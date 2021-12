Dan pri meteorologih na Kredarici: Pri dvajsetih pod ničlo ni hecev

Helikopterska posadka Slovenske vojske nam je dan pred božičem omogočila, da smo doživeli, kako poteka menjava meteorologov na Kredarici, in spoznali, kaj poleg vremenarskega poklica še počnejo dobrih 300 metrov pod Triglavom. Kot bomo videli, je odčitavanje in zbiranje podatkov o vremenu le del njihovih opravil. Biti meteorolog na Kredarici, pomeni tudi znati skrbeti za elektriko, popraviti mnoge stvari, zakrpati streho, če jo poškodujeta veter ali sneg, in nenazadnje kuhati in biti pripravljen, da se v dolino morda ne bo mogoče vrniti dlje časa.

V vmesnem času, ko je helikopterska posadka letela po Zorman in ga skušala odložiti na Kredarici, smo imeli čas, da sta nam Sinica in Marjan Zidarič, ki je prav tako meteorolog pri Arsu, razkazala svoje delovno okolje in predstavila tudi manj sanjske plati službe pod gorami. Delo tam gori namreč ni zgolj edinstvena služba v naravi, ko te razveseljujejo sončni vzhodi in zahodi, poslušaš mir in tišino, spet drugič ti dan popestrijo obiskovalci. Mir in tišina, omejeno gibanje lahko po daljšem obdobju povzročijo neprijetne občutke, naveličanost, občutek ujetosti.

'Pomembno je, da znaš psihično prebroditi situacijo'

Marjan Zidarič je to občutil, ko je namesto 11 dni moral ostati na Kredarici 28 dni. To je njegovo najdaljše obdobje, ki ga je neprekinjeno preživel v službi, od kar je 11 let vremenoslovec 2500 metrov nad morjem. "Bilo je januarja. Pihal je močan jugovzhodni veter, padal je dež, bilo je megleno, tako da niti nismo poskušali izvesti menjave meteorologov," je pripovedoval. S sodelavcem, vojaškim meteorologom, sta bila vse dni sama, planincev ni bilo. Kaj sta počela v prostem času, nas je zanimalo. "Skregala se nisva, gledala sva se grdo, meditirala sva, se umikala eden drugemu, saj hiša je velika," se je zasmejal in nadaljeval, da sta jima čas krajšala tudi televizija in internet. "Konec koncev sem šel tudi ven in se malo sprehodil. V takih primerih je pomembno, da znaš psihično prebroditi situacijo. Ampak mislim, da smo tukaj vsi tega vajeni in smo se navadili tako živeti. In tudi obratno. Če sem v dolini predolgo in nisem gori, mi že nekaj manjka," se je zasmejal znova.