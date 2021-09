Nazaj je udarila Amerika, plačala predvsem Evropa: svet ni varnejši kraj

Predsednik Franklin D. Roosevelt je več let skušal Američane opozoriti na zunanjo grožnjo, vendar mu ni uspelo premagati izolacionizma. Vse se je spremenilo s Pearl Harbourjem. Na predsedniških volitvah leta 2000 je George W. Bush zagovarjal skromno zunanjo politiko in svaril pred skušnjavami gradnje držav v tujini. Po šoku 11. septembra je razglasil "svetovno vojno proti terorizmu" in napadel tako Afganistan kot Irak – strokovnjak primerja oba dogodka.

Skeptiki dvomijo, da je dogajanje 11. septembra 2001 pomenilo prelomnico v zgodovini. Ugotavljajo, da neposredna škoda za ZDA še zdaleč ni bila usodna za ameriško moč, niti ni bila tako velika, kot so sprva pričakovali. Ocenjuje se, da se je rast ameriškega BDP leta 2001 znižala za tri odstotne točke, odškodninski zahtevki pa so na koncu znašali več kot 40 milijard dolarjev – majhen del takratnega gospodarstva, ki so ga ocenjevali na 10 bilijonov dolarjev. Še celo skoraj 3.000 žrtev je pravzaprav predstavljalo le majhen del skupnega števila žrtev, ki so tisto leto umrle med potovanjem po cesti, morju ali zraku.

Kratkoročni učinki kaotičnega izhoda so trenutno videti dragi in škodljivi, a dolgoročno se lahko zgodi, da se bo izkazalo, da je imel Biden prav, da se odreče prizadevanjem za oblikovanje države v pokrajini, kjer plemena druži predvsem ali zgolj nasprotovanje tujcem. "Odhod iz Afganistana bo Bidnu omogočil, da se osredotoči na svojo veliko strategijo uravnoteženja vzpona Kitajske," meni Nye, čeprav veliko drugih analitikov meni, da Bidnova administracija enostavno ni dorasla omejevanju vzpona Kitajske.

Kljub tem stroškom pa nekateri menijo, da so ZDA dosegle svoje. Vse od 11. septembra na ameriških tleh ni bilo hujšega terorističnega napada, Bin Laden in mnogi njegovi pomočniki so bili ubiti, Sadam Husein pa je bil odstranjen – čeprav njegova povezava z 11. septembrom še vedno ni povsem pojasnjena. Obstaja pa seveda še druga razlaga, pravi Nye – in sicer, da je misija povsem spodletela, da se je džihadistično gibanje sicer razdrobilo, a se je razširilo v več držav, talibani pa so se vrnili na oblast v Afganistanu – ironično, tik pred obletnico 11. septembra, ki jo je predsednik Joe Biden prvotno določil kot ciljni datum za umik ameriških vojakov.

Po nekaterih ocenah je v vojnah, ki so sledile 11. septembru, umrlo skoraj 15.000 ameriških vojaških uslužbencev in pogodbenikov, gospodarski stroški pa so presegli 6 bilijonov dolarjev. Če k temu prištejemo še število umorjenih tujih civilistov in ustvarjenih beguncev, se stroški še astronomsko povečajo.

Po drugi strani pa je, kot nadaljuje Nye, terorizem kot jujitsu, kjer šibek nasprotnik moč večjega igralca obrne proti njemu samemu. Medtem ko so napadi 11. septembra ubili več tisoč Američanov, so "neskončne vojne", ki so jih ZDA sprožile v odgovor, ubile še veliko več ljudi in dejanska škoda, ki jo je povzročila Al Kaida, je bila precej majhna v primerjavi s škodo, ki jo je Amerika povzročila sama sebi.

"11. september simbolizira dejstvo, da gre pri terorizmu za psihologijo in ne za škodo. Terorizem je šov. Američani s svojo močno vojsko verjamejo, da "šok in strahospoštovanje" izhajata iz množičnega bombardiranja. Za teroriste pa šok in strahospoštovanje izvirata iz drame zaradi njihovih napadov. Eksplozije imajo vizualni vpliv. Nenehno predvajanje padajočih stolpov dvojčkov na svetovnih televizijskih sprejemnikih je bil resnični udar Osame bin Ladna," ocenjuje.

Enajsti september za Zahodu ni najbolj zaznamoval ZDA, ampak Evropo, omogočil je (hitrejši) vzpon Kitajske

Anatol Lieven, višji znanstveni sodelavec za Rusijo in Evropo na Inštitutu za odgovorno državnost Quincy, pred tem pa med drugim novinar in gostujoči profesor na oddelku za vojne študije King's College v Londonu, meni, da je bil najpomembnejši rezultat napadov 11. septembra odziv ZDA – ki pa ni potekal v ZDA, ampak na Bližnjem vzhodu. "Zunaj te regije so bili učinki 11. septembra presenetljivo omejeni. Odziv ZDA na 11. september so kritično oblikovale dolgoletne tradicije v ameriški politični kulturi in institucijah," je zapisal v komentarju za Lowy Institute.

Razlog za ta omejen vpliv je po njegovem dejstvo, da je šlo za enkraten dogodek, ne za začetek serije napadov: "Ukrepi, ki so preprečili nadaljnje napade – in bi preprečili 11. september in njegove posledice, če bi veljali 11. septembra 2001 – so bili skromni, poceni in res očitni. Vključevali so vse od boljše varnosti letališč do boljšega usklajevanja med zveznim preiskovalnim uradom (FBI) in osrednjo obveščevalno agencijo (CIA) za spremljanje potencialnih tujih teroristov, ki vstopajo v državo. Na drugi strani pa je bil pošastno drag aparat domovinske varnosti ustvarjen za boj proti sovražniku, ki se ni pojavil."

