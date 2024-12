'Delam za naše, nekateri se norčujejo, ampak jaz rad nosim zeleno uniformo'

Komunala Novo mesto ima trenutno v "svojih vrstah" deset Romov, ki opravljajo dela v splošno korist. Đani Stojanović ni eden izmed njih. Preko Inštituta za integracijo Svetilnik, ki ga vodi Matic Vidic , na Komunali Novo mesto opravlja pogodbeno delo. Opravlja vsa površinska dela, od grabljenja listja, praznjenja košev, košnje in drugih opravil. Njegov delovni rajon je središče mesta. "Če je treba pobrati smeti, grem tudi po naseljih. S samokolnico po celem mestu. Rad delam. Mnogi ljudje in župan me podpirajo," pravi.

Nikoli se še nisva spoznala, ampak se poznava. To je Novo mesto. Stisk roke je čvrst, oči izražajo dobrodošlico. "Kaku ti je v službi?" ga vprašam. "Zaenkrat je. Je in ni," odgovarja. "Eni me zelo spoštujejo, eni pa ne," dodaja. V pogovor se vključi eden od dveh Romov, ki sta trenutno na probaciji: "Čigana nikul ne bo nobeden spoštoval."

Kaj pa 'civili'? "Vesel sem, da me ljudje vidijo, da imam podporo. 'Civili', ko grem na relacijo, mi dajo roko, mi čestitajo. To mi je v veliko veselje." Tudi z delavci na Komunali ima dober odnos. "Nekateri so mi pomagali, se pogovarjajo z mano. Če sem Rom, sem Rom, ne morem se spremeniti, ampak pod kožo smo isti," poudarja Đani.

"Delam za naše, davke plačujem, oni se mi pa smejejo, ampak jaz sem vesel, ker imam tako zeleno uniformo," z dlanmi potepta po "noši" Komunale Novo mesto, ko odgovarja na vprašanje, kaj si o njem mislijo Romi v naselju. "Eni se mi smejijo, eni se delajo norca. Je pa res, da bi večina delala, vendar je problem, ker nimajo šole, prav tako mnogi pošiljajo prošnje, vendar so zavrnjeni. Tudi to je problem. Nisem edini, ki bi rad delal." To kasneje v telefonskem pogovoru potrdi tudi Vidic, ki pravi, da ga za pomoč pri zaposlitvi trenutno prosi več kot 10 Romov, ki bi radi delali, vendar ne morejo dobiti službe. Đani sicer dodaja, da bi morala država pritisniti tudi na ostale Rome, ki nimajo takšnega interesa za delo.

Njegov sodelavec Anton Barbo, ki se pod priljubljeno sprehajališče in zgodovinski grič Marof pripelje v terenskem vozilu Kubota RTV X900, o izkušnjah z Đanijem poda čustveno neobarvan, vendar, zdi se, realen, pošten in praktičen odgovor. "Vsi imamo svoje delovne naloge, ki se jih moramo držati. Med nami ni razlik in odstopanj. Svoje je treba narediti, zato smo tukaj, Đani, jaz in moji sodelavci – da pospravimo za drugimi. Če ne bi bilo takšno, kot je, nas ne bi potrebovali na delovnem mestu. Tukaj smo za to, da pospravimo. Đani dela tisto, kar delamo vsi drugi. To, kar moraš narediti, narediš. Nihče od nas ne zahteva nemogoče."

"Želim se zaposliti, civilizirati in da bi moj otrok naredil šolo ter prišel do poklica"

Aktualno pogodbeno delo se mu izteče z januarjem. Đani takrat upa, da bo dobil polno zaposlitev. "Upam, da me bodo zaposlili, da bo moj otrok nekaj dosegel. Želim se civilizirati in oditi ven od tod (iz Žabjaka op. p.). Želim si, da bi sin naredil šolo in prišel do poklica. Rad bi dosegel nekaj za svojega sina, zanj se trudim. To, kar si drugi mislijo o meni, me pa sploh ne zanima."

Njegov sin obiskuje drugi razred osnovne šole. Njegove sestrične hodijo v srednjo šolo. Stric Marko Stojanović je zaposlen v Policiji, bratranec Nejc, sicer tudi športnik, v vojski. Vzgoja je zelo pomembna, poudarja Đani. V družini Stojanović je revolucionarni korak storil njegov dedek. "Ko sem bil majhen, je dedek vseskozi govoril, da je treba v šolo. On je tudi 35 let delal v podjetju Novoles. Vzgoja je bila taka, v šolo smo hodili. Kakor vzgajaš svojega otroka, tak bo. Zelo smo mu hvaležni. Vse je odvisno od vzgoje in s kom se družiš."