Poplavljene, zasute, premaknjene hiše, konji in tudi nekaj ljubezni

Najprej Bosna, nato še Florida. Le nemo smo lahko spremljali uničujočo moč narave. Med tem so se prav tako pred našimi očmi naprej odvijale drugačne katastrofe: v Ukrajini, Libanonu, Gazi. Pestro je bilo dogajanje na slovenskem političnem parketu, med drugim (ne)pričakovan odhod. Športni navdušenci so tokrat zaman stiskali pesti za naše nogometaše, jih je pa razveselil Anže Kopitar. Nekatere srečneže pa tudi severni sij.

Narava je spet pokazala svojo uničujočo moč. Prizori iz Bosne in Hercegovine so odprli tudi še nezaceljene slovenske rane. Le da je bilo pri njih še huje: ujma ni vzela le domov, vzela je življenja. Vse kaže, da tudi (predvsem) zaradi človeške neumnosti in pohlepa.

Posledice ujme v Donji Jablanici FOTO: AP icon-expand

Za tragedijo v Jablanici številni krivijo kamnolom nad vasjo, saj se je iz njega na naselje vsula ogromna količina kamenja in odpada.

Kamnolom nad Donjo Jablanico je v dolino poslal usodno kamenje FOTO: Bobo Pixell icon-expand

Zasute hiše, potopljena mošeja, tiri, ki so obviseli v zraku, in tone odpadkov, zagozdene v strugi Neretve, bodo še dolgo časa opominjali na katastrofo, ki bi se ji morda lahko vsaj delno ognili.

Na Floridi je pustošil Milton, že drugi uničujoči orkan v samo dveh tednih. Siloviti vetrovi, ki so dosegali hitrosti do 200 kilometrov na uro, poplave in kar 27 tornadov so uničili celotne soseske.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Kirk, ki se je nad Atlantikom oblikoval hkrati z Miltonom in se usmeril proti Evropi, je na svoji poti na srečo oslabel v posttropsko nevihto, a je na stari celini vseeno povzročil številne težave in žal tudi zahteval življenje.

Poplave v kraju Coulommiers zaradi neurja Kirk FOTO: Profimedia icon-expand

Tretji, ki je tvoril "skupinski ples orkanov nad Atlantikom", je bil Leslie, po napovedih naj bi oslabel, še preden bo dosegel kopno.

Skupinski ples Miltona, Kirka in Leslie nad Atlantikom FOTO: Profimedia icon-expand

Na Bližnjem vzhodu se odvija drugačna katastrofa. Eno leto od vdora Hamasa v Izrael in hkrati eno leto vojne v Gazi – eno leto nenehnega bombardiranja, rušenja, uničevanja, smrti – so po svetu pospremili protesti.

Protesti v Ottawi ob prvi obletnici vojne v Gazi FOTO: AP icon-expand

Zadnji podatki palestinskega ministrstva za zdravje, objavili so jih sredi tedna: v Gazi je bilo ubitih 42.065 ljudi, med njimi 16.765 otrok. Več kot 97.886 je bilo poškodovanih, več kot 10.000 je pogrešanih. Koliko so jih vzele lakota in bolezni, ni znano.

V Gazi je umrl še en otrok FOTO: AP icon-expand

Pred podobno tragedijo zdaj trepetajo v Libanonu. Izrael je v četrtek zvečer, ko so bile ulice polne ljudi, izvedel najbolj smrtonosen napad na središče Bejruta, odkar se je prejšnji mesec okrepila vojna proti Hezbolahu. Napadli so tudi položaje sil Združenih narodov.

Je vsaj Ukrajina bliže miru? "Vidimo priložnost na bojišču, da resnično sprožimo akcijski načrt, ki nam bo omogočil, da končamo to vojno do leta 2025," je v Dubrovniku, kjer so ob njegovem obisku veljali izjemno strogi varnostni ukrepi, ocenil ukrajinski predsednik Zelenski. In poudaril: za mir v Ukrajini je ključno njeno članstvo v Natu in EU.

Policisti v Dubrovniku FOTO: AP icon-expand

V Sloveniji smo dobili ne enega, pač pa kar dva nova ministra, poleg njiju pa še tretjega, ki je začasno prevzel izpraznjeni ministrski sedež.

