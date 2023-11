Estonka na kolesu postavila rekord in zbirala denar za gluhe

Gluhost je nevidna invalidnost in težave se pogosto pokažejo šele, ko se začne komunikacija. Pogosto ljudje ne vedo, kako se odzvati, ko ugotovijo, da imajo pred seboj gluhega človeka. O teh in drugih težavah gluhih ljudi je v zadnjih tednih ozaveščala Jelena. In to na prav poseben način – z dostavljanjem hrane na dom. Pri tem pa je postavila svojevrsten rekord, saj je postala prva dostavljavka, ki je hrano dostavljala kar v 22 krajih po Sloveniji. Cilj pa je bil zbrati čim več denarja za dobrodelne namene.

Koper, Izola, Nova Gorica, Jesenice, Lesce, Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Medvode, Domžale, Kamnik, Trbovlje, Ptuj, Murska Sobota, Maribor, Novo mesto, Velenje, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Celje, Vrhnika. To je 22 krajev, ki jih je v okviru svoje turneje med 26. septembrom in 3. novembrom obiskala modra herojka Jelena Bolšedonova in tam s kolesom dostavljala hrano na domove ljudi. "Na teren gremo tri- do štirikrat na teden. Ponija zložimo in ju še z drugo opremo damo v avto ter se odpeljemo v kraj, kjer bomo dostavljali. Tam parkiramo, sestavimo ponija in smo že pripravljeni za dostavljanje," nam je opisala svoj delovnik v času turneje po Sloveniji. Njena misija je imela pomemben cilj. Jelena se je rodila gluha in s tem, ko je ljudem dobesedno trkala na vrata, jih je opozarjala na to pogosto odrinjeno in nerazumljeno skupino ljudi. S prevoženimi kilometri in naročili pa je zbirala denar za dobrodelne namene. "Wolt bo nato število kilometrov ter dostav seštel in podvojil ter denar doniral Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL). Cilj je zbrati čim več sredstev v humanitarne namene. Bila je težka odločitev, komu podariti zbrana sredstva, na koncu smo se odločili, da jih doniramo za izobraževanje gluhih otrok v zavodu, ki imajo še vso prihodnost pred sabo. Denar bomo donirali ZGNL, kjer imajo vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo ter dom za gluhe in naglušne otroke," je pojasnila Jelena.

icon-expand Jelena je športnica po duši. V Estoniji se je ukvarjala z atletiko, v Sloveniji pa igra predvsem odbojko na mivki in v dvorani. FOTO: Luka Kotnik

Hkrati pa je združila tudi prijetno s koristnim, saj je tako bolje spoznala Slovenijo. "Rada imam nove izzive, spoznavam nove ljudi, sem zunaj na svežem zraku. V Radovljici še nikoli nisem bila, niti v Trbovljah," nam je zaupala. Jelena se je namreč rodila v Estoniji. V Slovenijo pa jo je pred 12 leti pripeljala ljubezen. "Oktobra 2010 je v Ljubljani potekal mednarodni festival gluhih Salvia in jaz sem prišla nastopat z estonsko gledališko skupino, kjer sem igrala. Na tem festivalu sem spoznala partnerja, ki je bil na festivalu fotograf. Odločitev, da pridem v Slovenijo, je bila zelo težka. Estonija je moja domovina, nikoli nisem razmišljala o tem, da bi živela kje drugje. Kar nekaj mesecev me je fant prepričeval, naj pridem živet v Slovenijo. Bilo mi je težko pustiti starše – sem zadnji otrok in punca, ki sta si jo tako želela, saj so v naši širši družini predvsem fantje. Ampak tudi moji starši so me ves čas podpirali v odločitvi, da grem, tudi fantova družina in sorodniki so me zelo lepo in toplo sprejeli," pravi Jelena. 'Nekateri se ustrašijo, nekateri kričijo, nekateri začnejo govoriti v angleščini' Obvlada kar sedem jezikov, poleg estonščine, ruščine in slovenščine še njihove znakovne različice in mednarodni znakovni jezik. A kljub temu ima s sporazumevanjem pogosto težave. "Gluhost je nevidna invalidnost, in šele ko se začne komunikacija, se pokaže težava. Reakcije ljudi so različne – nekateri se ustrašijo in odidejo, nekateri kričijo, kar ne pomaga, nekateri začnejo govoriti v angleščini, kar tudi ne pomaga. Nekateri, redki, pa so prijazni in se zelo potrudijo," pravi Jelena. Sicer pa poudarja, da je gluhost velika ovira pri iskanju službe. "Že na razgovoru, ko delodajalec vidi, da gre za gluho osebo, takoj dobiš zavrnitev. Redkokdaj dobiš priložnost, da se izkažeš. Podobno težko je tako v Estoniji kot tudi v Sloveniji. Glavna ovira je komunikacija. Tako že v osnovi iščemo dela, kjer ni komunikacije – strežba v lokalu ali administracija na primer takoj odpadeta," pravi.

