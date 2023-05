Foto tedna: Narava kaže zobe, karavana gre dalje

Nov teden, nova neurja, medtem ko posledic tistih iz prejšnjega tedna še zdaleč nismo odstranili. Ekstremni dogodki postajajo vsakdanji in tudi zadnji so, čeprav posredno, prizadeli vse nas. V Bahmutu, ki so ga boji že skoraj izbrisali, se nadaljuje ukrajinska tragedija, pred napadi trepeta tudi Kijev. Pa vendar so minuli dnevi prinesli tudi lepe novice.

Maribor in okolico je v začetku tedna zajelo silovito neurje, klestila je toča, hudourniki so odnašali ceste. Ob še vedno odprtih ranah zaradi ujme preteklega tedna je bil pogled na besnečo naravo še toliko bolj pretresljiv.

icon-expand Sanacija po neurju na Štajerskem FOTO: Gasilska zveza Ruše

Italijanska Emilija-Romanja je dobila kar dva udarca. Silovito deževje v začetku meseca je za seboj pustilo za milijardo evrov škode, po povodnji minuli teden pa lahko govorimo o večkratniku tega števila. Med Apenine in Jadransko morje se je ujel vremenski sistem, ki je v treh dneh nasul za pol leta dežja, presušena zemlja vode preprosto ni mogla požirati. Umrlo je 15 ljudi, na tisoče je razseljenih. Pravi krivec pa: podnebne spremembe in, seveda, človek sam. "Ne moremo se delati, da se nič ne dogaja," je ob tem zažugal minister za civilno zaščito Nello Musumeci.

icon-expand Poplave v Italiji FOTO: Profimedia

Na podnebne spremembe vse bolj glasno opozarjajo mladi aktivisti, ki se, neslišani, zatekajo k akcijam iz obupa. Ta teden smo videli, kako so se sredi prometne konice v Berlinu prilepili na ceste. V Rimu so v črno obarvali vodo v znamenitem vodnjaku Trevi, v Ženevi so med njihovim protestom proti zasebnim letalom celo ustavili promet na letališču.

icon-expand Aktivisti na ženevskem letališču FOTO: Profimedia

Takole pa so se aktivisti Greenpeacea pred srečanjem evropskih ministrov za trgovino povzpeli na sedež znamenite stavbe Evrope, s katere so nato izobesili transparent: Ustavite dogovor EU-Mersocur. Gre za trgovinski dogovor med Evropsko unijo in državami Južne Amerike, ki velja za izjemno škodljivega tako za prebivalce na obeh straneh Atlantika kot tudi za okolje.

icon-expand Aktivisti Greenpeacea v Bruslju FOTO: AP

Medtem se, še vedno v Evropi, nadaljuje morija. Bahmut je padel. Večina mesta je pod nadzorom ruskih sil, bolje rečeno plačancev, čeprav ukrajinska stran trdi, da nekaj položajev še vedno branijo. Droni letijo nad Kijev, ki se uspešno brani, medtem pa je vojna zašla tudi na rusko stran, sabotažne skupine so napadle Belgorod.

icon-expand Ukrajinski vojak v Bahmutu FOTO: AP

73.212 prebivalcev. To so podatki izleta 2020. Decembra lani jih je v mestu vztrajalo še nekaj tisoč, od takrat so, upamo, že vsi odšli. Koliko žrtev je zahtevalo desetmesečno obleganje? Na tisoče? Na desettisoče? Vodja ruske skupine plačancev Jevgenij Prigožin, eden od krivcev za klavnico v Bahmutu, trdi, da je v vrstah Wagnerja umrlo 20 tisoč, na ukrajinski strani celo 50 tisoč ljudi. Ukrajinsko ministrstvo za obrambo trdi, da so od začetka vojne eliminirali že več kot 205 tisoč sovražnikov.

icon-expand Nekoč je bilo mesto ... Ostanki Bahmuta, bil je dom več kot 70 tisoč ljudi. FOTO: Obrambno ministrstvo Ukrajine - Profimedia

Slovenija se je ta teden pridružila državam, ki gladomor v Ukrajini priznavajo za genocid. Zločin, ki se je odvil v letih 1932 in 1933, v Kijevu ponazarja kip deklice s klasi žita v rokah, poimenovali so ga "Grenak spomin na otroštvo", opominja pa nas na 3,5 milijona otrok, ki lakote niso preživeli.