Sprejem novega ministra za obrambo FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Zaprisega Vinka Logaja v DZ FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Politično ozračje je razburkal tudi nepričakovan in hkrati pričakovan odhod Anžeta Logarja iz vrst SDS. Ustanovil bo novo stranko.

Anže Logar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Slovenijo je obiskal generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Mariano Grossi. "Mož, ki se tudi ko je najbolj neprijetno, pogovarja tako z Vladimirjem Putinom kot Volodimirjem Zelenskim. Izkušen diplomat, ki bdi nad jedrsko varnostjo, in pravi, da se moramo pogovarjati z vsemi, uporabe jedrskega orožja pa nikoli, res nikoli normalizirati," je zapisala kolegica Natalija Švab, ki je z njim opravila intervju.

Rafael Mariano Grossi FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Za svet brez jedrskega orožja si prizadeva japonska organizacija Nihon Hidankyo, prejemnica letošnje Nobelove nagrade za mir. Ustanovili so jo preživeli po atomskih bombah, odvrženih na Hirošimo in Nagasaki leta 1945.

Znak organizacije Nihon Hidankyo, dobitnice Nobelove nagrade za mir FOTO: AP icon-expand

V Kobilarni Lipica so policisti konjeniki proslavili 50-letnico ustanovitve postaje konjeniške policije Ljubljana. V svojih vrstah ima 13 konj, med njimi šest lipicancev.

Proslava ob 50. obletnici policijske konjenice FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pomembna pridobitev: v Zdravstvenem domu Ljubljana so odprli nove prostore centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Otrokom, mladostnikom in njihovim staršem bodo odslej na enem mestu nudili storitve, ki so jih doslej izvajali v različnih enotah zdravstvenega doma.

Novi prostori Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ZD Ljubljana FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Melania Trump, prva slovenska ameriška prva dama, je izdala knjigo spominov. Piše, da se je med odraščanjem počutila bolj povezana z Italijo in Avstrijo kot z državami vzhodne Evrope, s soprogom Donaldom Trumpom pa da sta se ujela na duševni ravni. Vseeno se ne strinjata v vsem, pri vprašanju pravice do splava imata diametralno nasprotna stališča.

Melania Trump FOTO: AP icon-expand

Slovenski nogometaši na stadionu v Oslu niso bili kos domačinom na čelu z Erlingom Haalandom, ki je prikazal še eno izjemno predstavo in z dvema goloma postal najboljši strelec v zgodovini norveške reprezentance.

Erling Haaland FOTO: AP icon-expand

Na tekmi v Kölnu pa so tekle tudi solze. Tam je namreč v četrtek poslovilno tekmo odigral kultni Lukas Podolski.

Poslovilna tekma Lukasa Podolskega FOTO: Profimedia icon-expand

Ljubitelji hokeja bodo spet vstajali sredi noči. Začela se je nova sezona v ligi NHL. In to kako! Hrušičan Anže Kopitar, ki drsalk še lep čas ne namerava postaviti v kot, je za svoje Los Angeles Kings dosegel hat-trick. Prispeval je vse tri zadetke za zmago nad Buffalom.

Hat-trick Anžeta Kopitarja FOTO: AP icon-expand

Na Ljubljanskem gradu so se predstavili tekmovalci iz panog, ki sodijo pod okrilje Smučarske zveze Slovenije. Zima, ki prihaja, prinaša več kot 200 tekem najvišjega ranga, med njimi tudi najpomembnejša tekmovanja v okviru svetovnih prvenstev. Cilji so visoki.

Predstavitve tekmovalcev in panog, ki sodijo pod okrilje Smučarske zveze Slovenije FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Drobtinice za konec. Spet smo lahko občudovali severni sij. Takole ga je v Ribnici v objektiv ujel naš hišni prognostik Rok Nosan.

Severni sij FOTO: Rok Nosan icon-expand

In še: na Voyo je prišla nova originalna serija Hiša ljubezni. Kaj lahko pričakujemo? "To, kar imamo Slovenci radi. Dobro zgodbo z resničnimi, konkretnimi ljudmi. Verjamem, da je v vsaki ženski košček moje Dolores in v vsakem tudi košček kakšnega mojega soigralca," je o seriji povedala Zvezdana Mlakar, ki igra Dolores, izkušeno damo ljubezenskega posla.