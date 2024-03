Padala z 38 tisoč obroki, trčenje ladij in že tretja bomba v Novi Gorici

Tudi ta teden je zaznamovalo nemalo dogodkov, ki so jih opazovalci ujeli v objektive. Med drugim so ZDA v Gazo s padali odvrgle 38 tisoč obrokov hrane, v Južnokitajskem morju je prišlo do trčenja ladij, v ameriški zvezni državi Kentucky je voznica tovornjaka obvisela na mostu, v Nemčiji so morda odkrili največje množično grobišče v Evropi, pri nas pa je poleg hišnih preiskav v zvezi z afero sodna stavba odmevala tudi novica, da so v Novi Gorici odkrili že tretjo neeksplodirano bombo.

Letalska bomba v Novi Gorici FOTO: Ervin Čurlič icon-expand

Na delovišču ob novogoriški železniški postaji so člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) odkrili že tretjo neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne. Teden prej so na območju novogoriške železniške postaje našli dve neeksplodirani letalski bombi iz časa druge svetovne vojne. Obe bombi tehtata več kot 200 kilogramov, prva je sicer britanske, druga pa ameriške izdelave. Z Mestne občine Nova Gorica so sporočili, da so prvotno predvideni datum evakuacije prebivalcev in nevtralizacije bomb prestavili za en teden, torej na 17. marec.

ZDA v Gazo odvrgle prvih 38 tisoč obrokov hrane

ZDA začele dostavljati pomoč prebivalcem Gaze iz zraka FOTO: AP icon-expand

Marsikdo, ki bi videl zgornjo fotografijo, ne bi pomislil na to, da je bila pravzaprav posneta sredi Gaze in da gre za pomoč Palestincem. Minuli teden so tri ameriška vojaška transportna letala C-130 v skupni operaciji z jordansko vojsko v enklavo odvrgla okoli 38.000 obrokov hrane.

Izraelska vojska zopet streljala na ljudi, ki so čakali humanitarno pomoč

Gaza FOTO: AP icon-expand

Izraelska vojska je medtem znova streljala na ljudi, ki v Gazi čakali na humanitarno pomoč. Osem oseb je bilo ranjenih.

Protestniki so se z belimi rožami sprehodili do jeseniškega sodišča

Shod proti spolnim zlorabam otrok FOTO: Bobo icon-expand

Nastajajoči zavod Bela roža je na Jesenicah, kjer jih je nedavno pretresel primer nekdanjega šolskega ravnatelja, pripravil shod proti spolnim zlorabam otrok. S tem so želeli opozoriti na razširjenost problematike in na pomen osveščanja. Zavzeli so se tudi za nekatere procesne spremembe v obravnavi tovrstnih primerov.

Trčenje ladij v Južnokitajskem morju: štirje ranjeni, Kitajci uporabili vodni top

Kitajska in Filipini z medsebojnimi očitki zaradi trčenja njunih ladij FOTO: Profimedia icon-expand

Redko vidimo fotografije trčenj ladij, vendar pa je ta teden o trčenju poročala filipinska obalna straža. V bližini atola Second Thomas Shoal v Južnokitajskem morju, ki si ga lastita Peking in Manila, so trčila kitajska in filipinska plovila. Za incident državi krivita druga drugo. Po navedbah Manile pa naj bi kitajska plovila z vodnim topom poškodovala štiri člane posadke na enem od filipinskih plovil.

Tovornjak obvisel na mostu, voznica kar 40 minut 'strmela smrti v oči'

Reševanje voznika tovornjaka v ZDA FOTO: AP icon-expand

Teden je zaznamovala tudi neverjetna fotografija tovornjaka, ki je obvisel na mostu čez reko Ohio. Voznico so reševali okoli 40 minut, prav toliko časa pa je v kabini "strmela smrti v oči". Na koncu so jo vendarle rešili, bila pa naj bi nepoškodovana.

Bo eden najdaljših lipovih drevoredov pri nas res padel?

