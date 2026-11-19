Arboretum Volčji Potok bo v svoj jubilej zakorakal v velikem slogu in z obilico blišča. Park namreč že prepreda kar 40 kilometrov prazničnih svetlobnih verig, ki bodo uradno zasvetile v petek. A še pred tem smo v praznično idilo pokukali mi.

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Praznični Arboretum Volčji Potok ponoči Osebi arhiv

Sončni krogi podnevi v Arboretumu Volčji potok Luka Kotnik

Praznični Arboretum Volčji Potok ponoči Osebi arhiv

Praznični Arboretum Volčji Potok ponoči Osebi arhiv

Praznični Arboretum Volčji Potok ponoči osebni arhiv

Valček na jezeru podnevi Luka Kotnik

Valček na jezeru podnevi Luka Kotnik

Praznični Arboretum Volčji Potok ponoči osebni arhiv

Praznični Arboretum Volčji Potok ponoči osebni arhiv

Praznični Arboretum Volčji Potok ponoči osebni arhiv

Praznični Arboretum Volčji Potok ponoči osebni arhiv

Praznični Arboretum Volčji Potok ponoči Osebi arhiv

Praznični Arboretum Volčji Potok ponoči osebni arhiv

























Dva milijona in 300 tisoč malih kresničk bo v zeleni oazi pričaralo pravljično vzdušje, za katerega si v Arboretumu želijo, da bi obiskovalce povsem očaralo. "Mi smo luči že videli in že zdaj vemo, da je tisti 'vav' učinek," nam je povedal direktor Arboretuma Matjaž Mastnak, ki pravi, da število luči pravzaprav ni bistveno, pač pa celoten vtis ob obisku njihovega parka. "Pomemben je vtis, za katerega si želimo, da ni nasilen," je poudaril.

Matjaž Mastnak, direktor Arboretuma Volčji Potok FOTO: Luka Kotnik

In prav zato pri postavljanju praznične okrasitve niso naključju prepustili prav ničesar. Kot nam je zaupal vodja parka Primož Prešeren, se priprave na naslednjo sezono začnejo praktično takoj po koncu prejšnje. Že januarja in februarja se ekipa sestane, pregleda, kaj je delovalo, kaj bi lahko izboljšali in katere novosti bi lahko pričakale obiskovalce. Pri tem upoštevajo celo zapise v knjigi pohval in pritožb. In kaj so pripravili letos? Med drugim Sončne kroge, Stolp draguljev in prav poseben Valček na jezeru, pri katerem se bodo praznične podobe zrcalile v vodni gladini.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Arboretum Volčji Potok, Božičkova vas Luka Kotnik

Arboretum Volčji Potok, Božičkova vas Luka Kotnik

Arboretum Volčji Potok, Božičkova vas Luka Kotnik

Arboretum Volčji Potok, Božičkova vas Luka Kotnik

Arboretum Volčji Potok, Božičkova vas Luka Kotnik

Arboretum Volčji Potok, Božičkova vas Luka Kotnik











Posebno pozornost so ob tem namenili tudi izbiri barv. Namesto množice različnih odtenkov prevladujejo zlata, rumena in rdeča, ki se prelivajo druga v drugo. "Po celotnem parku, kjerkoli gredo obiskovalci, se lahko vidi neke silhuete, neke podobe, ki ljudi vlečejo naprej, da gredo pogledat," nam je Prešeren opisal, kako želijo obiskovalce z osvetlitvijo spodbuditi k raziskovanju parka. Toda za pravljično podobo se skriva precej manj pravljična količina dela. Lučke so začeli nameščati že 1. oktobra, za celotno okrasitev pa je mesec in pol vsak dan skrbelo od pet do šest zaposlenih. In tudi ko so lučke enkrat na svojih mestih, njihovega dela še zdaleč ni konec. "V bistvu smo ponekod že povsem namestili lučke. In ko smo jih nato preizkusili, ali je vse postavljeno pravilno, če to vse sveti, smo ugotovili, da smo namestili napačne lučke," nam je vodja parka razkril, s kakšnim zapletom so se soočili letos.

