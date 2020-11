Nagrada Slovencu, ki je preživel šest koncentracijskih taborišč: 'Smrt si je bilo treba pridelati'

Judje so bili obsojeni na uničenje brez "vmesnih postaj", medtem ko so bili pripadniki drugih narodov tudi obsojeni na smrt, a so si morali to smrt najprej prislužiti, pridelati, saj so bili pomemben element v vzdrževanju bojne pripravljenosti Nemčije.

Zato pravi, da namerava tako dolgo, kot bo pri močeh, pripovedovati o preteklosti in o tem, kako za "nadčloveka" človek ni bil več človek, ampak zgolj poljubna, nepomembna mrtva številka. Govori tudi v imenu vseh tistih, ki tega ne morejo več, ker so bili umorjeni. Kajti, kot pravi: "Če nehamo govoriti o tem, kaj se je zgodilo, je tako, kot da se to nikdar ni dogajalo." Tako še naprej sodeluje z Muzejem novejše zgodovine in zgodovinarko Moniko Kokalj Kočevar , tudi v vlogi predavatelja šolarjem.

Danes 93-letni Stefančič je še eden zadnjih pričevalcev časa, ki je nastavil ogledalo temni plati človeštva in jo razgalil do skoraj zadnjega kotička. Pričevalec časa, ki ga ne bi smeli nikoli pozabiti.

Takrat je bil še najstnik. "Bil sem mlad in prepričan, da se mi nič ne more zgoditi," pravi o tistih časih. Mladostni optimizem mu je tudi pomagal preživeti. Medtem ko je v taboriščih gledal od dela izmučene, umirajoče tovariše, zase pravi, da "si ni mogel predstavljati, da bi na takšnem kraju pustil svoje kosti" .

Ne smemo pozabiti, da imamo v vodstvu države ljudi, ki so se učili pri komunizmu. Oblast seveda mora biti trdna, a mora biti premišljena, imeti mora svoj zakaj in svoj zato.

Stefančič je glede svojega dela sicer izjemno skromen, vseeno pa je za nagrado hvaležen, nam je povedal v pogovoru: "Holokavst je grozljivo početje, ki se je odvijalo v dvajsetem stoletju. Ampak moramo se zavedati, da v to niso bili zajeti le Judje ampak tudi drugi narodi. Obstaja seveda velika razlika - Judje so bili obsojeni na uničenje brez "vmesnih postaj", medtem ko so bili pripadniki drugih narodov tudi obsojeni na smrt, a so si morali to smrt najprej prislužiti, pridelati, saj so bili pomemben element v vzdrževanju bojne pripravljenosti Nemčije."

Skozi oči moža, ki ga je doživel, je bilo 20. stoletje morilsko:"V vseh svojih predavanjih sem vedno poudarjal, da se to ne sme ponoviti nikoli več. Ljudem je treba razložiti, kaj in kako se je dogajalo, vse skupaj pa zaključiti z jasnim svarilom, da se morajo današnji mladi zavedati teh naših izkušenj in jih predati svojim zanamcem, da bodo tudi oni vedeli, da je bil to čas, ki se ne sme ponoviti. Jaz sem bil vseskozi odločen, da to ponavljam, na kako plodna tla je naletelo sporočilo, se bo pa pokazalo sčasoma."

Od druge svetovne vojne je minilo 75 let, sam je že več desetletij pričevalec, od blizu gleda družbo, ki jo še vedno dosledno spremlja in analizira, tako družbeno kot politično dogajanje. Smo torej v vseh teh desetletjih ponotranjili "nikoli več"?"Današnja mladina o tem ne razmišlja veliko, prav tako so njihove predstave o tistem času zelo mešane. To seveda razumem, danes si mislijo, to je bila avantura, ki je prišla in odšla, kar seveda ni res, po drugi strani pa je tisto obdobje izjemno težko ubesediti. Seveda obstajajo fotografije, posneli so filme ... Ampak prihajamo v čas, ko je vse "kopija originala", pričevalci se poslavljamo, prihajajo ljudje, ki celo trdijo, da taborišč ni bilo, holokavst pa je izmišljotina, fantazija."