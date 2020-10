Lepotni trend, ki je zajel tudi Slovenijo

Zgoraj omenjena hialuronska kislina v našem telesu sodeluje tudi pri tvorbi kolegena, ki pomembno vpliva na elastičnost naših tkiv, obenem pa deluje tudi protivnetno in pripomore pri celjenju poškodovanih tkiv. Tudi kolagen se pogosto omenja kot čudežna sestavina, ki ne sme manjkati pri ohranjanju mladostnega videza kože, a tudi ta beljakovina v našem telesu po dopolnjenem dvajsetem letu starosti začne upadati, kar se v naslednjih letih dogaja še izrazitejše. Sprva začne naše telo namreč izgubljati sposobnost obnove kolagena za približno 1,5 odstotka letno, to pa pomeni, da lahko do naših štiridesetih let ta odstotek povečamo na 30. Manjko kolagena se kaže tako v laseh kot koži: lasje začnejo izgubljati svoj lesk, koža je manj prožna, sčasoma se pojavijo gube, nohti pa postanejo krhki in lomljivejši. Tudi zato moramo kolagen – prav tako kot hialuronsko kislino – dodajati sami in tudi zato je kolagen nepogrešljiv v kozmetičnih izdelkih, ki vam pomagajo pri doseganju večje prožnosti kože.

Ko govorimo o negi kože, preprosto ne gre drugače, kot da hialuronsko kislino postavimo na prvo mesto. Zanjo je zagotovo slišal že vsak, a kljub temu marsikdo ne ve, da naravna molekula, ki je fiziološko prisotna po našem celotnem telesu in se nahaja v številnih telesnih tkivih, skrbi predvsem za primerno vlažnost omenjenih tkiv. Najdemo jo predvsem v vezivnem tkivu, a tudi v sklepih, stenah krvnih žil in očeh, nase pa lahko veže kar tisočkrat večje količine vode od svoje mase, zato ne preseneča, da ji pripisujemo tako dobre vlažilne lastnosti. Prav hialuronska kislina poskrbi, da koža ni zgolj navlažena, temveč tudi bolj napeta in gladka, zaradi česar pride tudi do bolj mladostnega videza. Čeprav jo naše telo proizvaja samo, se z leti njena količina močno zmanjša, zato jo moramo dodajati sami; najpogosteje kar s kozmetičnimi izdelki.

Če želite tudi po tridesetem letu ohranjati mladosten videz kože ter povečati njeno gladkost in prožnost, posegajte po kozmetičnih izdekih, ki vsebujejo hialuronsko kislino in kolagen.

Šipkovo olje

Če ste se te dni podali na sprehod v gozd, ste zagotovo naleteli na polna grmovja rdečega šipka. Nekdaj je bil izredno priljubljen šipkov čaj, danes pa se vsi tisti, ki dobro skrbijo za svojo kožo, še kako zavedajo pomena šipkovega olja. Priljubljena zdravilna rastlina, ki so jo dobro poznale že naše babice, je polna vitaminov (predvsem vitamina C), flavonoidov, antocianinov, karotenoidov in taninov, prav vsak izmed njih pa ima svojo funkcijo. Antocianini veljajo za pigment z antioksidativnimi učinki, ki ščiti naš organizem, kožo pa ščiti pred prostimi radikali in posledično pred predzgodnjim staranjem, karotenoide lahko naše telo pretvori v vitamin A, ki poleg imunskega sistema in oči skrbi tudi za lepo kožo, tanini pa imajo sposobnost zmanjševanja por in pordelosti ter vnetij. Šipkovo olje je odlično za nego predvsem zrele kože, saj tudi ta povečuje elastičnost in skrbi za večje vlaženje, prav tako pa dobro neguje kožo, ki je nagnjena k pigmentnim znamenjem, ter pri negi aknaste kože.

Karitejevo maslo

Pravijo, da naj bi ga uporabljala že Kleopatra, prav tako pa vemo, da njegove lepotilne, hranilne in zdravilne učinke afriški zdravilci uporabljajo že tisočletja: karitejevo maslo je nepogrešljiva sestavina v negovalni kozmetiki. Nanj prisegajo že ženske v času nosečnosti, saj je znano po svojih izjemnih vlažilnih lastnostih, obenem pa skrbi tudi za prožnost, kar pa se izkaže kot odlična prednost tudi pri zreli koži. Po karitejevem maslu sicer pogosto posežejo tudi ljudje z občutljivo in suho kožo, več kot primerno pa je tudi za lajšanje manjših vnetij kože in celjenju brazgotin. Zaradi visoke vsebnosti maščobnih kislin, nasičenih in nenasičenih maščobnih kislin s trigliceridi, provitamina A, vitamina E in alantoina, je idealno za nego kože. Kožo vlaži in ji vrača elastičnost, hkrati pa učinkuje blago antibakterijsko.