Primož Prešeren, vodja parka Arboretum Volčji Potok FOTO: Luka Kotnik

In kaj storiti, ko po urah nameščanja ugotoviš, da svetijo napačne lučke? Nič drugega, kot zavihati rokave, jih odstraniti in delo opraviti še enkrat. S praznično osvetlitvijo pa želijo doseči še nekaj več kot zgolj pričarati čarobno vzdušje. "Ko pridejo ljudje domov iz službe, je že tema," je spomnil Mastnak. Z lučkami želijo tako obiskovalcem omogočiti, da park doživijo tudi med tednom, v večernih urah, ko bi bil sicer že zaprt.

Čudo, ki bo za Božička zbralo nešteto želja

Ko se bodo v petek prižgale lučke, bo park zaživel v povsem drugačni podobi. Med drevesi se bodo prelivali zlati in rdeči odtenki, svetlobne podobe se bodo zrcalile v jezerski gladini, za vsakim naslednjim ovinkom pa bo obiskovalce vabilo novo presenečenje. Pogled bo uhajal od ene svetlobne postavitve do druge, med vsem tem pa bo obiskovalce pričakala tudi Božičkova dežela. A tam jih letos ne bodo pričakali le praznično okrašene hišice, škrati in Božiček. Med vsem prazničnim bliščem bo stalo še nekaj precej nenavadnega. Velika lesena naprava z ogromnim zvitkom papirja in ročko, ki jo bodo lahko vrteli kar obiskovalci sami. Le kaj počne takšna naprava sredi Božičkove dežele?

75 metrov želja za Božička FOTO: Luka Kotnik

Njeno poslanstvo je pravzaprav preprosto, čeprav se je izvedba izkazala za precejšen zalogaj. Obiskovalci bodo lahko z njeno pomočjo ustvarili vsaj 75 metrov dolgo pismo Božičku. Gre za skupno pismo, v katerem bodo svoje želje združili vsi, ki bodo želeli prispevati delček te praznične zgodbe. Zakaj prav 75? Arboretum bo leta 2027 praznoval 75-letnico obstoja, zato so se zaposleni odločili, da ob jubileju obiskovalcem ponudijo priložnost, da skupaj ustvarijo nekaj posebnega. Za vsako leto delovanja parka naj bi napisali vsaj meter želja. Če jih bo več, pa toliko bolje. "Seveda imamo svoje želje, ampak smo predvsem v službi javnosti, ljudi, ki pridejo sem," je povedal Mastnak. S projektom želijo obiskovalcem ponuditi možnost, da zapišejo svoje želje, morda tudi kakšno za prihodnost samega Arboretuma, in tako postanejo del njegove jubilejne zgodbe.

Zamisel, ki je v celoti nastala v glavi

Pri tem pa so naleteli na precej praktično težavo. Kako sploh napisati 75 metrov dolgo pismo? In predvsem – kam spraviti toliko papirja?

Benjamin Štirn je pripravil načrt naprave za pisanje pisma Božičku FOTO: Luka Kotnik

Odgovor je poiskal Benjamin Štirn iz tehnične službe Arboretuma, ki se je lotil načrtovanja posebne naprave za pisanje. "Čisto iz glave smo naredili. Čisto celega," nam je povedal, ko nam je razkazoval svojo zamisel. Napravo je najprej skiciral na papir, nato pa načrt dokončal s pomočjo računalnika, da je lahko natančneje izračunal tudi njeno delovanje. Zanimivo je, da njegova prvotna zamisel sploh ni vključevala lesene konstrukcije. Razmišljal je namreč o uporabi motorjev in valjev iz starih tiskalnikov, ki bi omogočili samodejno pomikanje papirja. Toda pri 75 metrih se je pojavila težava – valji bi bili premajhni.

