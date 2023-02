Tudi redke izdaje poklanja: Knjige je treba dati naprej, niso za to, da bi nekje ležale

Tri kilometre knjižnih polic – samo naslove bi prebiral več dni, pa več kot 200.000 časopisov in revij ter gramofonske plošče. In med čtivom poleg celotnih zbirk, tudi redke izdaje. Tako je videti bukvarna, ki jo že dve desetletji z vso predanostjo vodi velik ljubitelj literature, Dravograjčan Bogomir Fajmut – Fajči. In kjer knjig ne kupuješ, pač pa ti jih velikodušno pokloni. Ker – kot pravi – je zanj največje plačilo lesk v očeh bralca, ko končno najde svoj mali knjižni zaklad.

Če se kak knjižni molj na Koroškem zaplete v pogovor o literaturi, starih, še v usnje vezenih zakladih in znanju, ki so ga nekoč ponujale veličastne knjižnice, kot so jih imeli na dvorcih, je kaj hitro odgovor domačinov: "Ti moraš k Fajčiju". Nenavadno ime, s še bolj zanimivo zgodbo. Bogomir Fajmut – Fajči je dravograjska, če ne kar koroška legenda, ki bolj ali manj že vse življenje zbira – in poklanja – knjige. Pred dvema desetletjema si je na dvorcu Bukovje uredil bukvarno. A ker se je v njegovi zbirki nabralo že toliko del, da so zasedle že ves prostor, je danes – simbolno na osrednji slovenski kulturni praznik – v središču Dravograda odprl novo, 'mini' bukvarnico. Ko sem se s Fajčijom dan prej po telefonu dogovarjala za intervju, je nanj pristal pod svojimi pogoji: "Da, če obljubite, da boste vzeli piškot, spili deci mošta in domov odšli s knjigo." Ni me bilo treba posebej prepričevati. Poklon Prešernu Ko sem malo pred 11. uro prispela na Trg 4. julija, je bila tam že zbrana precejšnja množica – staro, mlado, družine z otroki ... 'Dravograjski dežurni knjižničar', kot bi ga lahko oklicali, ima tam kar malce zvezdniški status. Je sosed vseh, ljudje ga imajo radi, nanj so ponosni. "Srečaš ga povsod in vedno, kadar koli greš od doma," so mi pripovedovali družinski prijatelji, ki so me nanj tudi prvi opozorili. Tudi na Prešernov dan Fajči ni razočaral. Oblečen v našega največjega pesnika je nagovoril zbrane. "Kako pa drugače, se edino spodobi," ko ga ob koncu kulturnega programa, ki ga je pripravil, povprašam po opravi. "Slovenci premalo cenimo svojo kulturo, svoj jezik, pisano besedo, veste," nadaljuje, ko stopiva na stran in se umakneva množici njegovih podpornikov in ljubiteljev knjig. Kar malo nejeverno pogledam po prostoru. Več deset ljudi se drenja med policami in komaj čaka, da začno brskati po mali zakladnici v iskanju novega čtiva, ki jim ga je Fajči pripravil za krajšanje dolgih zimskih večerov.

Kako se je njegovo življenjsko delo sploh začelo? Od zbiranja knjig po vsem svetu, do odprtja bukvarne Povprašam ga, kdaj in kako je razvil tolikšno ljubezen do knjig. "Že v rani mladosti," odgovori. "Mati je bila srčni bolnik in že kmalu po 11. letu starosti me je pripravila na dejstvo, da se poslavlja, da bo smrt zdaj, zdaj prišla. Pri nas doma je bilo kar veliko knjig, radi smo brali. In že mama je imela nekaj sto knjig, ki pa jih je takrat zapustila enemu Dravograjčanu, zbiratelju. Spomnim se, da sem štiri knjige celo skril," pripoveduje. Po mamini smrti je moral k rejniški družini, nato pa se je kot kot vajenec in terenski delavec podal na pot. "Hodil sem po ožji in potem širši domovini, po celi Evropi in svetu. Takrat sem se zavedel, kaj mi pomeni slovenski jezik in narodnost. Pričel sem zbirati knjige in se tudi učiti tujih jezikov – malo nemščine, ruščine in francoščine. Ob tem pa sem spoznal, kako lep je pravzaprav moj materni jezik. Slovenci imamo enega najlepših jezikov."

Navsezadnje pa sem spoznal, da je moj, materni slovenski jezik eden najlepših jezikov. In ponosen sem na to, da – čeprav nas je malo – imamo svoj jezik. In upam, da bodo čez 500 let – tako, kot so zdaj na primer Trubarjeva dela, te knjige, ki so zdaj pisane, za naše zanamce enako pomembne. Samo, da ostane slovenska beseda. —Bogomir Fajmut - Fajči

'Za ohranitev jezika je pisana beseda več kot vsa tehnologija' Ko se je vrnil domov, se je zbiranju knjig posvetil še intenzivneje. "In tako se je začelo moje poslanstvo zbiranja čim več pisane besede – tam nekje od '60. let. Včasih tudi ni bilo te tehnologije – televizije, telefonov, interneta - in smo kar precej brali. Na srečo so bile knjige poceni. Če primerjam - danes boljša knjiga stane za najmanj dva zaboja piva, nekoč pa si za en zaboj piva dobil tudi po dve knjigi," se spominja. Tudi sicer Fajči ni pretiran ljubitelj novodobnih bralnih naprav. "Moje poslanstvo je ohraniti čim več pisane besede - pisane in natisnjene na papir. Ker tehnologiji ne zaupam, se prehitro spreminja in stvari se izgubljajo. Pisano in napisano pa je večno." "Tudi občutek, ko v rokah držiš knjigo, njen vonj ... je povsem drugačen," se strinjava. 'Še preklinjamo ne več slovensko' Prizna pa, da je včasih tudi malce razočaran nad Slovenci: "Se hitro spozabimo in se 'afnamo' s tujkami, ki nadomeščajo naše lepe besede. Ko pride tujec, se mi njemu prilagajamo, namesto on nam. Še preklinjamo ne več slovensko, ampak s tujkami. Ni več dober dan, nasvidenje, je vse v tujih jezikih - čau, ful, kul. Pa tako je lepa slovenska beseda," je odločen. 3000 metrov knjig, samo za branje naslovov bi potreboval več dni Prvo bukvarno je Fajči v dvorcu Bukovje odprl na prelomu tisočletja. "20 let nazaj sem tam dobil prostor. Doslej sem ustvaril okrog tri kilometre knjižnih polic, od tega je čez 200.000 knjig, pa za okoli 500 metrov revij, tukaj so še gramofonske plošče."

Fajči v novi mini bukvarnici ponuja duplikate. "V stari imam po pet, šest izvodov ene knjige, in tukaj so tiste 'viška'," razloži. Poleg tega sta na novi lokaciji še galerija in pa 'rumpelkamra', kjer se najde predmete za vsakdanjo uporabo, plišaste igrače za otroke ...