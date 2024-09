Izbruh vulkana, velikanski diamant, super luna in nekaj politike

Tudi minuli teden so fotografi v objektive uspeli ujeti nekaj neverjetnih prizorov. V noči na torek je dih jemala super luna, v četrtek so bili vsi pogledi uprti v izbruh vulkana na Islandiji, precej fotogeničen je tudi eden največjih diamantov na svetu, ki so ga našli v Botsvani, kameri pa se je pridno nastavljala tudi luksuzna lepotica, superjahta Kismet. Akcijske prizore rimskih bojev so fotografi ujeli na Ptuju, fotografija množičnega pretepa pa prihaja iz turškega parlamenta. Pred kamerami sta pozirala tudi Trump in Putin, prvi za neprebojnim steklom, drugi pa pred jurišnimi puškami.

Redek pojav na nebu: kombinacija super lune in modre lune V noči na torek je bilo mogoče na nebu opazovati prav posebno polno luno, in sicer super luno, ki je bila hkrati tudi t. i. modra luna. Prva od štirih letošnjih super lun je bila še posebej blizu Zemlji. Naslednja priložnost za opazovanje super lune bo že sredi septembra.

Super luna FOTO: AP icon-expand

Najprej je streslo tla, nato je iz tal začela bruhati lava Na Islandiji je v četrtek zvečer na polotoku Reykjanes znova izbruhnil vulkan, že šesti v tej regiji od decembra. Po močnem potresu, ki je stresel območje, je na polotoku jugozahodno od prestolnice Reykjavik iz tal začela bruhati lava. Znova so evakuirali bližnjo vas Grindavik. Vulkanska razpoka je dolga skoraj štiri kilometre.

Na Islandiji znova izbruhnil vulkan FOTO: AP icon-expand

Bomba skriva 96 kg streliva: 'Nihče ni pričakoval, da bo v stavbi' Na območju novogoriške železniške postaje so delavci na gradbišču v četrtek našli še eno neeksplodirano letalsko bombo. Gre za bombo angleške izdelave z enim mehanskim vžigalnikom, ki izhaja iz časa druge svetovne vojne. Težka je 226 kilogramov, v njej pa se skriva 96 kilogramov streliva. Onesposobili pa so jo prav danes.

V Novi Gorici uspešno onesposobili bombo FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Več kot 800 udeležencev iz sedmih držav je zavzelo ulice Poetovia V najstarejšem slovenskem mestu pa so prejšnji konec tedna odpotovali 2000 let v preteklost, v svojo mogočno zgodovino. Na Ptuju oziroma rimskem Poetoviu so potekale že 17. Rimske igre, ki veljajo za eno največjih predstavitev rimskega obdobja v tem delu Evrope.

17. Rimske igre FOTO: Bobo icon-expand

Na Hrvaškem luksuzna lepotica, za zunanjost katere je zaslužen Slovenec Ob hrvaški obali pa je te dni plula luksuzna lepotica, superjahta Kismet. Gre za eno največjih in najdražjih jaht na svetu, za njeno zunanjo podobo pa je zaslužno podjetje, ki je v solastništvu znanega Slovenca. Tedenski najem te 122-metrske velikanke stane kar tri milijone evrov.

Superjahta Kismet v Pulju FOTO: Profimedia icon-expand

Našli enega največjih diamantov na svetu V Botsvani pa so minuli teden našli enega največjih diamantov na svetu doslej. Gre za neobdelan 2492-karatni dragi kamen, je sporočilo kanadsko rudarsko podjetje, ki je odkrilo dragulj.

V Botsvani so našli enega največjih diamantov na svetu. FOTO: AP icon-expand

Množičen pretep v turškem parlamentu, kri poškropila govorniški oder Pestro pa je bilo tudi zasedanje turškega parlamenta, saj so se po debati o mandatu zaprtega opozicijskega poslanca izvoljeni predstavniki ljudstva stepli. Gruča ljudi je metala pesti, drugi so pretepače skušali vleči narazen, dogajanje bi prej kot zasedanje v parlamentu pripisali dogajanju v kakšnem nočnem baru.

Pretep v turškem parlamentu FOTO: Profimedia icon-expand

Trump svoje privržence nagovoril izza neprebojnega stekla Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je v četrtek prvič po julijskem poskusu atentata nanj v Pensilvaniji udeležil predvolilnega zborovanja. Medtem ko je v Severni Karolini na odru nagovarjal svoje privržence, je stal za neprebojnim steklom, v mestu pa so veljali tudi poostreni varnostni ukrepi.

Trump za neprebojnim steklom FOTO: AP icon-expand

Putin prvič po skoraj 13 letih nenapovedano v Čečeniji Tri tedne po ukrajinskem čezmejnem vdoru v Rusijo pa je ruski predsednik Vladimir Putin prvič po skoraj 13 letih obiskal Čečenijo, večinoma muslimansko republiko znotraj Ruske federacije. Gostil ga je samooklicani vodja Čečenov Ramzan Kadirov, ki mu je razkazal vojaško akademijo. Putin se je srečal tudi z borci, ki se usposabljajo za boje v Ukrajini.

Vladimir Putin med obiskom Čečenije FOTO: AP icon-expand

V zraku ponovno air tractorja in helikopter SV, tokrat zagorelo na Komarči Na Komarči je prišlo do požara v naravi, ki so ga zaradi nedostopnega terena gasili iz zraka. Gasilci so obiskovalce Bohinjskega jezera prosili, da reševalnim službam omogočijo zajemanje vode za gašenje. Pri gašenju požara je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske.

Pri gašenju požara je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske. FOTO: Žiga Ogrin icon-expand

Nesreča zaprla štajersko avtocesto: udeleženo vozilo, ki je prevažalo pse V četrtek se je na štajerski avtocesti zgodila prometna nesreča, prevrnilo se je vozilo z lahkim priklopnikom, v katerem so bili pasji mladiči. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, so bili pa v priklopniku pasji mladiči, ki so ob nesreči popadali ven in se razbežali. Na kraju so zato čakali tudi veterinarje.

Reševanje pasjih mladičev FOTO: PGD Slovenske Konjice icon-expand

Hišnik ubil ravnatelja, tajnico in učiteljico. Med streljanjem v šoli tudi dijaki Smo pa bili minuli teden priča tudi tragičnemu dogodku na srednji šoli v Sanskem Mostu v Bosni in Hercegovini. Odjeknili so streli, umrle pa so tri osebe. Streljal je šolski hišnik, med mrtvimi pa so bili ravnatelj, tajnica in učiteljica angleščine. Policija je medtem potrdila, da so bili v času streljanja v šoli prisotni tudi dijaki.

Streljanje na srednji šoli v BiH FOTO: AP icon-expand

Prevrnil se je vagon z dizelskim gorivom, milijon evrov škode Na železniški postaji v Postojni je iztiril in se prevrnil vagon z dizelskim gorivom. Policisti so zavarovali kraj dogodka, kriminalisti bodo opravili ogled.

Prevrnjena cisterna FOTO: Bobo icon-expand

V Antarktičnem oceanu se na mestu vrti največja ledena gora V Antarktičnem oceanu se ne enem mestu že več mesecev počasi vrti ogromna ledena plošča. V vrtincu bi lahko ostala ujeta še leta, ocenjujejo strokovnjaki. Plošča Colossus A23a se je leta 1986 sicer odtrgala od antarktične ledene police in postala največja ledena plošča na planetu.