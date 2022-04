Kordiš napačno navajal podatke o številu praznih stanovanj

Drugi podatek, ki ga SURS navaja, je, da je bilo leta 2018 nenaseljenih 172.186 stanovanj v državi. A podatkov o nenaseljenih in praznih stanovanjih ne gre enačiti. Nenaseljene nepremičnine so tako prazna stanovanja kot tudi ”stanovanja za sezonsko ali sekundarno rabo”, torej vikendi. Teh je bilo leta 2018 19.896.

Podatki Statističnega urada RS (SURS) kažejo, da je bilo leta 2018, ko so bili zadnjič objavljeni uradni podatki o zasedenosti nepremičnin, v državi 152.280 praznih stanovanj.

"V zadnjih 30 letih država ni izvajala stanovanjske politike. To nas je pripeljalo v situacijo, ko nam po eni strani manjka 30.000 javnih najemnih stanovanj, po drugi pa imamo 175.000 praznih nepremičnin," je za našo večerno oddajo povedal poslanec Levice Miha Kordiš .

Tako je po podatkih SURS-a v Sloveniji skoraj 23.000 manj praznih stanovanj, kot to navaja poslanec Levice. Izjava, da je v Sloveniji 175.000 praznih nepremičnin, zato ne drži.

Pri tem SURS stanovanje opredeljuje kot strukturno ločene in neodvisne prostore, namenjene za trajno prebivanje ljudi. Torej gre za življenjski prostor, ne pa za tip nepremičnine – hišo, stanovanjski blok itd.

Po podatkih SURS-a je bilo leta 2018 največ praznih stanovanj v občini Ljubljana, in sicer 23.876, sledita Maribor (9494) in Koper (4941), najmanj pa v občini Hodoš (35), Kobilje (57) in Odranci (70).