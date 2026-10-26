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MasterChef Slovenija

Luka Pangos in Tilen Zonta: Od kuharskega šova do lastne domačije

Ljubljana, 26. 10. 2026 15.16 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A. Aleksander Pozvek
Luka Pangos

Luka Pangos je že ob vstopu v šov MasterChef Slovenija razkril, da sanja o svoji kmetiji. Z zmago v 10. sezoni je naredil prvi korak k uresničitvi teh sanj. Po Lukovih stopinjah stopa tudi ljubljenec gledalcev aktualne sezone MasterChef Slovenija, Tilen Zonta. Na domačem Krasu je staro kraško hišo obnovil, zdaj pa tam piše novo kulinarično zgodbo.

Luka Pangos, zmagovalec desete sezone priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija, vztrajno stopa po poti uresničitve svojih sanj o lastni kmetiji. Že ob vstopu v šov ni skrival ambicij po podeželskem življenju, zmaga pa mu je služila kot odskočna deska.

Luka je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje.
Luka je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje.
FOTO: POP TV

Danes skupaj s partnerko počasi, a vztrajno obnavljata kmetijo in ustvarjata zgodbo, ki jo prek zaslonov spremlja celotna Slovenija. Njegov projekt kmečkega turizma postaja vse bolj oprijemljiv, čeprav priznava, da je pred njim še veliko dela pri obnovi objektov in piljenju končne vizije.

Preberi še Luka Pangos: Kmetija je največja inspiracija za kulinarično ustvarjanje

Podobno zgodbo kot Luka piše tudi Tilen Zonta, priljubljen obraz aktualne sezone, ki se je lotil obnove stare hiše na domačem Krasu. Njegov cilj ni klasična restavracija, temveč hiša za goste, ki bo gostom nudila celostno izkušnjo Krasa. Obenem se že aktivno povezuje s sosedi, ki pridelujejo gin, pelinkovec, med in česen. "Želimo imeti neko takšno res celovito holistično doživetje, kjer se gostje pridejo razvajati od prvega dne do zadnjega," pojasnjuje Tilen, ki načrtuje, da bodo vrata njegove domačije prve goste sprejela sredi januarja oziroma na začetku februarja.

Tilen Zonta
Tilen Zonta
FOTO: POP TV

Oba akterja poudarjata pomen povezovanja z naravo in lokalno skupnostjo, saj verjameta, da so najboljše sestavine prav tiste, ki so pridelane doma. Tilen s ponosom razkazuje izdelke svojih sosedov, od gina do česna, in poudarja, da je ključ do uspeha v avtentičnosti. "Čas je, da se znova povežemo z naravo, saj največ dobrega najdemo tam, kjer smo doma," zaključi Tilen, ki skupaj z Luko Pangosom dokazuje, da sodeloavnje v šovu MasterChef Slovenija lahko postane trden temelj za uresničevanje osebnih in podjetniških sanj na slovenskem podeželju.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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MasterChef Slovenija Luka Pangos Tilen Zonta kulinarični turizem obnova kmetije

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