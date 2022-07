Med vsemi junakinjami in junaki, ki so v preteklih dneh bili boj z ognjenimi zublji, je bil tudi 20-letni Ljubljančan Klemen Šen. V četrtek se je skupaj s prostovoljci iz PGD Dolnji Logatec boril z ognjem, že naslednji dan pa nastopil na državnem prvenstvu v odbojki na mivki. In povrh vsega osvojil naslov prvaka. Kako mu je praktično brez premora to sploh uspelo?