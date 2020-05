Koalicija strankam opozicije predlaga obnovitev neke vrste partnerstva za razvoj

"Predlagamo enak pristop, torej možnost opozicijskih strank, da sodelujejo pri pripravi ključnih zakonskih projektov, ki jih bo treba sprejemati, ne da gredo v koalicijo ali prevzamejo odgovornost," je v intervjuju za Televizijo Slovenija dejal predsednik vlade Janez Janša. Ugotavlja namreč, da zaradi izzivov, ki čakajo državo, "potrebujemo širše sodelovanje". "Na ta način smo v mandatu 2004-2008 uskladili 52 sistemskih zakonov," je dejal.

V sporazumu, ki ga je Janša objavil na Twitterju, bi vse stranke in poslanca manjšin ugotovili, da Slovenijo po spopadu z epidemijo novega koronavirusa čaka pomembno obdobje gospodarskega okrevanja, ko je nujno sprejemati nekatere sistemske reforme, ki so potrebne za napredek. Pri tem bi izrazil voljo in namero, da omenjene naloge in cilje oblikujejo skupaj, ne glede na to ali so posamezne stranke podpisnice v koaliciji ali opoziciji.