Kakšne zaklade vse še skriva ptujska Panorama? Rimsko svetišče, terme, vojaški tabor ...

Nazadnje se je ekipa arheologov tam mudila leta 2020, v okviru mednarodnega projekta, ki postavlja osnovo za postopno vzpostavitev arheološkega parka. Na delo so se podali s predpostavko o morebitnem obzidju na robu zgornje ravnice Panorame. Ob rob pobočja so tako umestili 9,5 x 6 metrov veliko izkopno polje, izkopavanja so potekala dva meseca. In raziskava je postregla z bogato bero odkritij. "Na tako majhnem prostoru, v tako kratkem času – toliko najdb in novih dognanj," ob tem pove Iva Ciglar , kustosinja v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. Prvotno sicer tudi sama arheologinja je v prostorih ptujskega gradu uredila in na ogled postavila nabor najzanimivejših najdenih predmetov. "Lahko si le predstavljamo, kaj vse bomo še našli spodaj," dodaja.

In tudi med izkopavanji leta 2020 so arheologi našli presenetljivo dobro ohranjene ostanke. "Ti močno spominjajo na zgodnjerimsko obzidje," pravi Berden. To je bilo sprva leseno, sestavljeno iz palisad, v naslednji fazi pa že zidano – iz dravskih prodnikov in ometano z malto, vmes so bili tudi stolpi. Med raziskavami so naleteli na številne drobne najdbe: koščene šivanke, šilo, ostanke lončenega kuhinjskega posodja in amfor, obod ogledala, pa lusko vojaškega oklepa, bronast kipec, zapestnice, steklene sklede. Posodje je prihajalo z območij današnje Italije, vzhodne Nemčije, celo Tunizije, umeščajo ga v čas do prve polovice 4. stoletja našega štetja.

O tem, za kako obsežen in pomemben projekt gre – ne le v slovenskem, pač pa svetovnem merilu – priča tudi število sodelujočih institucij. "Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, skupina Stik, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Mestna občina Ptuj," le nekatere našteje dr. Jana Horvat . Izkopavanja, pa tudi vse nadaljnje raziskave – datiranje, umestitev v čas in prostor, postavitev najdb v širši kontekst, pomoč pri nadaljnji prezentaciji – so potekala pod njenim budnim očesom. Le delec dvoletnega intenzivnega dela so v četrtek zvečer predstavili javnosti.

Znanstvenica opozarja še na eno posebnost, ki jo je zasledila med proučevanji napisov na spomenikih. V teh je namreč opaziti številne grške elemente, dvojezične napise ali celo besedila, ki so v celoti v grščini. "Napisi so pogosto v latinskem jeziku, a imena in besede zvenijo grško (s končnico -OS, in ne latinsko -US)," razloži. To posebnost pojasnjuje tako, da gre v enem od primerov verjetno za osvobojenca, ki pa se je v spomin na korenine odločil obdržati svoje grško ime.

Največ je votivnih spomenikov in reliefnih plošč, po številčnosti jim sledijo nagrobniki. A so mnogi fragmenti precej neizpovedni – ohranjeni sta le kakšni dve črki, zato je težko domnevati kaj predstavlja, komu je namenjen, iz katerega časovnega obdobja je ...

Med reprezentativnejšimi je po mnenju Ragolič votivni oltar, posvečen boginji Viktoriji, ki ga je postavil veteran Četrte flavijske legije in datira v prvo polovico 2. stoletja. Tukaj pa je še vrsta kamnitih spomenikov z zelo specifično vlogo oziroma namenom. Na Ptuju in v širši okolici so doslej namreč odkrili kar 23 spomenikov, posvečenih kultu dojilj oziroma Nutric. Gre za precej 'lokalni' kult, v večji meri omejen na območje Petovione, morda je segal še do Mure in Flavie Solve (v bližini današnje avstrijske Lipnice). Kult so od starejšega prebivalstva posvojili oziroma prevzeli na to območje priseljeni Rimljani. Na spomenikih so navadno upodobljene dve ali tri ženske, za zdravje in dobrobit otrok so jih postavili starši. Kako splošno razširjen in sprejet je kult bil, priča tudi dejstvo, da so v bližnji Spodnji Hajdini našli celo svetišče, posvečeno Nutricam. Najlepši spomenik oziroma nagrobnik pa je Ragolič prihranila za konec – Abramić je med izkopavanji na začetku 20. stoletja odkril tudi poznoantični grob z nagrobnikom Juliji Kupiti. Iz napisana izhaja, da je nagrobno stelo dal postaviti mož – ženi, ki je umrla, stara le nekaj več kot 20 let. Replika čudovitega spomenika že stoji na severnem delu Panorame - na mestu, kjer je bilo nekoč grobišče.

Kam in kako naprej? Smela vizija, sredstva bodo iskali na razpisih

Ob vseh novih dognanjih pa se zdaj poraja vprašanje, kako naprej. Ugank je še veliko, raziskovalce seveda zanima terensko delo tudi v prihodnje. "Zagonetna je pozidava severovzhodnega pobočja in vznožja Panorame – tam so ostanki zelo velikih stavb," pravi Jana Horvat. Odkritja pa bi bilo tudi smiselno (na kraju) predstavljati obiskovalcem in drugim zainteresiranim. Doslej so denimo po tej priljubljeni izletniški točki že uredili sprehajalne poti - in zanimivo: te ne sledijo starim uhojenim stezam, pač pa nekdanji ulični mreži rimskega mesta in so zato pravokotne. S takšnim načinom prezentazije dokazujejo tudi, kako strokovne izsledke umetelno vkomponirati v vsakdan domačinov in jih na poljuden način pokazati laični javnosti.