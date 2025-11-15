Ljubljana pred odločitvijo: sežigalnica kot rešitev ali nova grožnja?

Projekt, vreden okoli 200 milijonov evrov, naj bi stal na ljubljanskem Barju, ob Regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO). Energetika Ljubljana obljublja, da bo naprava z najsodobnejšo tehnologijo minimalno vplivala na ljudi in okolje, zagotovila pa bi toploto za več kot 20 tisoč gospodinjstev. S sežigalnico bi zmanjšali odvisnost od tujine in prihranili več kot 20 milijonov evrov letno, kolikor zdaj občina plačuje za izvoz gorljive frakcije odpadkov v tujino. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je razpis odprt do začetka januarja prihodnje leto. Do maja naj bi padla odločitev in podpis tridesetletne koncesijske pogodbe.
"Čiste sežigalnice ni"
"Sežigalnica v Ljubljani ima tri probleme - odpadke, podnebje in kakovost zraka. Rešuje pa samo prvega ", pravi Griša Močnik, doktor fizike, vodja Centra za raziskave atmosfere, ki deluje pri Univerzi v Novi Gorici. Znebili se bomo kupa odpadkov, podnebje in zrak pa bosta, zaradi izpustov, trpela, pojasnjuje.
Zdravstvena stroka opozarja, da bi sežigalnica v ljubljanski kotlini pomenila dodaten vir emisij v mestu, ki je že zdaj onesnaženo. Letno zaradi onesnaženega zraka v ljubljani prezgodaj umre okoli 200 ljudi, opozarja dr. Miran Brvar, vodaj Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana. "Otroci v Ljubljani dihajo enega izmed najbolj onesnaženih zrakov v Evropi in imajo pogosteje astmo kot otroci drugje. Čiste sežigalnice odpadkov ni", pravi.
Predstojnica Inštituta za medicino dela dr. Metoda Dodič Fikfak je še bolj ostra: "Sežigalnica vsaka na svetu onesnažuje. To ni vprašanje. Vprašanje je, koliko onesnažuje? Več bo raka, več problemov pri nosečnicah."
Po podatkih Agencije za okolje bo Ljubljana po novih evropskih standardih presegala dovoljene vrednosti trdih delcev na vseh merilnih mestih. V rubriki 24ur Inšpektor se sprašujemo, kje je rešitev? Bi višina dimnika lahko prebila inverzijsko plast in vsaj delno rešila težavo in ali sploh obstaja alternativna lokacija za sežigalnico v bolj prevetrenem okolju?
