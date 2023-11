Visoki leteči obiski, spektakularni izbruh in botanično odkritje stoletja

Ta teden smo dobili poseben Natov obisk, v ljubljanskem botaničnem vrtu se lahko pohvalijo z živim fosilom, premier Golob si je ogledal zasilni nasip, ki so ga začeli graditi v Sneberjah, za odmevno gospodarsko novico pa je poskrbel Mercator oziroma skupina Fortenova, ki je kupila Tuš. Etna je s spektakularnim izbruhom navduševala na jugu Italije, v Krajinskem parku Sečovlje pa je navdušenje povzročila jata plemencev.

V Sloveniji je prvič pristalo letalo Boeing E-3 Sentry AWACS. To so letala za zgodnje opozarjanje in nadzor iz zraka, bolj znana pod kratico AWACS. Gre za leteče radarje, ki jih najmočnejše vojske na svetu uporabljajo za zaznavanje nasprotnikovih letal, helikopterjev, ladij in celo kopenskih vozil. Letala AWACS pa delujejo tudi kot poveljniški center za koordinacijo delovanja bojne skupine. Letala se lahko uporabljajo tako za ofenzivne kot obrambne operacije. Njihova vloga pri iskanju in reševanju posameznikov ali skupin prav tako ni zanemarljiva.

icon-expand Letalo Boeing E-3 Sentry AWACS na letališču Cerklje ob Krki FOTO: Luka Kotnik

icon-expand Notranjost letala Boeing E-3 Sentry AWACS FOTO: Luka Kotnik

Ta teden je v svetu gospodarstva odmevala novica, da je Mercator oziroma njegov lastnik Fortenova s podpisom pogodbe prevzel trgovsko verigo Tuš. Transakcija naj bi bila vredna 30 milijonov evrov, svoje soglasje prodaji pa mora dati še agencija za varstvo konkurence.

icon-expand Tuš FOTO: Damjan Žibert

Julija je Botanični vrt v Ljubljani postal bogatejši za šest primerkov drevesa, za katerega so dolgo mislili, da je izumrlo skupaj z dinozavri. Gre za zelo redko in ogroženo drevesno vrsto, ki so jo leta 1994 po naključju odkrili v skritem kotičku avstralske divjine. Od 3700 botaničnih vrtov po svetu jih je bilo le 34 izbranih, da nudijo zatočišče temu živemu fosilu, Ljubljana pa je tako postala del svetovnega naravovarstvenega projekta.

icon-expand Volemija nobilis, živi fosil in botanično odkritje 20. stoletja na ogled v ljubljanskem botaničnem vrtu FOTO: Damjan Žibert

Neznanci so vrata Judovskega kulturnega centra v Ljubljani, za katerimi so muzej holokavsta v Sloveniji, judovski muzej, sinagoga, razstava o družini Ane Frank, v teku pa je tudi vsakoletni festival Hiša strpnosti, poškodovali s sovražnim grafitom.

icon-expand Svastika na vratih Judovskega kulturnega centra v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert

Premier Robert Golob je ta teden obiskal Sneberje, kjer si je ogledal potek obnove po poplavah. Država bo storila vse, kar je v njeni moči, da zagotovi varnost prebivalcev, je poudaril. Nasip ob Savi, ki so ga začeli postavljati v začetku novembra, je začasen ukrep, v prihodnjih mesecih pa bodo s stroko poiskali učinkovito trajno rešitev, je napovedal.

icon-expand Gradnja začasnega nasipa v ljubljanskih Sneberjah FOTO: Bobo

Izrael nadaljuje z ofenzivo na območju Gaze, ki se sooča s hudo humanitarno krizo. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk pa je opozoril, da se vojna z območja Gaze širi na zasedeni Zahodni breg.

icon-expand Izraelski vojaki med kopensko operacijo na severu Gaze FOTO: Profimedia

Znameniti italijanski vulkan Etna je minuli konec tedna znova izbruhnil ter visoko v nebo pognal lavo in vulkanski pepel, ki je na zemljo padel v premeru več kilometrov. Zaradi nedeljskega izbruha je italijanski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo izdal rdeče opozorilo za letalstvo. Pepel se je namreč razširil tudi nad bližnji mesti Milo in Zafferana Etnea.

icon-expand Spektakularen izbruh Etne FOTO: AP

Večji del Brazilije je zajel ekstremen vročinski val, ki je precej neobičajen za začetek pomladi. Temperaturni rekordi so padli v številnih krajih, tudi v Riu de Janeiru, kjer so sicer termometri v torek kazali 39 stopinj Celzija, a je bilo čutiti, kot da bi bilo 58,5 stopinje, so sporočile pristojne oblasti.

icon-expand Vročinski val v Braziliji FOTO: AP

Krajinski park Sečoveljske soline pa je presenetila čudovita jata (do sedaj največja) 150 plamencev. V ranem jutru je tako prve obiskovalce razveselil pogled na čudovite rožnate ptice, ki sicer prebivajo na močvirjih, ob jezerih, v morskih lagunah in na solinah, kjer imajo na voljo obrežja z blatnim dnom.

icon-expand Jata plamencev v Krajinskem parku Sečovlje FOTO: Iztok Zupan

Za konec pa še dve vremenski. Jesen počasi prehaja v zimo, z odtenki v zlatih, rjavih in zelenih barvah pa je prava paša za oči. Na prvi fotografiji je pogled na poznogotski grad Albrechtsburg v mestu Meissen na Saškem.

icon-expand 'Jesenski' pogled na grad Albrechtsburg na Saškem FOTO: AP

Fotograf Luka Kotnik je obiskal eno najlepših kraških polj v Sloveniji.