Prvotni načrt naprave za pisanje pisma Božičku FOTO: Luka Kotnik

Zato je zamisel opustil in se odločil za nekoliko bolj tradicionalno rešitev – ročno navijanje. "Zdaj se mi zdi tudi bolj domače, saj smo v Arboretumu in je naprava sestavljena iz lesa," nam je pojasnil.

Je šlo vse po načrtih?

Kako pa so preprečili, da bi se 75 metrov papirja spremenilo v zmešnjavo? Načrt na papirju je eno, uresničitev zamisli pa nekaj povsem drugega. Tu je v zgodbo vstopil Klemen Mali, vzdrževalec v Arboretumu, ki je Benjaminovo zamisel spravil v življenje.

Klemen Mali, vzdrževalec v Arboretumu Volčji Potok FOTO: Luka Kotnik

Je šlo vse po načrtih? Ne povsem, nam je priznal. Čeprav je osnovna konstrukcija sledila načrtu, so morali med izdelavo nekatere podrobnosti prilagoditi. "Največji izziv je bil ta papir, da se lepo enakomerno navija, da ne nastajajo tiste gube," je povedal in dodal, da so morali predvsem paziti, da se papir med uporabo ne bi trgal ali poškodoval. Čeprav naprava na prvi pogled morda deluje precej preprosto, se za lesenim ogrodjem skriva kar nekaj premisleka. Pri njenem načrtovanju niso smeli pozabiti niti na fiziko. Teža posameznih delov mora biti ustrezno uravnotežena, da se papir ne bi začel samodejno odvijati v napačno smer, sta poudarila Štirn in Mali.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Naprava za pisanje Božičku Luka Kotnik

Naprava za pisanje Božičku Luka Kotnik

Naprava za pisanje Božičku Luka Kotnik

Naprava za pisanje Božičku Luka Kotnik

Naprava za pisanje Božičku Luka Kotnik









Prav tako so morali razmišljati o tem, kdo vse jo bo uporabljal. Naprava je namreč namenjena tako najmlajšim kot odraslim obiskovalcem. Pisalna površina je zato dostopna na različnih višinah, pri konstrukciji pa so posebno pozornost namenili varnosti. Brez ostrih robov in nevarnih mest, kjer bi si lahko radovedni prsti kaj priščipnili. Štirn je pojasnil, da je bila prav zasnova naprave najzahtevnejši del projekta. Želeli so preprečiti, da bi se ljudje na papir naslanjali, ga trgali ali da bi zaradi vlage postal neuporaben. Zato so se odločili za nekoliko debelejši in odpornejši papir.

Naprava za pisanje Božičku FOTO: Luka Kotnik

In kako bo naprava sploh delovala? Obiskovalci bodo svoje želje zapisovali na razgrnjeni del papirja, ko bo zmanjkalo prostora, pa bodo z ročko trak pomaknili naprej. Tako bo postopoma nastajalo vse daljše pismo. En sam zvitek vsebuje približno 30 metrov papirja. Ko ga bo zmanjkalo, bodo dodali novega, posamezne dele pa povezali, da bo na koncu nastalo eno samo dolgo pismo. Koliko želja bo na njem? Tega za zdaj ne ve nihče. Toda zaposleni upajo, da bodo obiskovalci zapolnili najmanj 75 metrov papirja. Če jim bo uspelo zbrati še več želja, pa bi se lahko približali tudi svetovnemu rekordu.

'Napisali bodo, kar jim bo ležalo na srcu'

Čeprav bo že sama dolžina pisma nekaj posebnega, je za ustvarjalce projekta še pomembnejše, kaj bodo obiskovalci nanj zapisali. V Arboretumu si namreč želijo, da bi med željami prevladovale tiste, ki jih ni mogoče preprosto kupiti v trgovini. Da bi obiskovalci razmišljali o sebi, svojih bližnjih, prihodnosti, medsebojnih odnosih in naravi. Da ne bi bile na papirju zapisane le želje po novih igračah ali najnovejšem telefonu, temveč tudi takšne, ki so nekoliko bolj osebne.