icon-expand Gladomor FOTO: Profimedia

V Mehiki se je prebudil Popocatepetl, ki se ga drži oznaka 'najbolj nevarni aktivni vulkan v državi'. V krogu 100 kilometrov od vulkana živi 25 milijonov ljudi, ki bi bili v primeru večjega izbruha v nevarnosti. Zato ni čudno, da je El Popo oz. kadeča se gora, kot so ga imenovali še pred prihodom Evropejcev, najbolj opazovan in nadzorovan vulkan v Mehiki.

icon-expand Popocatepetl FOTO: AP

Na Portugalskem so znova iskali sledi za malo Maddie McCann, ki je pred dolgimi 16 leti tik pred svojim četrtim rojstnim dnevom izginila med počitnicami v Praii de Luz. Preiskovalci ne razkrivajo, kaj so našli, če sploh kaj, njena družina pa zaradi pomanjkanja drugačnih dokazov verjame, da je hčerka še živa.

icon-expand Portugalski in nemški preiskovalci so v iskanju sledi prečesavali območje portugalskega rezervata Arade. FOTO: AP

Svet je pretresla novica o smrti "preprosto najboljše" Tine Turner. Glasbena ikona je umrla 24. maja na svojem domu v Švici, stara 83 let.

icon-expand Tina Turner FOTO: AP

Svetovna estrada se zbira v Cannesu, kjer se v soboto zaključuje največji in najbolj razkošen izmed filmskih festivalov. Občudovali smo filme, občudovali smo večerne toalete. Da pa ni vse le blišč in da se za njim skriva tudi beda, kaže fotografija, ki smo jo izbrali. Ženska na njej čaka, da se veličastno sprehodi po rdeči preprogi. Morda prvič in zadnjič v življenju.

icon-expand Obiskovalka festivala v Cannesu FOTO: AP

Slovenski športni navdušenci ta konec tedna še močneje kot v minulih dneh stiskajo pesti za Primoža Rogliča, ki lovi zmago na dirki po Italiji. Znameniti Giro se bo z gorskim kronometrom na Višarjah "dotaknil" Slovenije, tja so se odpravili tudi številni slovenski navijači.

icon-expand Primož Roglič na Giru FOTO: Profimedia

Športni duh je vel tudi na Kaninu, kjer se je minuli konec tedna uradno končala smučarska sezona v Sloveniji. 2200 metrov visok Kanin, ki mu zaradi (pre)stare gondole grozi zaprtje, smo na zadnji smučarski dan obiskali tudi mi. Dominik je smučal zgoraj brez in namesto palic uporabljal veslo, Josef je obul 35 let stare smučarske čevlje, Nik in Neja pa sta stiskala pesti, da se bosta v naslednji sezoni spet lahko vrnila tja.

icon-expand Zaključek smučarske sezone 2022/23 na Kaninu FOTO: Aljoša Kravanja

Končana je tudi nogometna sezona, zaključila se je z dvojno krono ljubljanske Olimpije, ki so jo navijači proslavili na Plečnikovem stadionu. Po dolgem času so tako na tribunah spomenika, ki je bil do leta 2007 dom Olimpije, zagorele bakle in zadonele navijaške pesmi.

icon-expand Slavje navijačev Olimpije FOTO: Foto Bobo

Mi pa smo vam pripravili posebno oddajo NEnasilje. Medvrstniškega nasilja je vse več, z gosti smo zato poskušali najti odgovor, kako naprej. Kakšna je naloga staršev, družine, šole, države in celotne družbe? Oddajo si še vedno lahko ogledate na naši spletni strani, posnetek je dodan spodnjemu članku. Vabljeni.

icon-expand Posebna oddaja NEnasilje v Celju FOTO: Aljoša Kravanja

Podelili so nagrade za dosežke na avdiovizualnem področju. Oriona sta prejeli dve naši seriji, Ja, Chef! in Sekirca v med, glavna igralca v prvi, Jurij Zrnec in Katarina Čas, pa sta bila razglašena za najsvetlejši zvezdi oriona.

icon-expand Na podelitvi nagrad orion sta slavili dve naši seriji, Ja, Chef! in Sekirca v med. FOTO: Aljoša Kravanja

Ob dejstvu, da bodo Let 3 kmalu že štiri desetletja na glasbeni sceni, so tokrat v Kinu Šiška uprizorili energično bombo glasbene perfekcije z jagodnim izborom iz njihovega ironično-zafrkanstkega opusa, ki je bil eden njihovih tehnično najpopolnejših nastopov pri nas.