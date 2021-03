Direktor kranjskega turizma: Epidemija nas je postavila na točko nič

V Kranju več kot 90 odstotkov prihodov in nočitev predstavljajo tuji gostje. Povprečno ostanejo dan ali dva in potrošijo med 30 in 70 evrov na dan. Glavni razlog za obisk so mestne znamenitosti, pa tudi gastronomija in športne aktivnosti. A epidemija je močno zarezala v turistično gospodarstvo v destinaciji in turistične trende, pojasnjuje Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj. "Število prihodov turistov se je v letu 2020 znižalo za 80 odstotkov, število nočitev pa za 70 odstotkov v primerjavi z letom 2019. Izgubili smo skoraj celotni tuj trg, za slovenski trg, ki je prej predstavljal manjši del naših gostov, pa sedaj tekmujemo med seboj vse turistične destinacije v Sloveniji," opisuje. Kranj ni beležil večjega povpraševanja domačih gostov, s katerimi bi deloma kompenziral upad tujih turistov.

A vendarle je bilo v Kranju na dan 1. oktobra. 2020 unovčenih 1.128 turističnih bonov, dodaja. "V času med prvim in drugim valom smo uspešno izvajali vodenja. Dober odziv so imela brezplačna vodenja, ki smo jih ponudili vsem, ki so v destinaciji prespali vsaj eno noč. V poletnem času se lahko pohvalimo tudi s prijetnim kulturnim utripom Kranja. Mesto je bilo tudi dobro obiskano v času prešernega decembra, čeprav je bila ponudba zelo omejena in smo ljudi vabili le na sprehod po okrašenem mestu. Vse, kar smo lahko ponudili ljudem, smo skrbno načrtovali v skladu s priporočili NIJZ. A gledano na celotno turistično panogo, nas je epidemija postavila na točko nič."

Ukrepom in posledicam epidemije so bili podvrženi ponudniki nastanitev, gostinski ponudniki, ponudniki doživetij, s potovanji povezane agencije ter kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti, trgovine ... vse to pa je prineslo velik upad prihodkov celotnega kranjskega gospodarstva. Po podatkih Ajpesa je bilo s teh panog v letu 2019 ustvarjenih 2,5 odstotka prihodkov kranjskega gospodarstva. "Ali bodo vsi ti ponudniki po epidemiji sposobni nadaljevati s svojim delom? Koliko delovnih mest bodo ohranili? Kaj bomo imeli v Kranju po epidemiji še za ponuditi obiskovalcem? Bomo imeli s kom soustvarjati bodoči turizem v destinaciji?" se sprašuje Malovrh, ki je optimističen, saj pri nekaterih partnerjih vidi ogromno volje za nadaljnji razvoj ter želje in po sodelovanju, čeprav trenutno stanje v gospodarsko-ekonomskem smislu ne izgleda najbolje. "Vsekakor je sedaj priložnost, da se čim bolje povežemo in skupaj skujemo načrte za lažje okrevanje,"meni.