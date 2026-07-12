Kdo je Franci Matoz?

Izjemno inteligenten, ambiciozen, nepopustljiv, predvsem pa človek, ki vedno išče rešitev. Tako opisujejo Francija Matoza , danes ministra za notranje zadeve in javno upravo, tisti, ki so mu blizu.

Odmevni primeri, polemike, razkošen slog in zasebne zgodbe spremljajo ime Francija Matoza, enega najvplivnejših ljudi pri nas. Kaj je zaznamovalo njegov vzpon med odvetniško elito, kakšen je njegov značaj, ki bo pomemben pri opravljanju funkcije ministra? Nocoj v oddaji 24UR, rubrika Fokus.

Da gre "do konca" in se zanaša predvsem nase, je mogoče razbrati iz pripovedovanja njegovega dolgoletnega prijatelja, podjetnika Mitje Škerjanca. Prvega januarja pred štirimi, petimi leti, se spominja Škerjanc, sta se povzpela na hrib Kokoš, ali Kokško kot mu tudi pravijo. Njun vzpon se je zaradi snežnega meteža sprevrgel v resno dogodivščino, kar nista pričakovala. "Sva se ustrašila, sva komaj dol prišla. Sva že..., koga bova klicala, ker nas je čisto odrezalo od sveta." Kljub temu se je Franci Matoz izkazal za nepopustljivega. "Se vidi, da je šel skozi tacensko šolo, takrat miličnika, policaja. Izredno odločen. Ne bi pustil, ego mu ne bi dopustil, da bi nas kdo reševal, do zadnjega," razlaga takratno izkušnjo z Matozom Škerjanc, ki ga med drugim ceni, ker vedno najde rešitev.

Da se zaveda svojih sposobnosti in ima o sebi kot o odvetniku visoko mnenje, Matoz ni skrival. Pred leti je za našo televizijo na vprašanje, ali je dober odvetnik, odgovoril: "Najboljši!"

In vprašanje, kdo je bil tisti, ki je bolj zaznamoval njegov vzpon, je bil to nekdanji koprski župan Boris Popović ali predsednik vlade Janez Janša? Popović na to danes ne želi odgovoriti, je pa dejstvo, da je bil prav on za Matoza prvi kazenski primer. Čeprav sta veljala za prijatelja, danes Popović pravi: "Nisva bila nikoli velika prijatelja, pač, sva bila dobra znanca." Njune poti so se razšle, ko Popoviću na volitvah ni uspelo vnovič postati župan.

Primera Patria, Trenta. Matoz ni le odvetnik Janše, ampak tudi njegov zaupnik. V času Janševih vlad je zastopal Dars, Aerodrom Ljubljana in NKBM, pozneje postal predsednik nadzornega sveta Luke Koper, podpredsednik nadzornega sveta Slovenskih železnic ter vodilni nadzornik DUTB.