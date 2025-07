Logar in Prebilič o obrambnem referendumu in Natu

Potem ko sta v petek tako koalicijski SD in Levica kot opozicijski SDS in NSi zahtevali referendum o povišanju obrambnih izdatkov, je predsednik vlade Robert Golob napovedal vložitev referenduma o članstvu v Natu. A le nekaj dni kasneje je premier namesto tega sklical sestanek z ustavnimi pravniki, ki imajo pomisleke glede razpisa obeh referendumov, koalicijskimi partnericami, v petek pa še sestanek z vsemi parlamentarnimi strankami. Je torej Golob stopil korak nazaj? V Gibanju Svoboda so se glede tega zavili v molk, prav tako v SDS.