Ekipa Arboretuma Volčji Potok med delom FOTO: Luka Kotnik

Toda kot je poudaril Mastnak, obiskovalcev pri pisanju ne nameravajo omejevati. "Napisali bodo to, kar jim bo ležalo na srcu, in upam, da bo čim več lepega," je povedal in izpostavil, da živimo v času, ko imamo ljudje marsikaj materialnega, pa smo kljub temu lahko nesrečni ali se soočamo z drugačnimi težavami. Podobno razmišlja tudi Štirn, ki meni, da so se želje ljudi skozi leta precej spremenile. "Danes so bolj take ... da bi se imeli radi, da grejo na izlete," nam je povedal. Materialne dobrine so po njegovem mnenju danes veliko dostopnejše kot nekoč, zato pričakuje, da bodo obiskovalci pisali tudi o odnosih in skupnem preživljanju časa.

Naprava za pisanje Božičku FOTO: Luka Kotnik

Kaj pa bi Božičku napisal direktor Arboretuma? "V vlogi direktorja si moram želeti predvsem dobro svoji ustanovi, svojim sodelavcem," nam je odgovoril Mastnak. Njegova želja je, da bi Arboretum uspešno opravljal svoje poslanstvo še naslednjih 75 let in rasel skupaj s svojimi obiskovalci.

Pismo, ki bo poletelo vse do Laponske

Obiskovalci bodo lahko svoje želje zapisovali od 20. novembra do 20. decembra, nato pa bo nastopil čas za še eno prav posebno nalogo. Pismo bodo 22. decembra razvili in izmerili njegovo končno dolžino. Takrat bo znano, koliko metrov želja je nastalo in ali je obiskovalcem uspelo doseči oziroma preseči zastavljeni cilj. Nato ga bodo ponovno zvili in pripravili na dolgo pot proti severu.

Arboretum Volčji Potok, Božičkova vas FOTO: Luka Kotnik

Pri tem bo na pomoč priskočila Pošta Slovenije, ki bo sodelovala pri pošiljanju nenavadne pošiljke na Finsko, v uradno Božičkovo pošto na Laponskem. Da ne gre za povsem običajen paket, pove že njegova predvidena teža. Po prvih ocenah organizatorjev bi lahko pošiljka tehtala okoli 25 kilogramov. In čeprav bo njena priprava zahtevala nekaj logistične iznajdljivosti, Mastnak zagotavlja, da bo pismo dejansko prispelo na Finsko. "Pismo bo dokumentirano izročeno v prave roke," je povedal.

Direktor Arboretuma Volčji Potok Matjaž Mastnak FOTO: Luka Kotnik

In če bi želeli Božička obiskati že pred tem? Brez skrbi. Obiskovalce bo pričakal tudi v Arboretumu, čeprav ne prav vsak dan. Ko ga ne bo, bo njegov namestnik poskrbel za pripovedovanje božične zgodbe. Do takrat pa ostaja odprto vprašanje, koliko metrov papirja bodo obiskovalci popisali. Bo ostalo pri simboličnih 75 ali bodo njihove želje segle še precej dlje?

Jubilejno leto, ki ga bodo pomagali napisati obiskovalci

Velikansko pismo bo sicer šele začetek praznovanja pomembnega jubileja Arboretuma Volčji Potok, ki bo prihodnje leto dopolnil 75 let. Kot nam je zaupal Mastnak, pripravljajo številne dogodke skozi vse leto, tudi osrednjo slovesnost, koncert in piknik za obiskovalce.

Arboretum Volčji Potok FOTO: Luka Kotnik