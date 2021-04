Končno inovativna rešitev za več energije in premagovanje utrujenosti

V kolikor si dneva brez kave ne predstavljate, potrebujete inovativno rešitev, da boste prekipevali od energije, z lahkoto ohranjali koncentracijo in mirno spali celo noč.

V današnjem tempu utrujenost premagujemo na različne načine – najpogosteje spijemo kavo, dve ali posežemo po drugih stimulansih. Učinek je zelo kratkotrajen, nikakor pa na ta način ne odpravimo utrujenosti. Na dolgi rok se naša utrujenost in hormonska zmeda še povečuje, želja o prekipevanju z energijo in mirnem spancu pa se vedno bolj oddaljuje. Inovativna in povsem naravna rešitev za vse to se skriva v malih pastilah. Namesto, da s stimulansi umetno in kratkotrajno povišujete nivo energije, rajši spodbudite telo, da samo začne ustvarjati več energije. Govorimo namreč o edinstveni biološki obliki vodika, ki ga imenujemo NADH ali koencim 1. S pomočjo kisika in NADH naše celice proizvajajo ATP energijo. Več kot je v celici na voljo NADH, več energije lahko proizvede in omogoča, da celice in celoten organizem delujejo boljše in živijo dlje. NADH je nujno potreben element za več kot 1000 presnovnih procesov, ki se nenehno odvijajo v našem telesu. Ob uživanju NADH boste zagotovo opazili: - bistveno več energijein manj utrujenosti - boljšo koncentracijo, umske sposobnosti in spomin - boljši spanec - več libida - nadzor tesnobe, boljše razpoloženje in čustveno ravnovesje

Še večji doprinos k odličnemu počutju in zdravju pa se skriva v procesih, ki se na prvi pogled manj opazno odvijajo v našem telesu. NADH kot najmočnejši antioksidant tudi obnavlja poškodovane celice, upočasnjuje staranje, krepi imunski sistem, izboljša pretok krvi v organih, še posebej v srcu in možganih in sodeluje pri nastanku nevrotransmiterjev kot so serotonin, dopamin in noradrenalin. Pomoč pri premagovanju kronične utrujenosti in motenj spanja kot posledice okužbe s Covid 19 V času, ko se soočamo z najtežjo preizkušnjo trdnosti našega zdravja, je dobro vedeti, da je jemanje NADH med okužbo in po okužbi dragocena pomoč pri odpravljanju kronične utrujenosti in motenj spanja. Jemanje dopolnila NADH pomaga izboljšati delovno sposobnost, obvladati tesnobo, izboljša kakovost spanca in pripomore k hitrejšemu okrevanju kot tudi zmanjša možnost zapletov po preboleli bolezni. Uživajo ga lahko vsi, ne glede na starost, prisotnost kroničnih bolezni in resnost simptomov.

Pomanjkanje spanja ni več težava Tempo sodobnega življenja s preštevilnimi obveznostmi, skrbi in negotovost so lahko razlog za nemiren ali prekratek spanec, kar lahko privede do pojava tesnobe, depresije in visokega krvnega tlaka in s tem povezanih tveganj. Dodatno gorivo za celice v obliki NADH pomaga pri normalizaciji dnevno-nočnega ritma in vzpostavitvi optimalnega celičnega metabolizma. Zato je NADH tudi idealna rešitev za vse, ki delajo v izmenah kot so na primer zdravstveno osebje, policisti, gasilci, poklicni šoferji. Dodatna koncentracija in energija za možgane v času izpitnega obdobja in mature Za dijake in študente prihaja obdobje, ki zahteva ogromno koncentracije, kakovostnega počitka in bistro glavo. Možganiza delovanje potrebujejo veliko ATP energije, torej veliko kisika in vodika v obliki NADH. Raziskava, izvedena v ZDA, je pokazala, da NADH izjemno poveča delovanje možganskih funkcij kot so sposobnost reševanja problemov, vizualna percepcija in reševanje matematičnih izzivov. Te sposobnosti so bile v raziskavi po 24 urah brez spanja po zaužitem NADH kar štirikrat boljše kot po normalno prespani noči brez zaužitega NADH.

