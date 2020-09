Evforija v Komendi: Upali smo na najboljše, vendar rumene majice nismo pričakovali

Na vprašanje, kje se je Rogliču, ki je bil vse do sobote vodilni na dirki po Franciji, zataknilo na predzadnji etapi dirke, je Koritnik odgovoril, da se je že na Primoževem obrazu videlo, da ni ta pravi. "Lovil je sapo, česar ponavadi ne dela. On da vse od sebe, tokrat je dal 110 odstotkov, ampak je potem pošteno priznal zmago Pogačarju in mu čestital. To lahko naredijo samo veliki ljudje," pravi Koritnik.

Kot je povedal Rogličev goreč navijač, ki je bil ob njem, ko si je kupil svoje prvo kolo, Cene Koritnik , so z velikim užitkom vsak dan gledali dirko po Franciji in vse do konca dirke uživali v njenem ogledu. "Žal je tako, da je imel Primož v soboto malo slabši dan, izčrpan je bil. Pogačarja pa je medtem na krilih neslo, zasluženo je zmagal in mi mu lahko samo čestitamo. Kljub temu pa je v očeh nas navijačev Primož še kar naprej zmagovalec," je dejal Koritnik.

Dodal je še, da so nekateri navijači razočarani, da je Roglič osvojil drugo mesto, ampak razmere vseeno dojemajo. Zgodila se je višja sila, res je, da so verjeli v Rogličevo zmago, je še dejal Koritnik in poudaril, da se je nekaj njihovih navijačev danes odpravilo v Komendo čestitat Pogačarjevim privržencem.

Navijač Matijaje povedal, da je spremljal najbolj pomembne etape dirke po Franciji in s srcem močno navijal za Rogliča. "Želeli smo, da bi vedel, da smo z njim, da bi dal vse od sebe. Žal se letos to ni zgodilo, privoščimo zmago Pogačarju. V soboto Primož ni bil dovolj spočit in pripravljen," je še dejal Matija.

Župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švaganje za uspeh na dirki po Franciji čestital Pogačarju in Rogliču. "Roglič je naš junak, je naš navdih, je tudi po največji kolesarski dirki na svetu, Tour de France, slišati ne le v Zagorju ob Savi, ampak povsod po državi. Čeprav je dolgo kazalo, da bo Strahoveljčan po zgolj nekaj letih tekmovanja v kolesarstvu osvojil lovoriko najboljšega na dirki po Franciji, se je kolo obrnilo drugače. A to ne zmanjšuje ponosa, ki ga čutimo v Zagorju ob Savi. Obema športnikoma v čast in spoštovanje, obema zmagovalcema, Primožu in Tadeju, je v času današnjega zaključka dirke s strehe Delavskega doma Zagorje odmevala glasba,"je zapisal Švagan.

Po celotni zagorski občini so v čast Rogliču, ki je njen častni občan, izobesili okoli 80 rumenih zastavic. S to simbolično gesto mu je občina izrazila podporo na dirki po Franciji. Prav tako je občina vsem šolarjem podelila 1576 zaščitnih mask z njegovim potiskom.

Tudi letos mu bodo v Zagorju ob Savi pripravili sprejem, vendar zaradi epidemioloških razmer v državi ta ne bo takšen, kot je bil v zadnjih dveh letih. Zato na občini razmišljajo, da bi za nekaj ur zaprli cesto od Izlak do Zagorja, da bi lahko občani pozdravili Rogliča.