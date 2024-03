Utrinki dogajanja iztekajočega se tedna

Teden se je začel spektakularno, z že 96. podelitvijo oskarjev. Dvorano so napolnili tudi v Kranjski Gori, kjer so zabavo po smučanju pripravili, čeprav smučanja sploh ni bilo. A smo se kljub temu lahko spet veselili športnih uspehov. Stavka je še vedno ena prvih besed, ki pridejo na misel ob aktualnem dogajanju; ne le zdravniki, delo so odložili tudi na upravnih enotah. Se vidi luč na koncu tunela? Morda. So nas pa spet morali tujci spomniti, kako lepa je Slovenija.

Ryan Gosling kot Ken na podelitvi oskarjev FOTO: AP icon-expand

Teden je otvorila velika noč Hollywooda – že 96. podelitev oskarjev. Znova smo ploskali Oppenheimerju, se muzali ob strgani obleki Emme Stone, ugibali, ali ima John Cena sploh kaj na sebi, in se zabavali z Ryanom Goslingom v vlogi Kena.

Policisti so skušali moškega onemogočiti s paralizatorjem. FOTO: Bobo icon-expand

Na pravo filmsko akcijo je spominjalo tudi sredino dogajanje na Bavarskem dvoru v Ljubljani, kjer so pripadniki specialne policijske enote onesposobili z noži oboroženega mladeniča. Posredovanje je sicer pustilo slab priokus, a na srečo se je drama končala (skoraj) brez poškodb.

URI Soča FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Zdravniki še vedno stavkajo. Že devet tednov. V ospredju so bile tokrat zgodbe invalidov, ki jim je grozilo, da bodo ostali brez vozniških dovoljenj. Na URI Soča namreč niso opravljali pregledov, češ da ne gre za nujno storitev. Razplet smo dočakali sredi tedna.

24UR Forum: (Ne)javno zdravstvo FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Naša televizija je v luči stavke pripravila odmevno oddajo, v kateri so iskali odgovore, kako zdravstvo potegniti iz brezna težav.

Stavka na upravnih enotah FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Stavkali so tudi na upravnih enotah, to nameravajo početi vsako sredo vse do izpolnitve zahtev.

Kraj, kjer so našli trupla smučarjev FOTO: Profimedia icon-expand

Iz Švice nas je dosegla vest o tragični nesreči skupine šestih izkušenih turnih smučarjev, ki jih je na gori Tate Blanche v Zermattu presenetilo hitro poslabšanje vremena s sunki vetra do 130 kilometrov na uro. Pet jih je umrlo zaradi podhladitve, šestega še iščejo, a upanja zanj ni več.

Posledice neurja v Zadru FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

"Nisem vedel, ali sanjam ... Na cesti pred menoj se je kar naenkrat pojavil čoln, ki ga je odneslo s priveza," je nenavaden pripetljaj med neurjem, ki je v noči na ponedeljek zajelo Zadar, komentiral očividec. V eni noči je padlo kar 164 litrov dežja na kvadratni meter, v samo 10 dneh pa je padel tudi marčevski padavinski rekord.

Največji slovenski apres ski FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pri nas je vreme po svoje prikrojilo smučarski praznik v Kranjski Gori. Od težko pričakovanega pokala Vitranc je ostala le zabava po smučanju, pa čeprav smučanja sploh ni bilo.

Greta protestirala pred švedskim parlamentom FOTO: Profimedia icon-expand

Nase je spet opozorila najbrž najbolj znana okoljska aktivistka Greta Thunberg, ki je s skupino somišljenikov blokirala vhod v švedski parlament. To so prekinili policisti, ki so Thunbergovo odvlekli do policijskega vozila.

Becky Hill v Bovcu snema videospot. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Nase s svojimi lepotami opozarja tudi Slovenija, ki si jo je angleška pevka in tekstopiska Becky Hill izbrala za snemanje novega videospota. Z ekipo so iskali "veliko vode, moč vode in neskončnost ter nezemeljske poglede", vse to pa so našli v Rakovem Škocjanu, kamnolomu Zelše in pri slapu Virje. Za poslednjo filmsko lokacijo je zvezdnica obiskala reko Sočo.

Port Lockroy FOTO: Shutterstock icon-expand

Morda bo koga prepričal tudi obet življenja na skrajnem jugu sveta. Na Antarktiki namreč iščejo novega vodjo baze, trgovine, nadzornika divjih živali ter poštnega upravitelja. Delo bi trajalo pet mesecev, in sicer od oktobra 2024 do marca 2025.

Atletico Madrid FOTO: AP icon-expand

Za konec pa še k športnemu tednu. Blestel je Jan Oblak, ki je glavni "krivec", da se je njegov Atletico Madrid prek Interja prebil v četrtfinale Lige prvakov.

Nika Prevc FOTO: AP icon-expand

Mlada Nika Prevc pa je še enkrat dokazala, da je v letošnji sezoni kraljica smučarskih skokov.