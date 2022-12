Teden skozi fotografske leče

Konec minulega tedna je prinesel še zadnje dejanje supervolilnega leta. Potem ko smo izvolili nove poslance, predsednico in večino županov ter prikimali na vsa tri referendumska vprašanja, je bilo treba izbrati še preostalih 47 županj in županov.

V Mariboru in Kranju so se volitve razpletle po pričakovanjih, menjave na županskih stolčkih ne bo.

Vzpon novih in zaton starih obrazov smo lahko spremljali tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju. Selektor Portugalske je na tekmi proti Švici prvega zvezdnika Ronalda pustil na klopi in v igro poslal Goncala Ramosa. Vse ostalo je zgodovina ... Ramos je priložnost zgrabil z obema rokama in poskrbel za sploh prvi hat-trick na tokratnem mundialu. A Ronaldo ostaja velikan, o čemer zgovorno priča tudi množica fotografov, ki so ga želeli ovekovečiti na klopi.