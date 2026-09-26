Skozi oči mojstrov: Od semena do pekoče čili omake

Za marsikoga se vse začne z majhnim lončkom zemlje, nekaj semeni in željo po nekoliko bolj pekočem okusu. Tomaž Pipp se je s čiliji sprva srečal precej ljubiteljsko. Kot pravi, ga je k njihovemu gojenju pripeljala predvsem ljubezen do pekoče hrane: "S čiliji sem se začel ukvarjati zgolj kot hobi, iz lastnega užitka do pekoče hrane."

Danes so čiliji precej bolj prepoznavni, vendar ni bilo vedno tako. Preden se je izraz čili pri nas bolj uveljavil, so se različne pekoče paprike pogosto skrivale pod drugimi imeni. "Čilijev ljudje včasih niso poznali kot čilijev, ampak kot feferone oz. makedonske, srbske pekoče paprike," pojasnjuje Pipp.

"Vse se začne pri semenu"

Pot do dobrega čilija se začne že pri semenih, ki jih je potrebno izolirati, da se kasneje prideluje čiste vrste čilijev. "Sami izoliramo semena, da imamo čiste sorte, ki se jih poseje sredi februarja," pove Tomaž. Od takrat naprej rastline potrebujejo ustrezne pogoje, da lahko razvijejo dovolj močan koreninski sistem in kasneje tudi številne plodove. Čiliji so rastline, ki imajo rade toploto, sonce ter vodo. Prav slednja je bila letos zaradi vremenskih razmer večji izziv. "Čiliji potrebujejo toploto, sonce in veliko vode, katere je letos primanjkovalo," pove Pipp. Ko rastline začnejo hitro rasti, pride na vrsto še ena pomembna naloga – opora. Številni čiliji lahko razvijejo veliko plodov, zaradi njihove teže pa se veje hitro upognejo, "potrebujejo tudi veliko opore, saj so rastline polne in se veje hitro lomijo," pojasnjuje.

Čeprav imajo vsi čiliji skupno značilno pekočino, se med sortami razlikujejo po obliki, okusu, velikosti, času dozorevanja in stopnji pekočnosti. Razlike so opazne tudi pri času, ki ga rastlina potrebuje do zrelega pridelka.

"Najhitrejše sorte, ki dozorijo, so jalapeno, najpoznejše pa carolina ali pa aji amarillo," pravi Tomaž.

Pri vzgoji je pomembno tudi ohranjanje posamezne sorte. Čiliji se namreč lahko med seboj križajo, zato samo shranjevanje semen še ne pomeni nujno, da bo naslednja generacija rastlin enaka prejšnji. "Sami izoliramo rastline, da dobimo čista semena, saj se sorte med sabo mešajo in jih je treba na dve leti zamenjati," pojasni. Ko je rastlina dovolj razvita in plodovi začnejo spreminjati barvo, pride na vrsto obiranje. Pri tem je pomembno, da se počaka na pravo stopnjo zrelosti. "Čili je pripravljen za obiranje, ko doseže svojo končno barvo."