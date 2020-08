Nova vesoljska tekma: ZDA, Kitajska in Rusija v osvajanje Rdečega planeta

Julija so proti Marsu poletele tri misije – kitajska, ameriška in misija Združenih arabskih emiratov (ZAE). Če marca sveta ne bi udarila pandemija covid-19 in na raketi ne bi nastale tehnične težave, bi rusko-evropska misija proti najbližjemu planetu poletela že marca. Ker pa potovanje na rdeči planet ni enostavno in se mora raketa izstreliti skozi ozko časovno okno, bo prva načrtovana misija na destinacijo prispela zadnja.

Kot pravi Jelena Juvan, predavateljica obramboslovja na Fakulteti za družbene vede, ne gre za nič novega, saj je bilo vesolje vedno predmet poželenja velesil. "Kar je novo, je predvsem, da so se na svetovnem prizorišču pojavili novi igralci, ki so dovolj bogati in strokovno opremljeni, da se lahko podajo v bitko za vesolje. Včasih sta za primat v vesolju tekmovale ZDA in Sovjetska zveza, danes imamo še Indijo, Kitajsko, nekatere države Arabskega polotoka, če se omejim zgolj na državne akterje." Juvanova, ki poudarja jasne paralele med tekmovanjem velesil v času hladne vojne in današnjimi razmerami, v tem tekmovanju vidi predvsem boj za prestiž. "Državi, ki bo uspelo prej, bo postala simbolna zmagovalka."

Stroški vesoljskih misij so astronomski. Po prepričanju nekaterih analitikov in zgodovinarjev je tako ravno ameriško izčrpavanje Sovjetske zveze v tekmovanju za Luno državo spravilo v stagnacijo in posledično tudi pripeljalo do zloma na začetku devetdesetih let. Se torej tovrstni projetki z astronomskimi stroški sploh izplačajo oziroma ali bo tisto, kar bodo 'zmagovalci' na koncu dobili ven, zares vredno vseh finančnih žrtev in drugih naporov? Juvanova meni, da bo šlo pri človeškem pristanku na Mars ne glede na vse za veliko prelomnico in velik zgodovinski mejnik, primerljiv z Gagarinovim letom v vesolje in Armstrongovim sprehodom po površini Lune. Ob stroških opozarja tudi na neuspešne poskuse. "Ti so postopoma pripeljali do opustitve vesoljskih programov, ker so presodili, da so stroški in tveganja postali preveliki. ZDA so npr. prevoze človeških posadk na Mednarodno vesoljsko postajo opustile leta 2011 in to v celoti prepustile Rusiji ter za to namenile tudi ogromna finančna sredstva. Rusom pa je šlo za dober zaslužek."

Doba zasebnih projektov in vesolje kot "javno dobro"

Pri tem pa predavateljica s FDV izpostavlja, da tokratni akterji niso zgolj državni, ampak tudi zasebni. Dozdajšnji poskusi zasebnega vesoljskega turizma so povezani predvsem z zelo bogatimi posamezniki, med njimi je tudi Elon Musk in njegov SpaceX. Prav to podjetje je skupaj z Naso prvič po letu 2011 v vesolje poslalo astronavta v ameriški raketi z ameriškega ozemlja. Pred tem so za prevoz na Mednarodno vesoljsko postajo skrbeli Rusi.