Drevored v Pivoli FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Predstavniki hoške občine so skupaj s stroko javno predstavili evropsko sofinanciran projekt prenove dober kilometer dolgega lipovega drevoreda v Pivoli, ki bo zahteval tudi odstranitev večjega dela dreves, kar je v delu javnosti pred časom povzročilo nekaj ogorčenja. Kot je povedal hoški župan Marko Soršak, bodo okoli 700.000 evrov vreden projekt, za katerega polovico denarja pričakujejo iz evropskih sredstev za okrevanje in odpornost, zagnali predvidoma jeseni, že marca pa naj bi izvedli razpis za izbiro izvajalca.

Oglasil se je zadnji preživeli član ekipe, ki je prva osvojila Mount Everest in povedal, da je gora

Smeti na Mount Everestu FOTO: Profimedia icon-expand

"Najvišja gora sveta je prenatrpana in umazana. Gora je bog in treba jo je spoštovati," je ta teden povedal še edini preživeli član alpinistične odprave, ki je prva osvojila Mount Everest konec maja 1953.

V Nürnbergu odkrili morda največje množično grobišče v Evropi

Na množičnem grobišču v Nurnbergu FOTO: In Terra Veritas icon-expand

Arheologi so v južni Nemčiji odkrili morda celo največje množično grobišče, kar so jih kdaj koli izkopali v Evropi. V Nürnbergu so namreč našli približno 1000 okostij, strokovnjaki menijo, da naj bi šlo za žrtve kuge. Skupaj bi lahko bilo v grobišču tudi več kot 2000 okostij.

Italija in Francija v primežu obilnega sneženja: turisti ostali ujeti v dolini

Plaz v italijanski deželi Piemontu FOTO: Profimedia icon-expand

Minuli teden je nagajalo tudi vreme. Sever Italije in dele Francije so zajele obilne padavine z močnim vetrom in snegom, sprožilo se je več plazov. Na južnem Tirolskem je plaz zasul 16-letnika, ki je smučal zunaj urejenih smučišč.

Prvi tovrstni posnetek: orka ubila velikega belega morskega psa

Orka ulovila in ubila belega morskega psa FOTO: Profimedia icon-expand

Pa še ostajamo pri morju. Javnost so osupli videoposnetki in fotografije, ki so nastali ob zalivu Mossel v Južni Afriki. Znanstveniki so uspeli z objektivi zajeti osamljeno orko, ki je napadla, ubila in požrla jetra 2,5-metrskega belega morskega psa. Celoten lov je trajal le dve minuti, opazovalce pa je pustil popolnoma osuple. Znanstveniki pravijo, da gre za prvi tovrstni posnetek, ki prikazuje izjemne plenilske sposobnosti kitov ubijalcev.

Hišne preiskave: Osumljenih 13 oseb, med njimi ni Švarc Pipanove

Hišne preiskave na ministrstvu za pravosodje FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V torek pa je Nacionalni preiskovalni urad skupaj s kriminalisti več policijskih uprav izvedel 16 hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v zvezi z nakupom sodne stavbe. Kot je potrdil direktor NPU Darko Muženič, je kaznivega dejanja osumljenih 13 oseb, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije in izvedbi posla. Po neuradnih informacijah med osumljenimi ni Dominike Švarc Pipan, naj bi bili pa Uroš Gojkovič, Simon Starček, Sebastjan Vežnaver ter sodni cenilec Anton Rigler.

S primopredajo poslov Katičeva prevzela vajeti pravosodnega resorja

Primopredaja poslov med Andrejo Katič in Dominiko Švarc Pipan FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Nova ministrica za pravosodje Andreja Katič pa je prevzela posle od svoje predhodnice Dominike Švarc Pipan. Kot je dejala, jo čaka veliko dela. Kot kaže, pa se bo vanj zakopala takoj. Med drugim pa je izrazila tudi pričakovanje, da bodo v sodelovanju z vsemi deležniki uspeli povrniti ugled ministrstvu za pravosodje.

Izgredi na protestu poljskih kmetov, več policistov ranjenih

Izgredi na protestu kmetov v Varšavi FOTO: AP icon-expand