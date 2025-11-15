Ljubljana pred odločitvijo: sežigalnica kot rešitev ali nova grožnja?

Projekt, vreden okoli 200 milijonov evrov, naj bi stal na ljubljanskem Barju, ob Regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO). Energetika Ljubljana obljublja, da bo naprava z najsodobnejšo tehnologijo minimalno vplivala na ljudi in okolje, zagotovila pa bi toploto za več kot 20 tisoč gospodinjstev. S sežigalnico bi zmanjšali odvisnost od tujine in prihranili več kot 20 milijonov evrov letno, kolikor zdaj občina plačuje za izvoz gorljive frakcije odpadkov v tujino. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je razpis odprt do začetka januarja prihodnje leto. Do maja naj bi padla odločitev in podpis tridesetletne koncesijske pogodbe.

"Čiste sežigalnice ni"

"Sežigalnica v Ljubljani ima tri probleme - odpadke, podnebje in kakovost zraka. Rešuje pa samo prvega ", pravi Griša Močnik, doktor fizike, vodja Centra za raziskave atmosfere, ki deluje pri Univerzi v Novi Gorici. Znebili se bomo kupa odpadkov, podnebje in zrak pa bosta, zaradi izpustov, trpela, pojasnjuje.

Zdravstvena stroka opozarja, da bi sežigalnica v ljubljanski kotlini pomenila dodaten vir emisij v mestu, ki je že zdaj onesnaženo. Letno zaradi onesnaženega zraka v ljubljani prezgodaj umre okoli 200 ljudi, opozarja dr. Miran Brvar, vodaj Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana. "Otroci v Ljubljani dihajo enega izmed najbolj onesnaženih zrakov v Evropi in imajo pogosteje astmo kot otroci drugje. Čiste sežigalnice odpadkov ni", pravi.

Predstojnica Inštituta za medicino dela dr. Metoda Dodič Fikfak je še bolj ostra: "Sežigalnica vsaka na svetu onesnažuje. To ni vprašanje. Vprašanje je, koliko onesnažuje? Več bo raka, več problemov pri nosečnicah."