Zgodba zadnje ljubljanske dežnikarice: 'Od petih sem ostala samo jaz'

"Včasih so bili dežniki zelo dragi, lahko tudi polovico plače. Si predstavljate, da bi danes za dežnik odšteli polovico plače?" pove dežnikarica Marija Lah.

Dežnik je danes nekaj samoumevnega. Ko začne deževati, ga odpremo in ko ne služi več svojemu namenu, ga pogosto zamenjamo z novim. Toda predmet, ki ga danes razumemo kot poceni in skoraj potrošni izdelek, ima dolgo zgodovino. Prve oblike dežnika so bile sicer namenjene predvsem zaščiti pred soncem. Poznali so jih že v starih vzhodnih civilizacijah, kjer je bil dežnik tudi simbol oblasti in družbenega položaja. V Evropi se je njegova uporaba kot zaščite pred dežjem bolj razširila v 18. stoletju.

Tudi Ljubljana ima svojo zgodbo o dežnikih. O dežnikarski dejavnosti v mestu priča med drugim zgodovina Vidmarjeve tovarne dežnikov in nogavic. Toda industrija in množična proizvodnja sta skozi desetletja spremenili tudi odnos do samega predmeta. Dežnik je postal cenejši, dostopnejši in predvsem bolj zamenljiv.

V njeni delavnici pristanejo najrazličnejši dežniki. Nekateri so poškodovani zaradi vsakodnevne uporabe, druge je premagal veter, tretjim je odpovedal mehanizem. Pri popravljanju ni veliko prostora za improvizacijo. "Pri dežniku lahko pokvariva vse, tako da tudi popravlja se vse", pove. Med zahtevnejšimi so tako imenovani duplo dežniki. "Najbolj zahtevni so dežniki, ki se jim reče duplo. Imajo zakomplicirane mehanizme v palici in so med bolj zahtevnimi," opisuje Marija.

A pot Marije Lah do tega poklica ni bila načrtovana. Pravzaprav dežnikarstvo sprva sploh ni bilo del njenega sveta: "Do tega poklica me je v bistvu pripeljala zgodba. Moj oče je zbolel za sivo mreno in ni mogel več sam delati, tako da je mene prosil za pomoč," pove Marija. Ko je prvič stopila v očetovo delavnico, o dežnikih ni vedela skoraj nič.

"Jaz nisem znala nič. Dežnikarstvo me nikoli ni zanimalo, po poklicu sem vzgojiteljica, čista družboslovka, tako da me tehnika nikoli ni pretirano zanimala," opiše svoje spomine. Oče jo je, kot pripoveduje, hitro postavil v stik z ljudmi. "Ko sem prišla v delavnico, me je oče takoj poslal k strankam, saj se jih je oče po 35 letih dela že malo naveličal."