Zimski regres in minimalna plača: koalicija zavrača kritike o predvolilnih bombončkih

V luči prihajajočih volitev je na slovenskem političnem prizorišču ponovno vroče, tokrat razburja razprava o socialnih ukrepih in kadrovskih imenovanjih. Vladajoča koalicija se sooča z obtožbami delodajalcev, da so nedavni predlogi, kot sta dvig minimalne plače in uvedba božičnice, "predvolilni bombončki", ki obhajajo socialni dialog. Predstavnici koalicijskih strank Nataša Avšič Bogovič (Gibanje Svoboda) in Meira Hot (Socialni demokrati), ter Matej Tašner Vatovec (Levica), odločno zavračajo te kritike in poudarjajo, da so ukrepi nujni in so del dolgoletnih programskih zavez.
Avšič Bogovičeva je pojasnila, da so božičnico koalicijske stranke vključile v svoje programe in da so jo udejanili, ker je to po njenih besedah pravično do ljudi. Poudarila je, da ukrep brez prispevkov in obračuna dohodnine prinaša razbremenitev mnogim podjetjem, ki so božičnico izplačevala že do sedaj. Podobno je z dvigom minimalne plače, ki je neposredna posledica rasti cen življenjskih potrebščin. "Minister Mesec je lepo povedal, da so nadaljna usklajevanja, ki se bodo dogajala, plod sodelovanja s socialnimi partnerji in ta znesek še ni fiksen," je izpostavila, s čimer je želela pomiriti delodajalce in poudariti odprtost za socialni dialog. "Delavce je treba spoštovati," je poudarila.
O minimalni plači
Obrtna zbornica je sicer ministru Mescu poslala protestno pismo, saj menijo, da je zaobšel socialni dialog. Tašner Vatovec se z delodajalci strinja s tem, da je minimalna plača "mati vseh plač", vendar je poudaril, da je njena določitev po zakonu v izključni pristojnosti ministra. Dodal je, da bo razprava o višini minimalne plače opravljena na Ekonomsko socialnem svetu. Opozoril je tudi na razliko v stališčih glede vloge delavcev: "Mislim pa, da je zelo jasno, kdo stoji na strani delavcev in kdo bi rad na njihovih hrbtih koval dobičke," je dejal, poudarjajoč socialno usmerjenost vlade.
Hotova meni, da je bil dvig dolgo časa pričakovan, saj se cena življenjskih potrebščin dviguje in je potrebna reakcija ministra, ki jo podpirajo. Podpirajo pa tudi dialog. "Bojim se, da se vsakič, ko se poskusi izboljšati položaj delavcev, nekateri v tem vidijo neke katastrofične razmere. A prepričana sem, da ta podjetja bodo preživela in da zaradi te poteze ne bodo propadala. Želimo si dostojnega plačila za delavce, saj si to zaslužijo."