icon-expand Jeleno je v Slovenijo pripeljala ljubezen FOTO: Luka Kotnik

Sama si je vedno prizadevala, da bi si našla zaposlitev, tako v Estoniji kot v Sloveniji. Med drugim je delala kot sobarica v hotelu, pomočnica vodje v hotelu, v kemični čistilnici, skladišču, pri montaži telefonov in v tovarni likerjev. "Zelo bi si želela, da bi si čim več delodajalcev upalo dati priložnost gluhim. Tako kot slišeči niso vsi enaki, tako tudi gluhi nismo. Eni so bolj pridni, bolj ambiciozni, bolj sposobni ... Vsi pa potrebujemo več priložnosti in možnosti, da se dokažemo," je prepričana Jelena. Kot dostavljavka se je ekipi Wolta pridružila pred tremi leti. "Prvič sem videla kurirje na kolesih, ko sem bila v Ameriki, in ker sem tudi sama športnica, mi je bilo takoj všeč. Čez nekaj let se je to začelo tudi v Sloveniji. Takrat sem imela službo, tako da sem sprva odprla le popoldanski s. p. in največ dostavljala ob večerih. Sčasoma so se razmere v službi slabšale. Odnosi niso bili dobri, zato sem pogumno dala odpoved in se v celoti posvetila dostavljanju," nam je razkrila, kako se je odločila za to delo. Od takrat je z dostavami nabrala že okoli 10.000 kilometrov. "Največ na kolesu, nekaj tudi z avtom in vespo. Obiskala sem okrog 2200 strank, lahko bi jih še več," je dejala. Kot pravi, je dejstvo, da ne sliši, ni toliko oviralo pri delu dostavljavke. "Je pa bilo zelo težko obdobje med pandemijo koronavirusa. Takrat so vsi nosili maske, jaz pa si zelo pomagam z branjem iz ustnic. Včasih stranka tudi pride na balkon in me nagovori, takrat recimo res ne vem, kaj mi hoče povedati. Težava so tudi domofoni in nepopolni podatki pri naročilu – npr. če manjka podatek o tem, v katerem nadstropju je stranka, saj je tega ne morem vprašati po domofonu ali je poklicati," pravi. Zaradi svoje predanosti delu je kmalu dobila priložnost, da se izkaže še drugje. Danes je namreč pomočnica v pisarni omenjenega podjetja. Občasno pa se, tako kot v zadnjem mesecu in pol, še vedno rada poda na teren. Številne informacije in storitve so gluhim še vedno nedostopne Jelena je poudarila, da je za uspešno komunikacijo z gluho osebo pomembno, da se jo gleda v oči, da oseba govori počasi in razločno. Gluhi si namreč pomagajo z branjem iz ustnic. Seveda lahko komunikacija steče tudi preko pisanja na listek ali telefon. "Največkrat se najbolj trudimo, razlagamo, sprašujemo prav mi gluhi, kar je lahko zelo naporno," pravi.

icon-expand Kot pravi, se lahko z gluhimi sporazumevamo tudi s pisanjem na listek ali telefon FOTO: Luka Kotnik