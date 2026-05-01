Kokosy nekoč na oder potegnili več kot 40 oboževalcev

Glasbena skupina Kokosy se je v zadnjih sedmih letih uveljavila kot eden najbolj prepoznavnih glasov nove slovenske glasbene scene. Odlikuje jih karizmatična koncertna energija in močna povezanost z njihovim občinstvom, ki so ga poimenovali "Koko familija".

V svojih pesmih pogosto omenjajo resnična imena in dogodke, ki so se jim zares zgodili. "Vse osebe, omenjene v komadih za to tudi vedo in jim je zelo okej," poudarjata Boris Kokalj in Anže Lajevec , ki dodajata, da niso dovolj dobri v pretvarjanju, da bi si izmišljevali, zato prisegajo na ranljivo in iskreno izpoved, kar je po njihovem mnenju tudi ključ do uspeha pri poslušalcih.

Člani skupine pripadajo galaksiji naših novih rock bandov, ki so med seboj močno povezani. Joker Out, MRFY, Jet Black Diamonds, Plateau in drugi so jim svojo kolegialnost izkazali tudi kot gostje na koncertu ob 7. obletnici skupine. "Ne gre za plačano promocijo," je smeje poudaril Anže. "Enostavno smo drug drugemu največji oboževalci in vsi se zavedamo, da s skupno rastjo dvigujemo nivo celotne slovenske produkcije," je dodal Boris.

Boris in Anže sta se opredelila tudi o vedno bolj aktualni temi umetne inteligence pri ustvarjanju glasbe, do katere je skupina izrazito kritična. Njihova filozofija namreč temelji na tem, da ne "jedo kreativnih smeti", ki jih ponujajo spletni algoritmi, temveč iščejo navdih v resničnih vsebinah. Več pa v svežem POPkastu s skupino Kokosy.