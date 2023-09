Osupljivi prizori, iskanje migrantov na meji in vonj po bencinu

Še en teden je za nami, zaznamovala ga je migrantska kriza, ki je postala eno najpomembnejših političnih vprašanj tako v Sloveniji kot v Evropi. Naš fotograf je na meji spremljal, kaj se dogaja na terenu, in videl, da je schengen le beseda na papirju. Tudi tokrat ne moremo mimo podnebnih sprememb: nanje nas opominja "vesoljni potop" na eni in peklenski vročinski val na drugi strani sveta, kjer se poletje sploh še ni začelo. Družili smo se tudi z vozniki relija.

icon-expand Policija je pri Rigoncah takole prestregla skupino migrantov. FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand Skupina, ki so jo odpeljali hrvaški policisti, je bila le uro kasneje že v Sloveniji. FOTO: Aljoša Kravanja

Spet je v središču pozornosti migrantsko vprašanje, pa ne le v Sloveniji, s tem s spopada celotna Evropa. Pri nas je število nezakonitih prestopov južne meje preseglo 40.000, lani pa so jih do konca avgusta zabeležili trikrat manj. Policija je zato zaostrila nadzor na najbolj kritičnih točkah. Naš fotograf Aljoša Kravanja pa se je na kraju samem lahko prepričal, da schengen na Hrvaškem ne deluje. Tamkajšnji policisti so pri sestopu z vlaka v Sutli pridržali skupino ljudi in jo odpeljali v policijskem vozilu. Ista skupina se je nato čez dobro uro znašla globoko na slovenski strani.

icon-expand Na eni strani čolni z migranti, na drugi s turisti. Pogost prizor na Lampedusi. FOTO: AP

Za zaostritev ukrepov se je odločila tudi Italija. Po podatkih notranjega ministrstva v Rimu je od začetka letošnjega leta v državo namreč prispelo več kot 130.000 ljudi, v enakem obdobju lani pa približno 68.200. Zgolj prejšnji teden je na Lampeduso v treh dneh prispelo okoli 8500 migrantov.

icon-expand Beg iz Gorskega Karabaha. FOTO: AP

Bežijo tudi iz Gorskega Karabaha. Po dveh vojnah in več desetletjih napetosti je usoda večinsko armenske enklave znotraj Azerbajdžana odločena. Domove je do petka zapustilo že skoraj 80.000 od skupaj 120.000 prebivalcev.

icon-expand Uničenje pri Kliščivki FOTO: AP

Ukrajinske sile so pred slabima dvema tednoma znova osvojile Kliščivko, te dni pa je postalo jasno, kako grozljivo ceno je plačala. Prizore uničenja, ki še najbolj spominjajo na filme katastrofe, je ujel fotograf agencije AP Alex Babenko.

icon-expand Posledice neurja Elias v mestu Volos FOTO: AP

V Grčiji medtem ni videti konca vremenskim težavam. Po neskončnem vročinskem valu poleti, ko je država gorela, jih je prizadelo neurje Daniel, in še preden so se lahko zares začeli pobirati po njem, jih je že doseglo novo. Nevihta Elias, kot so jo poimenovali, je za seboj puščala obilne poplave, več tisoč ljudi so evakuirali. Znova je bilo najbolj prizadeto mesto Volos, kjer je v 14 urah padlo 298 mm padavin, osemkrat več od septembrskega povprečja. "Ne vem, kje je Bog našel toliko vode. To je kot zgodba o Noetovi barki," je komentiral župan Achilleas Beos.

icon-expand Huda suša v Braziliji FOTO: AP

Medtem Brazilijo pestijo nasprotne težave, ki pa jih vendarle lahko pripišemo istemu vzroku: podnebnim spremembam. Po najtoplejši zimi v zgodovini so vstopili v peklensko pomlad. Država je v primežu suše, temperature pa marsikje dan za dnem dosegajo 40 stopinj Celzija in več. Na fotografiji so izsušeni bregovi Amazonke, ki si je v taki podobi ponavadi ne predstavljamo. Poletje se začne šele 22. decembra.

icon-expand Antarktika FOTO: AP

In potem Antarktika. Led, ki prekriva ocean okoli celine, je dosegel rekordno nizko površino, kaže analiza satelitskih podatkov ZDA, znanstveniki pa se zdaj bojijo, da se bo vpliv podnebnih sprememb na južnem polu še povečeval. Fotografija je sicer stara, iz leta 2016.

