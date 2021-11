'Branje omogoča osvobajanje duše'

Predsednik Agencije za knjigo v Šardži Ahmed bin Rakkad Al Ameri si je na največjem knjižnem sejmu v Šardži vzel čas in v miru poklepetal z novinarji z vsega sveta. Intervju so delili skupaj z novinarko iz Argentine in novinarjem iz Nemčije.

Al Ameri ni le organizator največjega knjižnega sejma na svetu, je tudi velik ljubitelj knjig in prav zaradi svoje ljubezni do tiskane besede je tako zelo uspešen v tem, kar počne. Je tudi eden najbogatejših in najvplivnejših Arabcev na svetu. Al Amerija kot častnega gosta vabijo na vse ostale velike knjižne sejme po svetu in ga prosijo za nasvet, kako uspeti, kot jim je uspelo v Šardži. O ljubezni do knjig je spregovoril v kratkem, a zelo iskrenem pogovoru, kjer so njegove besede potrdile, da mu knjige pomenijo ogromno, iskrica v očeh pa, da so njegove besede iskrene in niso le marketinško podpihovanje ter nujna samohvala za promocijo dogodka.

Po čem je knjižni sejem v Šardži prvi na svetu?

Naš knjižni sejem je prvi med knjižnimi sejmi po številu prodanih in kupljenih pravic za objavo knjig in prevode v različne jezike. Letos smo imeli več kot 500 založb, ki so k nam prišle po takšne in drugačne pravice za izdajo knjig.

Zakaj pridejo sem, če pa je tako daleč?

Ker je naš sejem odprt ne glede na trenutno situacijo na svetu. Povsod po svetu se stvari ponovno zapirajo, sejmi se odpovedujejo in kulturnih prireditev ni toliko, kot jih je bilo včasih. Na to vprašanje je zelo lahko odgovoriti. (smeh) No, seveda pa je tu še poslovni del sejma, saj naši gosti lahko sklepajo krasne posle in tako širijo kulturo branja in tiskanja knjig. Vsak, ki je prišel, je rekel: "Letos sem prvič tu, ampak zagotovo se vrnem!" Združujemo različne države na enem mestu, tu se lahko spoznajo in sklepajo posle. Afriške države, Indija, Japonska … Kar nekaj je držav, ki ne sodelujejo na drugih knjižnih sejmih, sodelujejo samo na našem.

Torej je zelo pomemben za vzhodni trg …

Pa ne le to, pomemben je za vzhod, zahod, sever in jug. Tukaj najdemo ogromno založb, pisateljev, novinarjev in obiskovalcev iz vsega sveta.

Zakaj je to pomembno za vaš kraj, za Šardžo?

Šardža postaja središče literature. Je stičišče med vzhodom in zahodom. Tu se sklene marsikateri posel, ki potem odpotuje nazaj v domačo državo. Tukaj vzpostavljamo nekaj izjemno pomembnega za svetovno kulturo, nekaj, kar bo imelo vpliv na svet literature.