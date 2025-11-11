Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Lukšič: Dobre poteze vlade se seštevajo, Gregorčič: Ukrepi napačni

Ljubljana, 11. 11. 2025 22.42 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Luka Černe , 24UR ZVEČER
Komentarji
0

Ne samo božičnica, politično dogajanje je v zadnjem času segrela tudi eskalacija varnostnih razmer na jugovzhodu slovenije, po najnovejši javnomnenjski anketi mediane za časopis Delo - Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene. Delo vlade in njen odziv na najbolj pereče teme sta v studiu 24UR ZVEČER ocenila politična analitika Igor Lukšič in Peter Gregorčič.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Igor Lukšič in Peter Gregorčič o delovanju vlade in politični klimi
    10:50
    Iz 24UR ZVEČER: Igor Lukšič in Peter Gregorčič o delovanju vlade in politični klimi
  • Iz 24UR ZVEČER: Kako kaže vladi?
    02:56
    Iz 24UR ZVEČER: Kako kaže vladi?

Inštitut Mediana je za časopis Delo izvedel anketo javnega mnenja, kjer so ugotovili, da tako visoke povprečne osebe anketiranci vladi niso namenili že dve leti, od oktobra 2023, a pozor: če delo vlade s pozitivno oceno ocenjuje dobrih 26 odstotkov, še vedno prevladujejo tisti, ki niso zadovoljni z delom vlade - takih je skoraj polovica.

Igor Lukšič in Peter Gregorčič sta o politikah in reakcijah vlade podala svoji mnenji. Lukšič je pojasnil, da izboljšana ocena vlade ni zgolj posledica odziva na specifične dogodke, kot so tisti v Novem mestu, temveč gre za seštevek več pomembnih rezultatov. Mednje je uvrstil uspešno pokojninsko reformo ter napredek pri uresničevanju dolgotrajne oskrbe, ki da bo omogočala reševanje izzivov od prvega decembra dalje. Kot je navedel, so bili začetki mandata "precej kaotični in brez jasne smeri, a se zdaj zadeve seštevajo" in kažejo sinergije, kar po njegovem mnenju prepoznavajo tudi državljani.

Gregorčič je bil do izsledkov anket skeptičen. Poudaril je, da so rezultati meritev pogojeni z merilno negotovostjo in da ne verjame v njihovo statistično pomembnost. Opozoril je, da so poleti zabeležene povprečne vrednosti 4 do 5 večjih anket kazale "betoniranje stanja", kjer SDS vodi z 20-22 odstotki, Gibanje Svoboda pa sledi z okoli 16 odstotki. Skupaj imata ti dve stranki dobro tretjino glasov, medtem ko "zmerni blok" strank dosega petino. Preostali delež predstavljajo neopredeljeni volivci.

Lukšič meni, da se ob očitkih Robertu Golobu, da z napovedanjo razširitvijo policijskih pooblastil ravna enako kot nekoč Janez Janša, premier v tem dobro znajde, saj so bili ti ukrepi nujni. "Varnostna situacija nam je počasi uhajala iz rok in se mi zdi, da je bil zadnji čas, da tudi ta levi pol ugotovi, da ima država policijo za to, da reagira," je poudaril. Reagirati je treba sorazmerno, pravi Lukšič in ne dvomi o nujnosti.

Gregorčič se z Lukšičem tudi v tem primeru ni strinjal in je ocenil vladne ukrepe kot napačne in enako populistične kot tiste največje desne stranke. Izpostavil je problem neizvajanja obstoječih zakonov, namesto da se sprejemajo novi. Opozoril je na primer, ko je policija hišne preiskave izvedla šele teden dni po incidentu streljanja v zrak v romskem naselju, namesto da bi ravnala hitro. 

"Mi imamo tukaj zelo velike težave z narkoklani v Sloveniji. Zdi se, kot da je Slovenija obljubljena dežela za mafijo, v katerem v kateri se nikogar ne more zapreti," opozarja. Meni, da bodo pretirano "zrahljani" zakoni glede človekovih pravic lahko ustvarili luknje, ki jih bodo izkoristili kriminalci in narkoklani, saj bodo na ustavnem sodišču izpodbijali sodbe, kar bo destabiliziralo boj proti kriminalu. To po njegovem mnenju ogroža slovensko varnost na dolgi rok, saj reševanje romskega vprašanja pod krinko takih rešitev ni učinkovito.

Lukšič medtem upa, da romska problematika ne bo volilna tema, saj se mu zdi, da je država dosegla konsenz. Poudarja, da to ni zgolj problem določenih skupin, ampak vseh, ki tam živijo. Pri tem je izpostavil reakcijo novomeškega župana Gregorja Macedonija. Lukšič je dejal, da je "bil skrajni čas, da je država nekaj naredila." Uspeha pri reševanju situacije po njegovem mnenju ni mogoče pripisati samo Golobu, temveč gre za zaslugo celotnega odziva države, vključno z župani in opozicijo.

V nasprotju z Lukšičem pa Gregorčič ne soglaša s kolektivno odgovornostjo. Kritiziral je tudi predsednico republike, ki se je po njegovih besedah "slikala z Romi s kriminalno preteklostjo", kar je poslalo napačno sporočilo. Gregorčič zato meni, da je za trenutne razmere odgovorna "neodgovorna politika", ki z "ad hoc rešitvami, ki lahko celo poslabšajo varnost, zgolj rešuje lastno kožo".

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
politična analiza Igor Lukšič Peter Gregorčič varnost Slovenija Romska problematika
Naslednji članek

Ena od posod z vzorci Biobanke v okvari

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330