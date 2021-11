Christian Gostečnik: Nikoli ne obupam nad nikomer

Je avtor, idejni oče te sorazmerno mlade, pa vendar že zelo razširjene psihoterapevtske smeri, ki mu je leta 2010 prinesla nagrado na forumu inovacij. Sloveniji jo je predstavil pred 20 leti, ko se je na Teološki fakulteti začela izobraževati prva generacija bodočih relacijskih družinskih terapevtov. Obletnico so obeležili na dan, posvečen boju proti nasilju nad ženskami. Ne slučajno, s tem se namreč v svojem delu vse prepogosto srečujejo. " Do nasilja je ničelna toleranca, " poudari Gostečnik. Pa tudi: " Nasilje je vedno problem nasilnega ." Od tistih, ki pridejo na njegove terapije, zahteva, da to priznajo in prevzamejo odgovornost. A pri tem ne kaže s prstom, pri njem so deležni razumevanja in sočutja, za katerega pravi, da je poleg "pogovora, pogovora, pogovora in še enkrat pogovora" gradnik uspešnega odnosa. Kajti: " Ne moreš imeti prav in biti poročen ali biti v odnosu. To ne gre. "

Kot že samo ime relacijska družinska terapija pove, ta v ospredje postavlja odnose oziroma človeka, ki v odnose vstopa. Vanje vsi nekaj prinesemo, stare vtise, doživetja, čustveno prtljago, nekaj, kar smo dobili od drugih. Ali je torej sploh mogoče človeka obravnavati samostojno, brez njegovih pomembnih drugih?

Človeka nikoli ne smeš jemati samo v njem samem, to pa zato, ker smo mi predvsem odnosnostna bitja. Relacijska družinska terapija nam govori izrecno o tem, da smo nevrološko odnosnostno vezani na naše družine, na naše očete, na naše mame. Kdor koli že ti ljudje so in kakršne koli odnose med seboj gojijo, trpijo drug ob drugem, se veselijo drug drugega, ljubijo, hrepenijo, sovražijo, zaničujejo, ponižujejo, sramotijo, kar koli, mi smo del tega in to se tako globoko v naš nevrobiološki sistem vtisne, da so celo naši možgani grajeni na odnosih. Če ni odnosov, se naši možgani niti ne razvijejo, in tudi če so ti odnosi travmatični, jih naši možgani posrkajo in potem ljudje iz teh notranjih travm v bistvu živimo. Tako sprejemamo svet, na ta način ga razumemo, na ta način ga procesiramo, na ta način vstopamo v svet odnosov. V vsak naslednji odnos, v katerega bomo vstopili, vstopimo s temi našimi možgani, našim inštrumentom dojemanja, čutenja, razmišljanja, tako da ti odnosi so res tako formativni, tako zavezujoči, da brez njih enostavno ne gre. To je temelj.

Ali obstaja kdo, ki sploh ne bi potreboval terapije?

Trdim, da je terapija danes postala mentalna higiena. Sicer se ljudje ne bodo strinjali, tudi strokovnjaki, moji kolegi, bodo velikokrat rekli, ne, terapija je samo za patološke izzive. Ni res. Mi smo danes postali tako izrazito zahtevni socialno in smo tako napredovali v našem socialnem svetu, da smo danes nekaj popolnoma drugega, kot smo bili še leta nazaj. Nobena ženska danes ne bo več rekla, jaz moram s tem fantom, s tem moškim živeti, biti v partnerstvu zaradi tega, da bom preživela. Ne rabimo več tega. Noben moški ne bo rekel, moram biti v partnerstvu z žensko, ki ne verjame vame, ni ponosna name, me ne podpira. Zakaj bi bila z nekom, ki me ne čuti, me ne razume, me ne vpraša, kako mi je, če ga ne zanimam, če nisem njegova prva, tudi edina.

Postali smo socialno zbirčni, se lahko reče z grdo besedo, v bistvu pa smo postali zelo drugačni, napredovali smo, dozoreli smo in odnosi so nam postali pomembni. Pomembni so nam pristni odnosi ali pa raje živimo vsak zase in se samo občasno srečujemo na piknikih. Sicer smo pa zelo zahtevni in pravilno je tako. Ta košček življenja, ki ga imamo ... pomebno je, kako ga živiš, kvalitetno, z nekom, ki je ob tebi, ki skupaj s tabo raste, ki se je odločil, da bo s tabo rasel. Bistvenega pomena je ravno ta rast. Ne da se ob nekom fajn imaš in da nekdo zadovoljuje tvoje potrebe in želje in ti se mirno kopaš v svojem svetu. Ne. Ali sodeluješ, si odgovoren ali pa odnosa dejansko ne more živeti.

Katero obdobje v življenju človeka najbolj zaznamuje? Je to samo otroštvo ali se izkušnje, ki se vtisnejo v nas in vplivajo na naše prihodnje odnose, nabirajo skozi celotno življenje?

Tista prva leta nam uredijo osnovni instrument dojemanja. Naši možgani se tam do četrtega leta razvijajo in so na osnovi odnosov razviti. Zelo preprosto in konkretno povedano: sočutje je nekaj, kar se naučiš pri mami, regulacijo afektov – recimo jeze, agresije – iniciativnosti, ustvarjalnosti se naučiš pri očetu. Zato rabimo oba. Zato hodimo po iniciativo k očetu in po tolažbo k mami. Vere vase se naučiš pri nekom, ki verjame vate, ki je v tistih prvih letih ta odnos uredil s tabo. Najbolj osnovna stvar je to, čemur rečemo regulacija, modulacija notranjih stanj. Da se lahko umiriš in da si se pripravljen vzpostaviti v svetu, ki je poln stisk in stresov, in da lahko s temi stresi tudi deluješ. Tvoji možgani morajo biti toliko razviti, da so sposobni vstopiti v kateri koli že odnos in v tem odnosu prosperirati.

To ne pomeni, da smo zdaj zacementirani za vse življenje. Že sama nevrobiologija nam pravi, da se v puberteti, v mladostništvu naši možgani skoraj popolnoma resetirajo in da imamo možnost, da zaživimo eno drugačno življenje. A če se vrneva k vprašanju: seveda so prva leta pomembna, zaradi tega ker se tam vzpostavijo vse te osnovne možganske pa tudi sicer čustvene in vedenjske funkcije, razmišljanje se tam pojavi in uredi in s tem pač živiš. To je nek instrument, s katerim vstopaš v svet in si ustvarjaš nove in nove odnose in v njih živiš na način, kakor so tvoji možgani ustvarjeni.

Rečemo lahko, da si ustvarimo neko določeno igrišče ali oder, na katerem potem soigralce nezavedno prisilimo, da igrajo tiste naše stare vloge, ki smo jih tako navajeni, ki so tako globoko vpisane v naš svet. Zato naše družinsko vzdušje nosimo vsepovsod; kamor gremo, si ga ustvarimo na novo, ne da bi to sploh vedeli.