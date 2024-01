Teden, ko smo spet ploskali reševalcem

Teden se je začel z dobro novico, ko je iz Križne jame zakorakala peterica, ki je morala v njej neprostovoljno prespati dve noči. Spet smo si lahko rekli, da imamo odlične reševalne službe. Zdravniki so stavkali, vlada in sindikati podpisali dogovor, protestirali so prosilci za azil, ki pri nas že delajo, a jim grozi deportacija. Na mednarodnem sodišču je stekla obravnava v tožbi Južne Afrike, ki Izrael obtožuje genocidnih dejanj nad Palestinci. Morija v Gazi se kljub temu nemoteno nadaljuje.

V začetku tedna smo se spet zavedeli, kako dobre reševalne službe imamo. Tokrat so priskočili na pomoč peterici, ki je bila zaradi hitro narasle vode ujeta v Križni jami. Konec dober, vse dobro.

Morda pa srečen konec čaka tudi propadajoči del Stožic, ki je dobil novega lastnika.

Zdravniki so stavkali, nato pa z vlado sedli za pogajalsko mizo. Zahtevajo oblikovanje posebnega plačnega stebra za zdravstvo, ki bi prinesel višje dohodke. Motijo jih tudi plačna nesorazmerja, ki so nastala, ko so se mlajšim zdravnikom plače dvignile bolj kot starejšim kolegom.

Višje plače v javnem sektorju bo tudi zdravnikom prinesel podpis dogovora o 80-odstotni uskladitvi plač z inflacijo. Povprečna mesečna bruto plača se bo zvišala za slabih 75 evrov.

"Tukaj smo," so v četrtek pred vlado s številnimi transparenti nase opozarjali prosilci za azil. Čeprav večina že več let dela v Sloveniji, nekaterim grozi deportacija. "Zakaj bi nas vrnili na Hrvaško, če si smo si tu našli dobro zaposlitev," se sprašujejo.

Protestniki so se zbrali tudi pred ljubljanskim Mini teatrom, potem ko naj bi tam predvajali izraelski film o Hamasovem napadu 7. oktobra. Niso ga, zaradi prejetih groženj so projekcijo prestavili na drugo lokacijo. Je pa film dvignil pritisk tudi med politiki, slišali smo celo pozive, da bi bilo treba izraelskega veleposlanika poklicati na pogovor.

Medtem je na Meddržavnem sodišču (ICJ) stekla javna obravnava v tožbi Južne Afrike, ki Izrael obtožuje genocidnih dejanj nad Palestinci. Morija v Gazi pa se nadaljuje.

Svet je obkrožila zgodba znanega palestinskega novinarja Uaela Dahduha, ki dela za Al Jazeero. Potem ko je v napadu izgubil ženo, dva otroka in vnuka, so mu ubili še enega sina, prav tako novinarja.

Ekvador je zajel val nasilja, po vsej državi vlada popoln kaos. Vrstijo se upori in množični pobegi iz zaporov, ugrabitve, napadi in spopadi med tolpami in policijo. Napovedal si vojno, dobil jo boš, so kriminalne tolpe sporočile predsedniku Danielu Noboi, ki je 21 mamilarskih kartelov razglasil za teroristične organizacije in legitimne vojaške tarče.

V Kranjski Gori so pripravili jubilejno, 60. Zlato lisico. "Letošnja Lisica je bila ena izmed napornejših do sedaj," so jasni tisti, ki so se v nemogočih vremenskih razmerah spopadli s pripravo proge za najboljše smučarke na svetu.

Odbojkarji ACH Volleyja so se v ligi prvakov od svojih navijačev pričakovano poslovili s porazom. V Tivoliju jih je s 3:0 (30, 16, 18) ugnal italijanski prvak Itas Trentino, ki je s tem potrdil prvo mesto v skupini B.

