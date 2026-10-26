Luka Pangos in Tilen Zonta: Od kuharskega šova do lastne domačije

Luka Pangos, zmagovalec desete sezone priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija, vztrajno stopa po poti uresničitve svojih sanj o lastni kmetiji. Že ob vstopu v šov ni skrival ambicij po podeželskem življenju, zmaga pa mu je služila kot odskočna deska.

Luka je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje. FOTO: POP TV

Danes skupaj s partnerko počasi, a vztrajno obnavljata kmetijo in ustvarjata zgodbo, ki jo prek zaslonov spremlja celotna Slovenija. Njegov projekt kmečkega turizma postaja vse bolj oprijemljiv, čeprav priznava, da je pred njim še veliko dela pri obnovi objektov in piljenju končne vizije.

Podobno zgodbo kot Luka piše tudi Tilen Zonta, priljubljen obraz aktualne sezone, ki se je lotil obnove stare hiše na domačem Krasu. Njegov cilj ni klasična restavracija, temveč hiša za goste, ki bo gostom nudila celostno izkušnjo Krasa. Obenem se že aktivno povezuje s sosedi, ki pridelujejo gin, pelinkovec, med in česen. "Želimo imeti neko takšno res celovito holistično doživetje, kjer se gostje pridejo razvajati od prvega dne do zadnjega," pojasnjuje Tilen, ki načrtuje, da bodo vrata njegove domačije prve goste sprejela sredi januarja oziroma na začetku februarja.

Tilen Zonta FOTO: POP TV