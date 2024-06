Po Giru in pred finalom NBA

36 točk, 10 skokov in 5 pet podaj Luke Dončića na peti tekmi proti Minnesoti. Košarkarji Dallasa so se prvič po letu 2011 znova uvrstili v veliki finale lige NBA.

Danska, Srbija in Anglija čakajo slovensko nogometno reprezentanco na letošnjem Euru v Nemčiji. Prvo tekmo bodo odigrali 16. junija, pred odhodom na prvenstvo so se zbrali v nacionalnem centru na Brdu pri Kranju.

Na delu so bili tudi kriminalisti, ki so pod lupo vzeli posle Telekoma s televizijo Nova24TV.

Kampanje za Evropske volitve, ki bodo 9. junija, so v polnem teku, prav tako tudi zbiranje podpisov za varen in dostopen splav v EU. Pobudo za zbiranje podpisov je sprožil Inštitut 8. marec, in sicer v okviru evropske pobude Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice).