Fotografski utrinki iztekajočega se tedna

Pregled dogajanja v iztekajočem se tednu začenjamo v Gazi, od koder smo tokrat dobili fotografije, ki jih nismo več vajeni. Območje je namreč zajel vročinski val in prebivalci so osvežitev poiskali na plaži. Slovenija je bila, nasprotno, v primežu hladnega zraka, marsikje je zapadel sneg. Občudovali smo v oranžo odete Atene, spremljali lovljenje kraljevih konjev po Londonu in stiskali pesti za športne junake.

Morija v Gazi se nadaljuje. Izraelske sile se pripravljajo na kopensko ofenzivo na Rafo, kamor so pred napadi pribežali prebivalci s severa enklave. 1,4 milijona Palestincev se zdaj stiska na dobrih 60 kvadratnih kilometrih ozemlja. Te dni je sicer območje zajel vročinski val, zato od tam prihajajo tudi drugačne fotografije – posnetki ljudi, ki se poskušajo ohladiti v morju.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Ljudje na plaži na območju Gaze icon-picture-layer-2 1 / 2

Kampuse v ZDA so zajeli študentski protesti zaradi vojne v Gazi. Študentje izražajo solidarnost s Palestinci in ogorčenje zaradi neukrepanja ZDA ob naraščajočem številu smrtnih žrtev izraelske ofenzive, ki je že krepko preseglo 34.000.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP













Šotorišče propalestinskih protestnikov na univerzi Columbia v New Yorku. icon-picture-layer-2 1 / 8

V Ukrajino v 'zadnjem trenutku' prihaja vojaška in finančna pomoč, oblasti v Kijevu pa so sprejele zakonodajo, s katero si prizadevajo nadomestiti izgube in povečati številčno stanje moštva na bojnem polju. Zakon o mobilizaciji zaostruje kazni za tiste, ki se izogibajo vpoklicu, Ukrajina pa prav tako ukinja konzularne storitve za vojaške obveznike, ki živijo v tujini.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Urjenje ukrajinske vojske v regiji Žitomir icon-picture-layer-2 1 / 3

Obsežne poplave so opustošile najbolj gosto naseljeno provinco na Kitajskem, Guangdong, zelo je prizadeta tudi 15-milijonska prestolica Guangdžou. Reka Pearl, glavna vodna žila, je dosegla nivo, ki ga le vsakih 100 let. Hitri tokovi naraslih rek so nosili avtomobile in rušili mostove. Evakuirali so 110.000 ljudi.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Poplave v kitajski provinci Guangdong icon-picture-layer-2 1 / 2

Slovenijo je zajela ohladitev, meja sneženja se je ponekod spustila vse do nižin.

Sneg v kraju Trnovo nad Novo Gorico FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Slovenija v belem, Grčija pa v oranžnem. Obilna pošiljka puščavskega praha je obarvala nebo nad Atenami in drugimi kraji po državi.

Atene v oranžnem FOTO: Profimedia icon-expand

Potapljači so znova čistili Ljubljanico in iz nje potegnili za približno tono odpadkov. Med temi so se znašli tudi predmeti, ki izvirajo iz kaznivih dejanj.

Čistilna akcija Za lepšo Ljubljano FOTO: Bobo icon-expand

Na Dunajski v Ljubljani se nadaljuje gradnja novega železniškega nadvoza. Konec tedna so pripeljali še en del konstrukcije, ki je tehtal kar 90 ton. Prevoz je bil izredno zahteven in potrebne je bilo veliko iznajdljivosti, pa tudi malo sreče, da so projekt v celoti izpeljale slovenske roke.

Dostava konstrukcije viadukta na Dunajski cesti v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik icon-expand





Londončani so spremljali nenavaden incident. Po ulicah je brez nadzora divjalo več konjev, ki jih je v beg pognal hrup z bližnjega gradbišča. Živali pripadajo elitni konjenici britanske vojske, ki je zadolžena za kraljevo osebno stražo.

Pobegli konji v Londonu FOTO: Profimedia icon-expand

Žalostno-vesela vest prihaja iz Avstralije. Na zahodu države je nasedlo 160 kitov, bali so se celo, da jih bo za njimi priplavalo še več. A se črni scenarij ni uresničil, nasprotno, večina se je sama ali s pomočjo prostovoljcev, ki so pogumno zakorakali v vodo, rešila in našla pot na odprto morje. 28 jih je žal poginilo.

Nasedli kiti FOTO: AP icon-expand

Turisti morajo za vstop v Benetke po novem plačati pet evrov vstopnine. Mestne oblasti skušajo z novim sistemom zajeziti prekomeren množični turizem, a lokalni prebivalci niso navdušeni. Županu očitajo, da skuša Benetke spremeniti v "tematski park", zato so se odpravili na ulice.

Protesti v Benetkah FOTO: AP icon-expand

Letošnji hrvaški predstavnik na Evroviziji Baby Lasagna nas je sprejel v Zagrebu in z nami poklepetal o svojem življenju. Predvsem o tem, kaj se z njim dogaja zdaj, ko sedi na evrovizijskem vrtiljaku.

Baby Lasagna FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Osem borb, pet nokavtov, dve podreditvi, ena sodniška odločitev in polna dvorana navdušenega občinstva. Ljubljanska Hala Tivoli že dolgo ni tako glasno navijala za slovenske borce in borko, kot je na sobotnem borilnem spektaklu WFC 26/BRAVE CF 81.

Utrinki borilnega spektakla organizacij WFC in BRAVE CF FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Odbojkarji ljubljanskega ACH Volleyja so po zmagi s 3:2 v nizih na tretji finalni tekmi slovenskega državnega prvenstva proti Calcitu iz Kamnika prišli do svojega že 20. naslova državnih prvakov.

Slavje odbojkarjev ACH Volleyja ob osvojitvi 20. naslova slovenskih državnih prvakov FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tadej Pogačar je zmagal na 110. izvedbi najstarejša kolesarskega spomenika Liege–Bastogne–Liege. Z zanj značilnim napadom na Redout je zlomil tekmece in se po 254,5 kilometra vožnje veselil druge zmage na omenjeni dirki.