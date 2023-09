Košarici živil dosegli najnižji ceni

Najdražja je znašala 27,37 evra, najcenejša 24,09 evra. Najcenejša je bila pri Lidlu, sledili so Hofer, Spar, Mercator in Eurospin.

Povprečna vrednost najcenejših izdelkov v razširjeni košarici 28 osnovnih skupin živil je znašala 41,89 evra, kar je 1,98 evra manj kot dva tedna prej. V zadnjih dveh tednih so se znižale cene v 15 spremljanih kategorijah. V 11 kategorijah se je povprečna cena zvišala, v kategoriji jajc, kajzeric in trajnega polposnetega mleka pa je ostala nespremenjena.

Najbolj so se znižale povprečne cene v kategoriji jogurt (za 24,08 odstotka), sledile so kategorije sončnično olje (22,69 odstotka), goveje meso (21,52 odstotka) in svinjsko meso (17,29 odstotka). Povprečne cene so se zvišale v kategoriji testenin (1,81 odstotka) in moke (1,67 odstotka).

V obdobju od zadnjega popisa prvega sklopa (27. marec) do devetega popisa drugega sklopa (26. september) se je povprečna cena znižala v 12 kategorijah in zvišala v dveh.

Najcenejša razširjena košarica je bila na voljo pri Lidlu (40,13 evra), sledili so Hofer (40,22 evra), Mercator (41,72 evra), Eurospin (42,30 evra) in Spar (42,34 evra).

V obdobju od prvega uradnega popisa razširjene košarice 28 skupin živil, ki je bil 22. junija, se je povprečna cena znižala v 24 kategorijah, najbolj v kategorijah krompir (36,21 odstotka), čebula (25,25 odstotka) in panceta ali sušena slanina (23,69 odstotka). Najbolj so se povišale povprečne cene v kategoriji polbelega kruha (38,37 odstotka) in zelene solate (19,38 odstotka).

Ministrstvo je spremljanje cen živil uvedlo v okviru prizadevanj vlade za blažitev draginje. Državni statistični urad pa je danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Na letni ravni je znašala 7,5 odstotka, k njej pa so največ, 1,6 odstotne točke, prispevale cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so bile višje za 9,2 odstotka. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,3-odstotna, hrana in brezalkoholne pijače so se podražile za 0,1 odstotka.