Brez dileme, za nami je 'Rogla' teden

Pregled tokratnega tedna začenjamo z neverjetno zmago našega kolesarja Primoža Rogliča na 106. dirki po Italiji, ki jo je dobil v predzadnji etapi z zahtevnim vzponom na Svete Višarje, kjer so mu bili v pomoč tudi številni navijači, ki so se zbrali ob progi. Ta teden je slavil tudi stari in novi turški predsednik Erdogan, ki je z zmago v drugem krogu dobil še tretji mandat. Na Hrvaškem odmevajo rušenja črnih gradenj v Dalmaciji, pri nas pa je na različnih koncertnih prizoriščih odmevala glasba vrhunske skupine Iron Maiden, Kino Šiška pa se je za nekaj ur prelevil v ŠČiško.

Minuli teden je zagotovo zaznamovala zmaga našega vrhunskega kolesarja Primoža Rogliča na prestižni in zelo zahtevni dirki po Italiji. Roglič je namreč predzadnjo, 20. etapo kljub težavam z verigo osvojil z neverjetnim rezultatom in pred neverjetnim občinstvom. Množice, ki so romale na Svete Višarje, so v transu pozdravljale svojega junaka na zahtevnem vzponu, med množico pa je dogajanje spremljala naša novinarka Tina Hacler, za fotografskim objektivom pa je stal naš fotograf Aljoša Kravanja.

icon-expand Fotogalerija: Šampionski gorski kronometer na 106. dirki po Italiji FOTO: Aljoša Kravanja

Dan za tem se je v središču Rima spisala kolesarska zgodovina. Sredi italijanske prestolnice je 33-letni Kisovčan dvignil pokal zmagovalca ene najprestižnejših kolesarskih dirk na svetu, na zmagovalnem odru pa se mu je pridružil tudi sin Lev, ki je množico pozdravil s s telemarkom in poskrbel za val navdušenja.

icon-expand Podelitev nagrade Primožu Rogliču za neverjetno in težko prigarano zmago na Giru d'Italia.

Pred začetkom dirke Po Sloveniji opozorila navijačem Po izjemni predstavi Primoža Rogliča na Svetih Višarjah nas le še nekaj dni loči od začetka letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji. Da tekmovanje lahko steče karseda varno, je ključna dobra organizacija in sodelovanje Policije. Vse navijače opozarjajo, da lahko neprimerno vedenje navijačev celo ogrozi kolesarjevo kariero.

icon-expand Pri varovanju kolesarjev na dirki po Sloveniji bo sodelovalo 28 policistov motoristov. FOTO: Luka Kotnik

Turki v drugem krogu večinsko za Erdogana Turki imajo novega starega predsednika. Recep Tayyip Erdogan je namreč v nedeljo zmagal na predsedniških volitvah v Turčiji in v drugem krogu premagal opozicijskega voditelja Kemala Kilicdarogluja. S tem je svojo vladavino raztegnil v tretje desetletje.

icon-expand Mnogi opozarjajo, da gre za šibko Erdoganovo zmago in da Turčija še naprej ostaja razdeljena. FOTO: AP

Kijev tarča zračnih napadov Rusija nadaljuje svoj niz zračnih napadov na Kijev, v katerem so bili v četrtek ubiti najmanj trije ljudje, med njimi otrok, več kot deset ljudi pa je bilo ranjenih, vključno z enim otrokom, je sporočila vojaška uprava mesta. Medtem sta bila v novem napadu na rusko regijo Belgorod ranjena najmanj dva človeka, so sporočile tamkajšnje oblasti.

icon-expand Ukrajinska vojska je nad Kijevom sestrelila ruski dron. FOTO: AP

50 evropskih voditeljev na vrhu v Moldaviji Voditelji okoli 50 evropskih držav in institucij EU so se zbrali na drugem vrhu Evropske politične skupnosti, ki je tokrat potekal v Moldaviji, v ospredju katerega sta bila varnost in energetika, tudi spričo ruske agresije na Ukrajino. Vrha se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je dejal, da bodo vsakršni dvomi glede vstopa Kijeva v zvezo Nato ogrozili varnost v Evropi in opogumili Rusijo k napadu drugih držav. Prisotne na vrhu je pozval k oblikovanju koalicije za dobavo sistemov Patriot in sodobnih bojnih letal.

icon-expand Moldavija, nekdanja sovjetska republika s približno 2,6 milijona prebivalcev, je lani kmalu po začetku ruske agresije nad Ukrajino zaprosila za članstvo v EU in junija skupaj z Ukrajino postala kandidatka za članstvo. FOTO: AP

Nasilje in protesti na severu Kosova Srbi na severu Kosova dnevno protestirajo proti začetku dela novoizvoljenih županov, etničnih Albancev, v občinah z večinsko srbskim prebivalstvom. V ponedeljek je med protestniki in policijo izbruhnilo nasilje, skupaj pa naj bi bilo ranjenih več kot 50 oseb.

icon-expand Protestniki so sredi tedna v Zvečanu raztegnili 250-metrsko trobojnico. FOTO: AP

Pospešeno rušenje črnih gradenj v Dalmaciji V zalivu Vruja v bližini Makarske, ki ga hrvaški mediji opisujejo kot enega od "simbolov uničevanja obale", se je začelo rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov, ki so ga aktivisti in domača javnost tako težko pričakovali. Gre namreč za obalni imperij splitskega nepremičninskega mogotca Stipeta Latkovića.

