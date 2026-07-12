Dolgi poletni dnevi, napolnjeni s tišino

"Še posebej pri ljudeh, ki so izgubili partnerja ali živijo sami, je poletje lahko čas, ko je tišina doma veliko glasnejša kot sicer," opaža psihologinja Tjaša M. Kos.

"Poletje večina ljudi povezuje z brezskrbnostjo, druženjem in dopusti. Za marsikaterega starejšega človeka pa je to lahko ravno obdobje, ko se občutek praznine še okrepi," pravi psihologinja dr. Tjaša M. Kos. V vsakodnevni praksi opaža, da poletje poruši ustaljeno rutino – družinski člani odpotujejo, številne dejavnosti in društva si vzamejo poletni premor, soseske postanejo tišje. "Kar je bilo prej vsaj del vsakdana – kratek pogovor s sosedo, obisk vnukov, srečanje v trgovini ali pri zdravniku – se lahko za nekaj tednov skoraj povsem ustavi," poudarja.

"Kar je bilo prej vsaj del vsakdana – kratek pogovor s sosedo, obisk vnukov, srečanje v trgovini ali pri zdravniku – se lahko za nekaj tednov skoraj povsem ustavi," pravi psihologinja Tjaša M. Kos. FOTO: Bobo

Takrat pridejo bolj do izraza občutki izgube, osamljenosti, pa tudi vprašanja o lastni vrednosti in pripadnosti, kar lahko psihološke težave še bolj okrepi, ugotavlja psihologinja: "Še posebej pri ljudeh, ki so izgubili partnerja ali živijo sami, je poletje lahko čas, ko je tišina doma veliko glasnejša kot sicer."

Ne potrebujejo neprestane družbe, temveč le občutek, da niso pozabljeni

Pomembno pa se ji zdi poudariti, da večina starejših ne potrebuje neprestane družbe – potrebujejo predvsem občutek, da niso pozabljeni. "Ko otroci odidejo na dopust, vnuki preživljajo počitnice drugje, sosedje zaprejo stanovanja in se ustavi običajen ritem obiskov, se lahko starejši človek nenadoma znajde v dolgotrajni tišini. Če se temu pridružijo še zdravstvene omejitve ali težja mobilnost, postane socialni svet zelo majhen," je prepričana.

Vključevanje vnukov v drobne pozornosti ima veliko čustveno vrednost. FOTO: Bobo

Zato so vsakodnevni stiki zelo pomembni: "Petminutni telefonski klic. Kratek obisk na poti iz trgovine. Sporočilo z vprašanjem, kako je minil dan. Skupna kava na balkonu." Veliko lahko pomeni tudi, če se že pred dopustom dogovorimo, kdaj bomo poklicali ali opravili videoklic, dodaja in poudarja, da ima tudi vključevanje vnukov v takšne drobne pozornosti veliko čustveno vrednost.

Dobre prakse v domovih starejših občanov

Organizirane dejavnosti v Domu starejših občanov Ljubljana Bežigrad izvajajo tudi med poletnimi počitnicami, urejeno imajo tudi nadomeščanje. "Še posebej stanovalci z demenco potrebujejo rutino, dnevni ritem in trudimo se, da to zagotavljamo skozi organizirane aktivnosti prek celega leta od ponedeljka do petka," poudarja direktorica Marjeta Maruša Kerč. Je pa kljub temu med poletjem manj sodelovanja z zunanjimi izvajalci delavnic in aktivnosti, pojasnjuje. V DSO Ljubljana Vič-Rudnik poletje popestrijo z različnimi družabnimi srečanji, nastopi in dogodki, med katerimi so še posebej priljubljeni poletni pikniki oziroma druženja ob sladoledu ali ledeni kavi. Pozorni so, da se aktivnosti na prostem odvijajo v hladnejšem delu dneva in v naravni senci, pravi pomočnik direktorice Miha Papež. V času največje vročine se umaknejo v ohlajene notranje prostore. Stanovalci DSO Ljubljana Šiška poletja, če niso prevroča, preživljajo v njihovem parku, na terasah, v bifeju. V poletnih mesecih imajo sicer pester nabor aktivnosti, pojasnjuje delovna terapevtka Mateja Čož, vendar se nekatere aktivnosti zaradi dopustov nekoliko prilagodijo. To pa ne pomeni, da je dogajanja manj. "Program prilagodimo letnemu času in vremenskim razmeram. Imamo ustvarjalne delavnice, telovadbo v parku, glasbena srečanja, sprehode v prijetnejšem delu dneva ter različna medgeneracijska druženja z otroci in prostovoljci. Cilj je, da stanovalci ostanejo aktivni, vključeni in da jim je tudi med poletjem prijetno ter zanimivo," še dodaja Čoževa. Radi se udeležijo tudi sladolednega piknika.

DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija FOTO: Bobo

Radi urejajo visoke grede, nekateri hodijo tudi na 'dopust' s svojci

V bežigrajskem domu so stanovalci radi v domskem parku, predvsem v senci dreves, kjer uživajo v druženju ter opazovanju narave. "Zgodaj zjutraj se odpravijo ven po opravkih, da niso izpostavljeni vročini. Radi si privoščijo sladoled, ki ga lahko kupijo v domskem bifeju," pravi direktorica doma. Opaža, da je zelo priljubljeno vrtnarjenje na visokih gredah: "Tisti, ki zmorejo in si to želijo, z veseljem sodelujejo pri sajenju, zalivanju, pletju in negi zelenjave ter zelišč. Poseben ponos občutijo, ko lahko opazujejo, kako rastline rastejo, nato pa uživajo v pridelkih, ki so jih pomagali pridelati sami. Iz pridelane zelenjave si pripravijo tudi okusno malico, ki jo z veseljem delijo s sostanovalci." Tudi stanovalci, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo več aktivno vrtnariti, radi posedijo ob visokih gredah, opazujejo delo drugih in obujajo spomine na čase, ko so doma skrbeli za svoje vrtove, še dodaja.

Starejši med poletjem FOTO: Bobo