icon-expand Mladi Portugalci tožijo 32 držav FOTO: AP

Mladi imajo dovolj. Vidijo lahko, kako se po eni strani uresničuje scenarij, ki ga poznamo desetletja, in kako po drugi odgovorni naredijo premalo, da bi katastrofo preprečili. Šest Portugalcev, starih od 11 do 24 let, je zato na Evropsko sodišče za človekove pravice vložilo tožbo proti 32 državam, tudi Sloveniji. Šesterica poudarja, da so jim kršene temeljne človekove pravice, saj vlade ne sprejmejo potrebnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Ta teden je potekala prva obravnava.

icon-expand Posekano drevo Robina Hooda FOTO: AP

Še en primer izživljanja človeka nad naravo prihaja iz Velike Britanije. Tam so našli posekano znamenito stoletja staro platano, ki je rasla poleg Hadrijanovega zidu, mnogi gledalci pa se je spomnijo iz filma o Robinu Hoodu s Kevinom Costnerjem. Veljala je za največkrat fotografirano drevo na Otoku. Ni je več.

icon-expand V požaru na poroki v Iraku umrla več ko več kot 100 ljudi FOTO: AP

Tragedija je pretresla Irak. Na poročni zabavi na severu države je izbruhnil požar, umrlo je več kot sto ljudi, tudi ženin in nevesta, vsaj 200 je poškodovanih. Vzrok za nastanek požara oblasti pripisujejo vnetljivemu gradbenemu materialu in prižigu ognjemeta v dvorani. Premier je razglasil tridnevno žalovanje.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP

Svet je obšla tudi fotografija ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki v Detroitu po megafonu nagovarja stavkajoče delavce. Dejal jim je, da so rešili avtomobilsko industrijo, da gre podjetjem dobro in da si zato zaslužijo višje plače. Bidnov obisk stavkajočih delavcev je zgodovinski, saj tega doslej ni storil še noben predsednik ZDA, ti so ponavadi poskrbeli za razbijanje stavk. Vendar pa ameriški analitiki ne dvomijo, da je Biden prišel tudi zaradi tega, ker je obisk stavkajočih pred njim napovedal Donald Trump.

icon-expand Vozniki tovornjakov stavkajo FOTO: AP

Že več kot deset tednov stavkajo tudi vozniki poljskih prevozniških podjetij, ki so v lasti skupine Mazur. Okoli 80 jih je, večina je Gruzijcev in Uzbekistancev, nekaj pa jih prihaja tudi iz Tadžikistana, Ukrajine in Turčije. Kot pravijo, plače zamujajo več mesecev, ko pridejo, so nižje od dogovorjenih, za volanom pa morajo preživeti izjemno veliko časa. Utaborili so se na počivališču ob avtocesti na območju Gräfenhausna. Nemčijo so izbrali, ker se tam počutijo bolj varne kot na Poljskem.

icon-expand Ekipe posadk so v servisni coni v Kromberku poskrbele za odpravo tehničnih napak in popravilo vozil. FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand Visoka hitrost dirkalnikov, ob stezi pa kljub dežju množica obrazov. FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand Martin Laszlo in vse priborjene trofeje na reliju FOTO: Aljoša Kravanja

Mi pa smo se družili z vozniki na reliju v Novi Gorici. Množice ob več kot 150 kilometrov dolgi progi so kot začarane spremljale glasno rohnenje motorjev na cesti, bliskovito hitrost tekmovalcev, cvileče zaviranje v ostrih ovinkih, pa tudi vse adrenalinske skoke in zdrse. Navdušenje nad "eno najzahtevnejših, a tudi najbolj atraktivnih in zanimivih dirk", ki je vedno znova postregla s presenečenjem, pa so najbolje prikazali vzkliki bolgarske posadke: "Še reli! Še reli! Še reli!"

icon-expand Tekmovanje v ležanju FOTO: Bobo-Pixsell

Drugačno, s hitrostjo povsem "skregano" tekmovanje imajo v Črni gori. Tam se, potem ko so že pred mesecem dni izboljšali rekord, še trije tekmovalci borijo za naslov najboljšega. Ta bo ostal doma, saj je edini tujec, Srb Jovan, ki je, ko je spodnji članek nastal, še vztrajal, po točno 1000 urah ležanja odnehal. Kot pravi, je tekmovalcem predlagal, naj to storijo skupaj in nagrado donirajo v dobrodelne namene, a niso bili za.

icon-expand Nad Evropo je znova navduševal severni sij FOTO: AP

Nad Evropo in Ameriko je znova navduševal severni sij. Čudovite barve so se risale na nebu nad Veliko Britanijo, ZDA in celo Nemčijo, kjer pojav ni tako pogost. Prizori so bili znova veličastni. Medtem ko je na severu sij nebo okrasil s tradicionalno modro in zeleno barvo, ga je južneje obarval v živo rožnato, rumeno in celo zelo redko videno rdečo.

icon-expand Zlati gumb za Ahmeda iz Palestine. FOTO: POP TV