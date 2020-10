Zakaj predsedniškim kandidatom ne diši denar povprečnega Američana?

Zaradi pandemije covid-19 bo tudi letošnja kampanja drugačna od predhodnih. Veliko več sredstev je bilo in bo vloženih v digitalno oglaševanje (predvsem prek Googla in Facebooka), čeprav so bili milijoni porabljeni tudi za televizijske oglase. Bidnova kampanja je v te namene zapravila 80 milijonov evrov, Trumpova 35. Nasploh so Biden in demokrati tokrat zbrali precej več sredstev od Trumpa in republikancev, in sicer 395 milijonov proti 275. Donacije za Bidna in demokrate so se v zadnjih tednih še povečale. Od kod torej prihajajo vsi milijoni in milijarde in kakšen je njihov vpliv?

Ameriški zakoni o financiranju volilne kampanje določajo, kdo lahko prispeva, koliko in kako je treba donacije prijaviti. Pravila se sicer razlikujejo na državnem in zveznem nivoju. V splošnem pa kampanje lahko prejmejo donacije od posameznikov, komitejev političnih strank in političnih akcijskih komitejev, ki jih imenujejo PAC (political action committees). Korporacije ter delovne in članske organizacije, ki sicer ne smejo financirati zveznih kampanj, tako ustanavljajo akcijske komiteje, prek katerih lahko legalno vplivajo na volitve. Komiteji nato člane korporacij in organizacij pozivajo k donacijam. Vseeno pa je obseg njihovih prispevkov k političnim kampanjam omejen z zveznimi zakoni.

Prvi, ki je glasno opozoril na problem financiranja političnih kampanj in zahteval reformo pravil volilne kampanje, je bil predsednik Theodore Roosevelt , ki je vladal med letoma 1901 in 1909. Na začetku 20. stoletja je opozoril na "korupcijo v demokraciji", za katero stojijo zasebne donacije vplivnežev z Wall Streeta, železniški baroni in naftni tajkuni. "Ni večjega sovražnika svobodne vladavine, kot je korupcija v volilnem sistemu," je dejal in predlagal zakon, ki bi preprečil podkupovanje kandidatov.

Kako je s financiranjem običajnih ljudi, davkoplačevalcev? Sistem in zakonodaja temu nista najbolj naklonjena, zato denar povprečnega delovnega Američana predsedniškim kandidatom ne diši najbolje. Davkoplačevalci namreč lahko financirajo kampanje, če se ob oddaji davčnih napovedi odločijo, da bodo tri dolarje usmerili v sklad za predsedniško volilno kampanjo. Da bi bili kandidati upravičeni do teh sredstev, se morajo strinjati z omejitvami njihove porabe in zbiranja. Uporaba javnih sredstev pa avtomatsko omeji porabo zasebnih donacij, zato večina kandidatov zavrne javno financiranje v korist zasebnega zbiranja sredstev. Posamezniki sicer lahko v obliki darila prispevajo do 200 dolarjev (170 evrov), ki jih kampanjam običajno ni treba razkriti Zvezni volilni komisiji (FEC).

V kongresu so nato sprejeli številne reforme, vendar je šele omenjeni zakon iz leta 1971 prinesel pravo alternativo neomejenemu zasebnemu financiranju. S tem zakonom so namreč želeli izenačiti količino javnih in zasebnih donacij. In res, v obdobju med letoma 1976 in 1996 je javno financiranje odigralo pomembno vlogo v kampanjah Jimmyja Carterja , Ronalda Regana , Georgea Busha starejšega in Billa Clintona ter tudi njihovih nasprotnikov. Ob tem se je tudi povečala transparentnost in zmanjšal vpliv bogatih donatorjev. Nekateri politični analitiki menijo, da je vpliv javnega financiranja omogočil širšo izbiro med kandidati ter pomagal do zmage nefavoriziranima kandidatoma Carterju in Reganu.

Pri tem sicer ne gre zgolj za slepo zaupanje v finančne mogotce, saj so se stroški kampanj od sedemdesetih let do danes astronomsko povečali in močno presegli kapacitete javnega financiranja. Drugi razlog je 'davkoplačevalska apatičnost', saj se je denimo leta 1980 za donacije odločilo 30 odstotkov državljanov, leta 2008 pa le še devet. Leta 2012 so tako davkoplačevalci zbrali vsega 67 milijonov evrov v dve milijardi evrov vredni kampanji. Bistveno pa so vplivali tudi t. i. superkomiteji z neomejenim financiranjem. Z njihovo ustanovitvijo kandidat, ki prisega na javno financiranje, praktično nima možnosti za enakovreden boj. Ob tem je zanimivo, da se je v volilnem proračunu nabralo že več kot 250 milijonov evrov denarja, ki ga nihče noče porabiti. Za oživitev javnega financiranja se je zavzel nekdanji predsednik Carter in še nekateri demokrati, medtem ko republikanci temu ostro nasprotujejo.

Na temo vpliva financiranja kandidatov in kampanj na izide volitev je bilo opravljenih več raziskav. American Journal of Political Science je leta 2016 objavil študijo, ki ugotavlja, da so politiki bolj pripravljeni na sestankovanje in pogovore s posamezniki, za katere menijo oz. vedo, da so donirali za njihovo kampanjo. "Korporacije in politični akcijski komiteji uporabljajo donacije za neposredno pridobitev naklonjenosti kandidatov in s tem močno vplivajo na politiko," so zapisali v ugotovitvah. Še ena študija iz leta 2011 pa kaže, da so podjetja, ki so financirala kampanje političnih kandidatov, posledično tudi sklenila več javno-zasebnih partnerstev.