icon-expand Slavje aktivistov ob začetku rušenja nelegalno zgrajenih objektov podjetnika Stipeta Latkoviča. FOTO: Bobo-Pixsell

Z rušenjem stavb ob morju, ki so jih postavili na črno, pa gradbena inšpekcija nadaljuje tudi na otoku Čiovo.

icon-expand Rušenje hiš ob morju na otoku Čiovo. FOTO: Bobo-Pixsell

Šrilanko pretresa visoka inflacija Šrilanka je od aprila lani, ko ni zmogla odplačati 46 milijard dolarjev zunanjega dolga, v bankrotu. Država se posledično sooča z največjo gospodarsko krizo, odkar se je leta 1948 osvobodila izpod jarma Velike Britanije. Pretresa jo visoka inflacija. Septembra je na letni ravni znašala skoraj 70 odstotkov, zdaj se giblje okoli 50 odstotkov. Zaradi akutnega pomanjkanja hrane, goriva in zdravil trpi 22 milijonov ljudi.

icon-expand Tržnica v prestolnici Šrilanke. Kar 22 milijonov prebivalcev je ogroženih zaradi hude revščine in pomanjkanja. FOTO: AP

Iron Maiden navdušili na koncertu leta Ne zgodi se prav velikokrat, da bi imeli v naših krajih čast imeti premierni koncert na turneji velike zasedbe. Kultna heavy metal zasedba Iron Maiden, ki je za prvi koncert turneje The Future Past World Tour izbrala Slovenijo, je v razprodanih Stožicah navdušenemu občinstvu skoraj dve uri dala dobro vedeti, zakaj je na sceni že skoraj pol stoletja. Glasba, energija in spektakel so marsikomu pričarali koncert leta. Za reportažo z dogodka sta poskrbela novinar Boštjan Tušek in naš vrhunski fotograf Miro Majcen.

icon-expand Futuristična odrska postavitev je bila v slogu albuma Somewhere in Time. FOTO: Miro Majcen

Na predvečer koncerta zasedbe Iron Maiden je nastopila "klubsko-družinska" rokerska zasedba British Lion, ki je ogrela ljubljansko Cvetličarno. Ogrevalni koncert, ki je bil hkrati premierni v Sloveniji, skupine, v kateri so poleg Harrisa in Taylorja še kitarista David Hawkins in Graham Leslie ter bobnar Simon Dawson, je navdušil zbrano množico.

icon-expand Basist Steve Harris rad igra tako na intimnih koncertih z British Lion kot na stadionih in v arenah z Iron Maiden. FOTO: Miro Majcen

Let 3 v 'ŠČiški' Let 3 bodo kmalu že štiri desetletja na glasbeni sceni, letos so celo zastopali Hrvaško na Evroviziji, v Kinu Šiška v Ljubljani pa so minuli konec tedna uprizorili energično bombo glasbene perfekcije z jagodnim izborom iz njihovega "ironično-zafrkantskega" opusa, ki je bil eden njihovih tehnično najpopolnejših nastopov pri nas. Evrovizijski hit Mama ŠČ pa seveda za češnjico na torti izvrstnega šova.

icon-expand Za pesem Mama ŠČ se je zasedba preoblekla v polno evrovizijsko opravo. FOTO: Miro Majcen

Petčlanska zasedba je udarila z vsemi topovi na velikem odru Kina Šiške, ki so jo nekateri ta večer preimenovali kar v Kino ŠČiška.

icon-expand Let 3 v Šiški: Prihodnje leto zopet na Evrovizijo? FOTO: Miro Majcen

Vrhunska predstava Cedevite Olimpije v ključnem trenutku Košarkarji Cedevite Olimpije si za (doslej) najboljšo predstavo sezono ne bi mogli izbrati primernejšega trenutka. V skoraj polnih Stožicah so bili potisnjeni ob zid, poraz proti evroligaškemu Partizanu bi pomenil izpad iz Aba lige, a je četa Mira Alilovića z izjemno zagnanostjo v obrambi in preudarnostjo v napadu poskrbela, da bo o potniku v finale odločala tretja tekma v Beogradu.

icon-expand Še drugič v tej sezoni so bili zmaji v položaju, ko bi poraz pomenil slovo od regionalnega tekmovanja. FOTO: Damjan Žibert

Roj čebel slabo znamenje za Borussio Sobota je dala zmagovalca Bundeslige. Možnosti sta imela tako Borussia Dortmund kot tudi Bayern. Slednji je zahvaljujoč remiziranju Borussie z Mainzem in zmago nad Kölnom postal stari in novi nemški nogometni prvak. Je pa začetek tekme med Borussio in Mainzem zaznamoval živalski incident, saj je roj čebel okupiral reflektorje in nekaj druge snemalne opreme, zato so morali posredovati gasilci, ki so varno odstranili opremo in čebele, ki pa – kljub barvam Borussie – slednji niso prinesle sreče.

icon-expand Roj čebel pred začetkom tekme je bil očitno slabo znamenje za domačo Borussio FOTO: AP

Jim bo uspelo? Več tisoč ljudi je v prestolnici Čila sodelovalo pri postavitvi Guinnessovega svetovnega rekorda. Vse skupaj je potekalo v okviru kampanje za promocijo panameriških poletnih iger, ki bodo letos potekale v čilskem glavnem mestu. Tekmovanje poteka vsaka štiri leta v letu pred poletnimi olimpijskimi igrami, udeležuje pa se ga več kot tisoč športnikov.