Zimski regres in minimalna plača: koalicija zavrača kritike o predvolilnih bombončkih

V luči prihajajočih volitev je na slovenskem političnem prizorišču ponovno vroče, tokrat razburja razprava o socialnih ukrepih in kadrovskih imenovanjih. Vladajoča koalicija se sooča z obtožbami delodajalcev, da so nedavni predlogi, kot sta dvig minimalne plače in uvedba božičnice, "predvolilni bombončki", ki obhajajo socialni dialog. Predstavnici koalicijskih strank Nataša Avšič Bogovič (Gibanje Svoboda) in Meira Hot (Socialni demokrati), ter Matej Tašner Vatovec (Levica), odločno zavračajo te kritike in poudarjajo, da so ukrepi nujni in so del dolgoletnih programskih zavez.

Avšič Bogovičeva je pojasnila, da so božičnico koalicijske stranke vključile v svoje programe in da so jo udejanili, ker je to po njenih besedah pravično do ljudi. Poudarila je, da ukrep brez prispevkov in obračuna dohodnine prinaša razbremenitev mnogim podjetjem, ki so božičnico izplačevala že do sedaj. Podobno je z dvigom minimalne plače, ki je neposredna posledica rasti cen življenjskih potrebščin. "Minister Mesec je lepo povedal, da so nadaljna usklajevanja, ki se bodo dogajala, plod sodelovanja s socialnimi partnerji in ta znesek še ni fiksen," je izpostavila, s čimer je želela pomiriti delodajalce in poudariti odprtost za socialni dialog. "Delavce je treba spoštovati," je poudarila.