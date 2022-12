Bi odkrivali skrivnosti potopljenih vasi ali veslali po čarobnih podzemnih jezercih?

Pred dnevi so v sodelovanju z Združenjem Slovenia Outdoor in Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč, vodilnimi destinacijami in slovenskimi turističnimi ponudniki organizirali zaključno dvodnevno študijsko turo, na katero so popeljali predstavnike medijev in nam med drugim predstavili kar šest unikatnih 5-zvezdičnih doživetij z oznako Slovenia Unique Experiences (SUE) na območju Koroške, Savinjske in Šaleške doline.

STO si v sodelovanju z ostalimi deležniki v turizmu z vseslovensko motivacijsko kampanjo Moja Slovenija že tretje leto prizadeva, da bi spodbudila prenočitve in potrošnjo domačih gostov. V letošnjem letu so prilagodili naslov v kreativni rešitvi iz "Zdaj je čas" v "Vzemi si čas", s čimer še bolj neposredno nagovarjajo prebivalce naše dežele za oddih v Sloveniji. Velik poudarek namenjajo osveščanju o pomenu trajnosti in zagotavljanju varnih doživetij ter izpostavljajo odgovorne potovalne standarde ter znak Green&Safe.

Slovenski turizem še ni v celoti okreval na predkoronske čase, smo pa letos, sploh v poletnem in jesenskem času, beležili dobre rezultate, ocenjujejo pri Slovenski turistični organizaciji (STO). Končne številke bodo sicer znane januarja, a jasno je, da so se k nam v večjem številu začeli vračati tuji gostje, nekateri ponudniki pa so že dosegli ali celo presegli nočitve iz leta 2019. " Slovenski turizem okreva, se pa hkrati sooča z veliko negotovostjo, ki je povezana z geopolitičnimi dejavniki, energetsko krizo, inflacijo ... Tako da ponudniki v novo leto zrejo s kar precej negotovosti ," pojasnjuje vodja korporativnega komuniciranja STO Martina Gojkošek .

26 edinstvenih doživetij

"Cilj Slovenije je imeti butični turizem z nižjim odtisom in večjo dodano vrednostjo za vse, želja STO pa je vedno ustvarjati drugačna, edinstvena in tipično slovenska doživetja, ki jih gostje drugje ne morejo dobiti," poudarja Gojkoškova.

Vsako leto tako objavijo javni poziv, na katerega ponudniki lahko prijavijo doživetja, ki jih izvajajo, in pridobijo oznako SUE, ki označuje edinstvena 5-zvezdična doživetja. Seveda za to obstaja vrsta kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati – doživetja morajo biti personalizirana, edinstvena, lokalna, trajnostna, butična, prinašati morajo neko dodano vrednost in prispevati k desezonacionalizaciji turizma. Izvajati se morajo že v primeru najmanj dveh prijavljenih, biti predstavljena v vsaj dveh jezikih in ponujati tudi dobro digitalno izkušnjo. "Prijavitelji opišejo svoja doživetja, ki se jih najprej oceni spletno, najbolje ocenjena pa potem dobijo še obisk na terenu, s katerim se preveri, ali vse navedeno res drži. Najboljša doživetja dobijo oznako SUE, ki je na nek način garancija gostu, da bo njegova izkušnja res vredna njegovega časa in denarja, hkrati pa je lahko neke vrste promocijska spodbuda oz. pomoč tistim, ki ta doživetja izvajajo," pojasni naša sogovornica.

Trenutno je v Sloveniji 26 doživetij z oznako SUE, predvidoma 16. februarja prihodnje leto pa bo objavljen nov javni poziv. "Ta doživetja so v skladu z vizijo slovenskega turizma in seveda nam je v interesu, da se jih ustvari čim več, da so razpršena po celotni Sloveniji in da se izvajajo skozi vse leto."

Ponujena doživetja so si med seboj sicer zelo različna, trajajo lahko nekaj ur ali nekaj dni, temu primerne pa so potem tudi cene – zanje lahko odštejete 50 pa vse do nekaj tisoč evrov. Med najdražjimi je na primer "Fish and Fly trio", 3-dnevna avantura muharjenja na treh neokrnjenih slovenskih rekah, zelo priljubljen med gosti pa je "Nepozabni dan v ribjem vrtu Fonda".

"Prva doživetja so dobila značko SUE leta 2019 in takrat so prevladovali tuji gostje. Potem je prišel čas pandemije covida-19 in se je razmerje obrnilo, da so prevladovali slovenski gostje. Najdražja doživetja zagotovo pritegnejo več tujih gostov iz premožnejših trgov, ni pa nujno, da ponudniki ciljajo samo na takšne goste. Ciljna publika je zelo različna in tudi odvisna od tega, kakšen je produkt, na podlagi katerega je doživetje nastalo," še pojasni Gojkoškova.

Avantura s kajakom v podzemlju Pece: veslanje 700 metrov pod zemljo

Da so takšna doživetja res nekaj edinstvenega, smo se lahko prepričali tudi sami, ko smo prvi dan študijske ture obiskali podzemlje Pece in tam postali del 350-letne zgodovine rudnika, ki je po zaprtju letu 1994 v celoti ohranil vso originalno infrastrukturo. Sredi opuščenih jamskih delovišč, kjer so nekoč rohneli stroji, je speljan labirint podzemnih rovov in jezer, ki jih lahko raziskujete v spremstvu vodnika. Zaradi časovne stiske smo novinarji preizkusili malce prilagojeno, a zagotovo nič manj izjemno verzijo doživetja rudnika, v katerem so izkopali več tisoč kilometrov rovov in kar 19 milijonov ton rude.

Ko smo prispeli v rudarski muzej na Glančniku v Mežici, so nas najprej opremili z jamarskimi čeladami s svetilkami in rokavicami, nato pa smo se skupaj z vodnico vkrcali na originalni rudarski vlak ter se zapeljali po nekaj kilometrov dolgem rovu. Vožnja je trajala dobrih deset minut in je – če smo ugasnili naglavne svetilke – potekala v popolni temi. Ta del doživetja je poseben že zaradi utesnjenih vagonov, vožnja v neznano, brez najmanjše line, skozi katero bi potniki lahko kukali, pa poskrbi za filmsko napetost.

Sledil je spust po ozkih in strmih stopnicah – okoli 500 jih je bilo – in naša pričakovanja so se z vsako stopnico v globino še stopnjevala. Nekje na treh četrtinah spusta so nas v posebnem prostoru opremili z vso potrebno zaščitno opremo – škornji in hlačami iz neoprena ter nepotopljivim zaščitnim jopičem, kar je nadaljnji spust še malo otežilo, zato je bila potrebna dodatna previdnost. Za manjši šok, ki so ga pospremili vzkliki navdušenja, je poskrbel spust v rov, zalit z vodo. V rudniku je bilo (v primerjavi z zunanjo temperaturo tistega dne) prijetnih 10 stopinj Celzija. Nekaj korakov po vodi in posedli smo se v kajake za dve do tri osebe. Še par kratkih navodil, kako veslati in čarobna vožnja se je lahko začela.

Veslali smo po manjši podzemni reki do jezerc skoraj 700 metrov pod površjem zemlje – mirna in čista voda ima na najgloblji točki kakšnih deset metrov – ter raziskovali podzemni labirint, zalite rove in odkope, na koncu pa smo se skozi ozek rov in čez manjšo brzico odpeljali nazaj do izhodišča. Po preoblačenju je sledila vožnja z vlakom nazaj iz rudnika do muzeja, okrepili pa smo se tudi s knapovsko koroško malico.