Na drugi strani pa se je v obliki tarče pojavila Evropa, izpostavlja: "Čeprav se noben islamistični teroristični napad v Evropi doslej ni približal velikosti 11. septembra, je bil vpliv islamističnega terorizma v Evropi veliko večji kot v Združenih državah."

Napadi, migracije in grožnja terorizma pa so močno zaznamovali evropsko politiko, vplivali na odnose med državami in na preizkušnjo postavljajo EU. "V Evropi se zato širi stalni strah pred muslimanskim priseljevanjem in pomanjkanjem vključevanja muslimanov v evropske družbe. Posledično je 11. september prispeval k povečanju podpore nacionalističnim strankam, kar grozi s prevračanjem obstoječega evropskega političnega reda. V Združenih državah Amerike, kjer je muslimansko prebivalstvo veliko manjše in na splošno veliko bolj asimilirano, je bil ta učinek dejansko veliko manj pomemben," pravi Lieven.

Tudi v Veliki Britaniji je bil vpliv velik – odločitev Tonyja Blaira, da podpre ZDA pri invaziji na Irak, je imela zelo pomemben rezultat. Vplivala je na Blairovo strategijo "tretje poti" v laburistični stranki, kar je stranko močno razdelilo in privedlo do oživitve njenega radikalnejšega krila. To je na koncu prispevalo k brexitu, ki pa spet ni zaznamoval le Velike Britanije, ampak EU.

Na drugi strani pa se v Združenih državah Amerike dolgoročni učinek 11. septembra ne more primerjati z velikimi napetostmi, ki so skozi generacije v več stoletjih oblikovale ameriško življenje: rasne napetosti in zatiranje, strahovi zaradi priseljencev, zaskrbljenost zaradi kulturnih sprememb, grožnja sprememb, povezanih z vero in moralo, strah pred vplivom alkohola in drog ter hladna vojna. Učinek 11. septembra je precej podoben eni od "moralnih panik", ki jih je analiziral James A. Morone v Hellfire Nation, meni Lieven – valu javne histerije, ki se je tako kot prohibicija spet umaknil in za seboj pustil novo plast varnostnih praks ameriških institucij.

Zanimiv pa je vpliv 11. septembra na svetovno geopolitiko. Medtem ko je bil vpliv na odnos ZDA – Rusija omejen, je v primeru odnosov med ZDA in Kitajsko 11. september – ali bolje rečeno vpletenost ZDA v Irak in Afganistan – za desetletje odložil napor ZDA, da bi premagale naraščajočo moč in vpliv Kitajske. Busheva administracija je namreč leta 2001 na oblast prišla prav s to strategijo na dnevnem redu, a se je nato temu odpovedala, vse do Donalda Trumpa pa večjega upora ZDA Kitajski ni bilo. Koliko je to vplivalo na globalno rast Kitajske, lahko danes le ugibamo, zagotovo pa učinek ni bil majhen.

Učinka pa na nek način "sploh ni bilo" tam, kjer so ZDA udarile najbolj – v Afganistanu – in to kljub žrtvam. Poskus ZDA, da bi ustvarile sodobno afganistansko državo, je neslavno propadel, tako kot vsi drugi pred njim. Talibani so ponovno prevzeli oblast v Afganistanu, čeprav nekateri upajo, da bodo vladali v nekoliko bolj pragmatični obliki kot pred 11. septembrom. Je pa jasno, da bodo imele ZDA pri tem relativno majhno vlogo.

Na Bližnjem vzhodu pa je bil vpliv 11. septembra ogromen in to ne le v smislu izgubljenih življenj. Deli ameriške družbe so si dolgo želeli ameriško invazijo na Irak, vendar je bilo zelo malo verjetno, da bi Busheva administracija pridobila potrebno javno podporo za to potezo brez množične histerije, ki jo je povzročil 11. september, in posledične možnosti ustvariti povezavo med Sadamom Huseinom, iraškim orožjem za množično uničevanje in islamističnim terorizmom.

Uničenje iraške države je privedlo do velikega povečanja šiitskega in iranskega vpliva ter do hudega spopada med šiiti in suniti. Povečan strah pred Iranom je Savdsko Arabijo in druge sunitske arabske države de facto zavezal z Izraelom, kar je imelo nevarne posledice za njihovo domačo legitimnost. Pojav Al Kaide v Iraku in nato ISIS zaradi ameriške invazije na Irak se je prelil v sirsko državljansko vojno, ki je Rusijo vrnila na Bližnji vzhod. Zavezništvo ZDA s Kurdi za boj proti ISIS je močno prispevalo k radikalni odtujitvi Turčije od zahodnega zavezništva. Katastrofalna ameriška strategija je tako tista, ki je precej začrtala najbrž še bolj turbulentno prihodnost regije.

Lieven tako meni, da dogodki 11. septembra sami po sebi zagotovo niso redefinirali sveta, dejavniki, ki ga danes dejansko nezadržno preoblikujejo, pa so široki, zanimivi, marsikdaj pa posredno povezani tudi s širokimi vplivi teh terorističnih napadov: vse večji geopolitični boj s Kitajsko, domače težave zahodnih demokracij, ki so se še poslabšale zaradi socialno-ekonomske neenakosti, množične migracije in njihove družbene, kulturne in politične posledice.