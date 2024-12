Prazne celice v 'klavnici', bela odeja in čudežno preživetje 11-letnice

11-letna deklica se je 12 ur oklepala zračnice in edina preživela brodolom čolna z migranti. Prebivalce Dubrovnika je presenetila bela odeja. Po padcu Asadovega režima so se pred skrivnostnim zaporom na obrobju glavnega mesta zbrali številni, ki so upali, da bodo svoje najbližje znova zagledali, a upanje je kmalu zamenjal obup. Preverite še ostale foto utrinke tedna!

Po padcu sirskega režima Bašarja al Asada se je več tisoč Sircev najprej odpravilo proti zaporu Sednaya na obrobju Damaska. Kraj je znan po vseh svojih grozotah, mnogi so ga poimenovali 'klavnica', v njem pa je bilo zaprtih več deset tisoč političnih nasprotnikov režima. Okoli zaporniškega kompleksa, ki je zgrajen v obliki črke Y, se je zbralo ogromno ljudi, ki so skušali odpreti ogromna kovinska vrata, za katerimi pa so naleteli na prazne celice.

Prebivalce Dubrovnika je presenetila bela odeja. A ni šlo za sneg, kot bi si mislili na prvi pogled, marveč za točo. Območje so zajele močne padavine, v enem izmed delov mesta pa je zaradi velike količine dežja nastal hudournik, ki je ulico spremenil v reko.

Zimske razmere pa so na Hrvaškem povzročile nekaj nevšečnosti. Vlak na poti iz Zagreba v Split je zaradi zahtevnih snežnih razmer obstal v snegu. Okoli 200 potnikov je pri Gospiću tako več ur čakalo na drug prevoz, med njimi tudi kninski osnovnošolci. Tudi na cestah so vladale zimske razmere. Vožnjo je oteževala poledica, zlasti na mostovih, nadvozih in viaduktih. Državni hidrometeorološki zavod je za območje Gospića zaradi poledice in snega izdal rumeno opozorilo.

Pri Los Angelesu pa je izbruhnil nevaren požar, zaradi močnih sezonskih vetrov se je hitro širil naprej. Oblasti so ukazale evakuacijo vzhodnega dela Malibuja, ki obsega 6000 ljudi. Zaradi požara, ki so ga krstili z imenom Franklin, je uvodoma brez elektrike ostalo okrog 3500 odjemalcev.

V rafineriji italijanske naftne družbe Eni v bližini Firenc pa je izbruhnila eksplozija. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na pet, devet ljudi je poškodovanih, nekateri med njimi huje. Pred rafinerijo je protestiralo približno 500 ljudi, sindikati pa so zaradi skrbi za varnost pozvali k stavki.

Zgodba o preživetju pa prihaja z Lampeduse. V morju so našli 11-letno deklico, za katero domnevajo, da je edina preživela po brodolomu čolna z migranti. Deklica si je med plavanjem pomagala z zračnicama in preprostim rešilnim jopičem. Čoln, na katerem je bila, se je potopil v nekaj sekundah, saj ga je zajelo močno neurje z visokimi valovi. Deklica iz Sierre Leone je bila del skupine migrantov, ki so se iz Sfaxa v Tuniziji poskušali prebiti v Evropo.

Ameriška revija Time je za osebnost leta 2024 razglasila novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prvič si je ta naziv prislužil leta 2016 po presenetljivi zmagi na predsedniških volitvah. Trump je na dan razglasitve za osebnost leta pozvonil ob odprtju newyorške borze. Zvonjenje pomeni začetek ali zaključek trgovalnega dne na največji svetovni borzi in velja za posebno čast.

Po hudih obtožbah, da je skupaj z glasbenim kolegom Diddyjem pred četrt stoletja posilil komaj 13-letno dekle, se je Jay-Z skupaj z družino udeležil hčerine premiere filmskega muzikala Mufasa: The Lion King. Jay-Z je obtožbe označil za lažne in gnusne.

V svetu športa pa je odmevala podelitev nagrad za športnika leta 2024. Prejela sta jo športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Tadej Pogačar. Med ekipami je bila v tradicionalni anketi Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) za najboljšo izbrana moška nogometna reprezentanca Slovenije. Pri nagradi za najbolj obetavno mlado športno osebnost je nogometaša Benjamina Šeška nasledil kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar, nagrado za najboljšega med športniki invalidi pa je prejel strelec Franček Gorazd Tiršek.

Za konec pa še skok v živalski vrt. Preverili smo, kako so se na hladnejše vreme pripravili v ZOO Ljubljana. Živali so stalno pod nadzorom oskrbnikov, kuratorke in veterinarske službe. Za prehrano in njihove jedilnike skrbi nutricionistka. V decembru je pri njih pestro, saj jih obiščeta dobra moža – dedek Mraz in Božiček.