta Luke Koper, podpredsednik nadzornega sveta Slovenskih železnic ter vodilni nadzornik DUTB.

Kot odvetnik pa je vzbujal pozornost tudi zaradi življenjskega sloga, zasebnosti niti ni skrival.

"So bili neki intervjuji v eni od revij, kjer je bil slikan v spodnji majici, kjer je povedal, da uporablja botoks, diamantni piling, da kupuje in nosi samo Armani obleke. In če se odloči, da nekaj zmaga, da zmaga. In kolegi so ocenjevali, se mi zdi takrat, da gre to za nedostojen način reklamiranja svoje dejavnosti in so bili sproženi postopki," pa govori o času vzpona Matoza med odvetniško elito nekdanji predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Miha Kozinc.

Kozinc in Matoz imata nekaj skupnega. Če je Matoz, danes minister za notranje zadeve in javno upravo, znan kot Janšev odvetnik, je bil Kozinc odvetnik Janeza Drnovška in dolga leta eden najbolj prepoznavnih pravnikov, povezanih z LDS, hkrati pa pravosodni minister. To med drugim omenja Vinko Gorenak, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, ko zagovarja Matoza v primeru kritik, predvsem iz Gibanja Svobode in Levice, da je šlo pri njegovem imenovanju za konflikt interesov. "Vsi po vrsti vpijejo, konflikt interesov, protizakonito, bil je odvetnik in tako dalje in tako dalje. Glejte, tudi gospod Kozinc je bil odvetnik gospoda Drnovška, pa LDS in tako dalje, pa je lahko bil minister. Ker minister je vendarle politična funkcija."

Zaradi očitkov, da naj bi na njegovo imenovanje za ministra vplivale prijateljske in poslovne povezave z Janšo, se je z morebitnim konfliktom interesov ukvarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije in na koncu ugotovila, da imenovanje ni bilo sporno, saj Janša pri tem ni imel odločevalske vloge.

Razrešitve, zmanjševanje števila zaposlenih v javni upravi, skratka reorganizacija. Kot je ob nastopu funkcije ministra za notranje zadeve in javno upravo dejal Matoz, ga čaka ogromno dela. To je bil tudi razlog, zakaj ni sodeloval v našem prispevku. Kot pravi njegov prijatelj Škerjanc, mu energije ne bo zmanjkalo. "Mentalno lahko on zdrži dvanajst, trinajst, štirinajst ur, če spije pet, šest, sedem, osem espressov na dan." 

Brigita Fokus

 

Fokus Franci Matoz odvetnik politik Janez Janša minister
24ur.com Lindav: Konflikta interesov v odnosu Matoz-Janša ne vidim
24ur.com Klakočar Zupančičeva: Nosite rdeče salonarje ponosno, bodite ženske, kakršne ste
24ur.com Zaposlene šefu vladnega urada očitajo neprimerno dotikanje
24ur.com Rešitelj ali rabelj države? Maduro od voznika do predsednika
24ur.com Zakaj nekdanji minister Logar sam sebe imenuje serijski 'luzer'?
24ur.com Valentin Hajdinjak: 'Gospoda Snežiča ne poznam'
24ur.com 'Delovanje po lastni presoji, kreativnost, človek, ki izhaja iz delavske družine'
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
zadovoljna
Portal
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Skriti biser nad Gardskim jezerom: razgled, ki ga Slovenci obožujejo
Skriti biser nad Gardskim jezerom: razgled, ki ga Slovenci obožujejo
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: teh 7 sprememb po 40. letu ne pripisujte samo staranju
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
cekin
Portal
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
moskisvet
Portal
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
dominvrt
Portal
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
okusno
Portal
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804