Božič slovenske vojske v Kurdistanu

Pol ducata slovenskih vojakov z enote za specialna delovanja božične in novoletne praznike preživlja s svojo drugo družino. Na severu Iraka so z vojaško družino, skoraj 3000 kilometrov od svoje domače družine. V operaciji Neomajena odločnost učijo iraške kurdske borce, Pešmerge, osnovnih vojaških veščin. Ker je marsikateri kurdski borec nepismen, vojaščina pa jim je le mimogrede med njihovimi rednimi službami frizerjev, voznikov taksijev, avtobusov, je to vse prej kot lahka naloga.

Pešmerga v jeziku Kurdov pomeni 'tisti, ki so namenjeni umreti'. Žal njihovo znanje vojaških veščin ne zagotavlja, da bi ta smrt na bojišču bistveno pripomogla k zmagi nad islamskimi ekstremisti. Erbil, četrto največje iraško mesto, je glavno mesto iraškega Kurdistana, razmeroma samostojne severne iraške province. Iraška vojska nima vstopa v Kurdistan in za varnost so večinoma odgovorne Pešmerge. Celo na vrhuncu Islamske države je bil Erbil precejšnja oaza miru. Zato se je menda v zadnjih letih število prebivalcev povečalo z dveh na pet milijonov, predvsem na račun beguncev, ki so želeli pobegniti pred brutalno vojno v Siriji in Iraku. Prav zato, da bi se ta oaza miru obdržala in zadržala napade ISIS z juga, s smeri Mosula, Bagdada, Ramadija, Kirkuka, je mednarodna skupnost naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi se Kurdistan lahko ubranil. V primeru padca bi Evropa imela na svojih vratih še nekaj milijonov več beguncev.

Ena glavnih nalog specialnih sil po vsem svetu pa je prav učenje tujih, manj zanesljivih borcev, da bi se ti lahko borili zase in hkrati v interesu držav, ki te 'domorodne vojske' usposabljajo. Tako je v tej pisani zahodnoevropski koaliciji tudi bojna skupina Enote za specialno delovanje Slovenske vojske. Skupaj z 32 drugimi specialci iz Italije, Finske in Nemčije je 6 Slovencev odgovornih za pripravo in izvedbo tečajev v osnovnih vojaških veščinah. Mednarodna koalicija Pešmerge uči veščin jedrskega kemičnega biološkega vojskovanja, bojnih reševalnih veščin, strelstva in vodenja enot. Prav zadnji sta v domeni naših fantov, koalicija pa je v zadnjih petih letih izšolala že 45 tisoč Pešmerg. Zdaj je misija Neomajna odločnost napredovala v izobraževanje najboljših Kurdov, da bi ti lahko sami prevzeli trening svojih sil. Trenirajo bodoče trenerje. Naši prebivajo v nemški bazi, Camp Stefan, skupaj z Britanci, Italijani, Nizozemci in z vrsto drugih koalicijskih držav, v neposredni bližini erbilskega letališča. Naših poveljnikov s koalicije kar ne morejo prehvaliti, in če pohvale pričakujemo od italijanskega poveljnika trening centra KTCC Giueseppa Levata, ki pravi, da so naši zelo profesionalni in motivirani, so lepih besed deležni tudi od zadržanih in vase zaverovanih Nemcev. Poveljnik nemških sil v Iraku Joerg Wellbrink je navdušen nad njihovo strokovnostjo, njegov stotnik, prvi nadrejeni našim, pa nam pove, da je Slovenija kljub mali vojski lahko ponosna nad njihovo profesionalnostjo in izurjenostjo.

Božič slovenske vojske v Kurdistanu FOTO: Tadej Krese, Slovenska vojska

Čeprav so iraški Kurdi že desetletja v vojni ali na robu nje, pa iraške Pešmerge niso profesionalni vojaki. V Erbilu so Pešmerge Kurdi, ki imajo svojo službo, so frizerji, vozniki avtobusov, taksisti, gradbeni delavci ... ki so se znašli v 7-tedenskem tečaju osnovnih vojaških veščin in nikoli ne bodo dosegli Natovih standardov. Stari so vse od 25 do 65 let in rokovanje z orožjem je mnogo bližje arabskim navadam kot pa sodobnim vojskam. Včasih streljajo tako, kot Jimmy Hendrix igra kitaro, nad glavo, ali pa kar z boka. Številni se čudijo, da se ne zgodi večkrat, da po nesreči ustrelijo kakšnega sovojaka v hrbet. Kljub temu razen nepismenosti nimajo podobnih težav, kot so jih imeli naši pri urjenju afganistanskih vojakov v misiji ISAF. Dezerterstva skoraj ni, plačo pa imajo Pešmerge med 600 in 700 dolarji na mesec. Plačani bi morali biti z iraškega zveznega proračuna, a ta vir je za Kurde blokiran. Erbil se je z Bagdadom dogovoril, da bo v zameno za zvezni denar Iraku dobavljal tudi nafto, kar pa se ni zgodilo, tudi meja med iraškim Kurdistanom in Irakom se neprestano spreminja. Čeprav so z nafto bogat Kirkuk obranile prav Pešmerge, so se po referendumu s tam Kurdi umaknili.

FOTO: Tadej Krese, Slovenska vojska