Dončićev debi, snežna pošiljka in 'praznovanje življenja'

Pozornost tega tedna je definitivno ukradel debi Luke Dončića v dresu 17-kratnih prvakov lige NBA. Ljubitelji športnih spektaklov pa so tudi prišli na svoj račun ob spremljanju 59. Super Bowla. Pozornost javnosti je medtem ukradel štiriletni sin Elona Muska ob obisku predsednika Trumpa v Ovalni pisarni. Znana italijanska manekenka Bianca Balti pa je poskrbela za posebno ganljiv trenutek na letošnjem Sanremu, ko je kljub hudi bolezni in kemoterapiji ponosno zavzela oder brez lasulje.

Pa smo ga dočakali. In to tik pred začetkom zimskih počitnic. Sneženje je v petek zajelo večji del države.

Srednje šole in fakultete so prav tako v petek odprle svoja vrata vsem bodočim dijakom in študentom. Za študente univerzitetnega izobraževanja je v prihodnjem študijskem letu na voljo skupaj 20.442 vpisnih mest, za študente višjih šol 12.086, za srednješolce pa 26.008 mest.

Za Slovenijo pa se je pretekli vikend zgodil zgodovinski trenutek. Nova Gorica in sosednja Gorica sta prevzeli naziv Evropske prestolnice kulture (EPK) za leto 2025. S pritiskom na gumb sta EPK na večernem dogajanju odprla deklica iz Slovenije in deček iz Italije.

V iztekajočem se tednu pa smo tudi dočakali težko pričakovani debi Luke Dončića. Košarkarski super zvezdnik je ob prepričljivi zmagi Los Angeles Lakersov nad Utah Jazz (132:113) v dobrih 23 minutah igre prispeval 14 točk ter ob tem zbral še pet skokov in štiri podaje.

Navijače Los Angeles Lakers, ki so v dvorani Crpyto.com v živo spremljali obračun z ekipo Utah Jazz, je čakalo lepo presenečenje. Na sedežih so dobili majico s številko 77 in imenom slovenskega zvezdnika. Med ogrevanjem pred tekmo pa si je Dončićevo majico oblekel tudi prvi zvezdnik ekipe iz Los Angelesa LeBron James.

Prazničen dan v Ameriki pa je vsako leto Super Bowl. Veliko se pije, veliko se je, predvsem pa se z navdušenjem spremlja tekmo, ki sta jo tokrat odigrali moštvi Kansas City Chiefs in Philadelphia Eagles na stadionu Ceasars Superdome v New Orleansu. Philadelphia je spisala neko novo zgodbo in povsem nadigrala svojega nasprotnika. Podajalec Jalen Hurts je postal MVP-finala.

Letos je čast, da nastopi ob polčasu finalne tekme v ligi NFL, doletela z 22 grammyji nagrajenega ameriškega raperja Kendricka Lamarja. Za veliko presenečenje je že na samem začetku poskrbel igralec Samuel L. Jackson, oblečen v prepoznavno opravo strica Sama, poosebitev Združenih držav Amerike, natančneje ameriške vlade.

Tudi letos je Super Bowl privabil ogromno zvezdnikov, ki so prišli navijat za svoje priljubljeno moštvo. Taylor Swift je prišla spodbujat svojega izbranca, zvezdnika Kansas City Chiefs Travisa Kelceja, ki mu letos ni uspelo dvigniti pokala. 35-letnico so še dodatno prizadeli gledalci, ki so jo na stadionu izžvižgali. Dogodek so med drugimi obiskali tudi Lady Gaga, Jay-Z, Paul McCartney, Anne Hathaway, Kevin Costner, Ivanka Trump, Pete Davidson, Paul Rudd, Jill Biden, Tom Brady in Tim Cook.

Super Bowla v News Orleansu se je kot prvi ameriški predsednik v zgodovini udeležil tudi Donald Trump. Tekmo si je ogledal v družbi hčerke Ivanke Trump in vnuka Theodorja.

Ameriški predsednik Donald Trump pa je v tem tednu v Beli hiši gostil najbogatejšega človeka na svetu Elona Muska. Musku je v Ovalni pisarni družbo delal štiriletni sin X Æ A-12. Med fotografiranjem je Trump dejal: "X, si v redu? To je X in je super fant, visok IQ. Posameznik z visokim IQ."

Štiriletnik je s sedenjem na očetovih ramenih, spakovanjem in vrtanjem po nosu ukradel vso pozornost.

Za konec pa še na oder Sanrema, kjer je blestela znana italijanska manekenka Bianca Balti. 40-letnica je pred tremi leti prejela diagnozo raka jajčnikov, pred nekaj tedni pa zaključila s kemoterapijo. Oder je ponosno zavzela brez lasulje ter pokazala svojo brazgotino. "Sem ne prihajam kot bolnica z rakom, prihajam kot supermodel in profesionalka. Nocoj želim praznovati življenje," je dejala.

