Domača scena

Konec leta 2025: Nepozabni trenutki, ki so zaznamovali svet zabave

Ljubljana, 29. 12. 2025 11.59 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
POP IN
Pop in

Leto 2025 je bilo bogato s popkulturnimi presežki, tako domačimi kot mednarodnimi. Pripravili smo pregled najpomembnejših televizijskih serij, glasbenih dogodkov in odmevnih škandalov, ki so zaznamovali medijski prostor v Sloveniji in po svetu.

Svet slavnih se poslavlja od leta 2025, ki je bil izjemno dinamičen in zaznamovan s številnimi odmevnimi dogodki, ki so burili duhove in nas prikovali pred male zaslone ter na družbena omrežja. Pripravili smo pregled najpomembnejših in najbolj zanimivih popkulturnih pojavov in škandalov preteklega leta. Od domačih televizijskih produkcij, ki so doživljale visoko gledanost, do globalnih koncertnih spektaklov in viralnih fenomenov, je bilo leto 2025 vse prej kot dolgočasno.

Domača produkcija je imela izjemno leto, zlasti z drugo sezono nadvse priljubljene serije Skrito v raju. Že februarja, ko je bilo zunaj še hladno, je ta serija prinesla toplino na naše male zaslone in nas držala prikovane do junijskega epiloga. Občinstvo je imelo priložnost tudi za osebno srečanje z zvezdniki, kar kaže na močno povezanost in priljubljenost domačih igralskih obrazov. Gre za izjemen dosežek slovenske televizijske produkcije, ki je pokazala, kako močno lahko domače zgodbe nagovorijo širok krog gledalcev. Takšna srečanja so okrepila vezi med oboževalci in ustvarjalci.

Leto 2025 je bilo zaznamovano z razprodanimi dvoranami in monumentalnimi koncertnimi spektakli. Že poleti je Nina Pušlar z velikim koncertom v Ivančni Gorici nakazala prihajajočo sezono. Domači glasbeniki so končno dokazali, da največja dvorana v državi, Stožice, ni več domena le tujih izvajalcev. Siddharta je ob 30-letnici ponovno napolnila Stožice, temu so sledili ansambel Saša Avsenika, kraljica Balkana Senidah in skupina Mi2, kar potrjuje, da ima slovenska glasbena scena moč privabiti ogromne množice.

Leto 2025 je bilo tudi kulturno pestro, saj je Slovenija gostila Evropsko prestolnico kulture v Gorici in okolici. Dogajanje je privabilo največja imena svetovne glasbe, kot so 30 Seconds To Mars, Massive Attack, Alanis Morissette, Sting in Robbie Williams. Ta mednarodna udeležba je potrdila vlogo Slovenije na evropskem kulturnem zemljevidu in ponudila nepozabne dogodke za obiskovalce.

Slovensko pop sceno so v letu 2025 pretresle številne drame. Marca je Challe Salle tožil Zlatka za 40.000 evrov zaradi javnega blatenja, na kar je Zlatko odgovoril z novo skladbo. Poleg tega se še preverjajo resničnost obtožb o domnevnem neprimernem nadlegovanju mladoletnic s strani Challeta Salleta. Konec maja sta Raay in Marjetka umaknila pesmi Nike Zorjan, kar je sprožilo javno ogorčenje in obtožbe o izkoriščevalski pogodbi. Ta dogajanja so poudarila številne izzive, s katerimi se soočajo glasbeniki in ustvarjalci v slovenskem prostoru.

Top vsebine na spletu: Gajserjeva vila in drame v zakulisju

Slovenci so leta 2025 aktivno brali vsebine na 24ur.com. Najbolj so se zanimali za članek o vili motokrosista Tima Gajserja, ki s svojo opremo, kot so ogromna garaža, telovadnica in posebna soba za psička, pritegne pozornost. Sledili so ji mladoporočenca Robert in Tina z njuno prvo poročno fotografijo. Na tretjem mestu je bila ljubezenska zgodba Polone Kranjec in Igorja Mikiča, ki sta se spoznala v šovu Kmetija. Zanimanje za ljubezenske zgodbe in življenja znanih osebnosti ostaja močno.

Gledanost podkastov na 24ur.com je leta 2025 pokazala zanimanje za osebne zgodbe in drame. Na prvem mestu je bila zgodba Indire Ekić o medvrstniškem nasilju v šoli in vrtcu, s poudarkom na rasističnih motivih, kot je bil prvi udarec v trebuh v vrtcu "izključno zaradi tega, ker so moji starši iz Bosne. Ker sem pač bila drugačna." Sledila je drama z Miss Universe, kjer so poslušalci želeli vedeti mnenje slovenske predstavnice Hane Cloud. Najvišjo gledanost pa je dosegel pogovor o usodi para Vanje in Šimeta iz šova Sanjski moški Hrvaške.

Platforma VOYO je v letu 2025 ponudila bogato izbiro vsebin, kjer so se gledalci najraje družili z zabavnim šefom Ljubom Bohincem. Nadaljevali so s spremljanjem ljubezenskih zagonetk v uspešnici Skrito v raju in izpopolnjevali svoje kuharske veščine ob gledanju šova MasterChef Slovenija. To kaže na jasno preference slovenske publike, ki ceni kombinacijo zabave, romantičnih zapletov in praktičnih veščin, vse dostopne na dosegu roke.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
2025 popkultura televizija glasba škandali

