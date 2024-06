'Danes bi bil s tisto opremo videti kot jamski človek na Everestu'

"S Tenzingom sva se rokovala in on se je tako spozabil, da me je objel. To je bil res izjemen trenutek! Snela sva si kisik in deset minut sem fotografiral Tenzinga z zastavami, različne grebene Everesta in splošen razgled. Na vrhu sem pustil razpelo za Johna Hunta in Tenzing je naredil majhno luknjo v snegu in vanjo dal nekaj daritev hrane, lizik, piškotov in čokolade. Pojedli smo Kendal Mint Cake (op. a. energijska tablica) in si nato spet nadela kisik. Malo me je skrbel časovni faktor, tako da sva se po 15 minutah na vrhu začela vračati ob 11.45," je v svojem dnevniku na dan 29. maj 1953 zapisal Edmund P. Hillary , ko je skupaj s šerpo Sardarjem Tenzingom Norgayjem priplezal na vrh najvišje gore sveta. Tega pred njima ni uspelo še nikomur.

Pred dnevi so na slovesnosti v Ljubljani obeležili 71. obletnico prvega vzpona, ki jo je organiziral Generalni konzulat Nepala v Sloveniji. Ob tej priložnosti so se v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) zbrali številni alpinisti. Častna gosta pa sta bila Marija in Andrej Štremfelj.

"Nihče se ne spomni, kdo je drugi preplezal Mount Everest," je pozneje hudomušno pripomnil Hillary. Se pa zato dobro spomnimo, da sta 26 let pozneje, leta 1979, prva Slovenca in hkrati prva Jugoslovana stopila na vrh te najvišje gore na svetu. To sta bila takrat 27-letni Nejc Zaplotnik in 22-letni Andrej Štremfelj .

"Ob omembi Everesta se vedno prestavim v svoje 33. leto, ko sem dosegla ta vrh. To je bil čas, ko še ni bilo teh komercialnih odprav in sva lahko preživela eno celo uro na vrhu. Zato se vedno rada spomnim, da sem vrh doživela na vrhu, ker se je velikokrat na poznejših osemtistočakih zgodilo, da smo hiteli navzdol in si pravzaprav šele v baznem taboru dojel, da si dosegel vrh," pravi Marija.

Gospod in gospa Štremfelj sta v svojih 60. letih še vedno zelo aktivna alpinista. Lani jeseni sta v 88 dneh prehodila nepalski del Velike himalajske poti, kar je svojevrsten dosežek. Gre za približno 1600 kilometrov dolg odsek poti, s 83 kilometri vzponov in spustov, kjer je najvišja nadmorska višina okoli 6000 metrov. To svojo pustolovščino sta na kratko predstavila tudi na slovesnosti v SEM. "Najtežje je bilo najti pravo pot, na posameznih etapah jo je zelo težko najti, in pa zdržati. To niti ni tako enostavno – hoditi 88 dni, dan za dnem. V povprečju sva osem dni hodila in dan počivala. S tem, da so bili ti dnevi dolgi osem do 10 ur hoje na dan, 1000 do 2000 višinskih metrov, pa od 20 do 35 kilometrov," je njun zadnji podvig opisal Andrej. Svojevrsten dosežek pa je tudi to, da na tej dolgi poti nista dobila niti enega žulja.

Marija ta podvig ljubkovalno imenuje "najin jesenski Everest". "To je bilo tako nepopisno lepo doživetje, da se šele zdaj zavedam in prihajajo občutki, kako lahko organizem vse to prenese. In se tudi čustvene in miselne spremembe zdaj udejanjajo v sedanjem življenju. In vsekakor sva se še bolj seznanila z deželo Nepal, ki je že vse življenje na nek način najina druga domovina."

Da imajo Slovenci in Nepalci eno veliko skupno točko – ljubezen do gora – je pred skoraj 60 leti, ko je prišel na študij strojništva v Ljubljano, ugotovil tudi Aswin Kumar Shresta, častni generalni konzul Nepala v Sloveniji. "Ko sem stopil z vlaka 11. aprila 1966, je bilo prvo, kar sem zagledal, Kamniško-Savinjske Alpe. O, to je pa, kot bi bil doma," je opisal svoj prvi vtis o svoji novi domovini.