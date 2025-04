Mladiči krvovolka in stoletnih želv, objokani Dončić in vrsta nesreč

Minuli teden je zaznamovala novica ameriškega podjetja, da so vzgojili tri mladiče krvovolka, ki je sicer izumrl pred več kot 10.000 leti, prav tako pa je prve potomce dobil par ogroženih stoletnih želv. Oboževalcev se je dotaknila tudi fotografija Luke Dončića, ki ob posnetku najboljših akcij v dresu Mavericksov ni mogel zadržati solz. Svet so medtem pretresle tudi fotografije naravnih in drugih nesreč, med drugim so o požaru poročali iz Pariza, zrušenju strehe kluba v Dominikanski republiki, zvrstilo pa se je tudi nekaj prometnih nesreč.

Z genskim inženiringom oživeli izumrlega krvovolka: rešitev ali nova težava?

Ameriško biotehnološko podjetje Colossal Biosciences je s pomočjo genskega inženiringa vzgojilo tri mladiče krvovolka, ki je sicer izumrl pred več kot 10.000 leti. DNK krvovolka so pridobili iz fosilov in nato na novo zapisali gensko kodo navadnega sivega volka, ki je njegov najbližji še živeči sorodnik. Mladiče so na svet spravili s pomočjo domačih psov kot nadomestnih mater.

Z genskim inženiringom oživeli izumrlega krvovolka

Par ogroženih stoletnih želv dočakal prve potomce

Vesele novice so prispele tudi iz živalskega vrta v Filadelfiji v ameriški zvezni državi Pensilvanija. V javnost je namreč prišla novica, da je par kritično ogroženih galapaških želv v starosti okoli 100 let dočakal svoje prve potomce. Štirje mladički so se izvalili konec februarja, oskrbniki pa skrbno spremljajo preostala jajca, iz katerih bi se lahko želvice izlegle v prihodnjih tednih.

Izvalili so se mladički kritično ogroženih galapaških želv

Obsežen požar v Parizu: zagorelo v kleti centra za sortiranje odpadkov

V ponedeljek zvečer je sredi francoske prestolnice izbruhnil požar. Zagorelo je v centru za sortiranje odpadkov, požar pa je več sto gasilcev gasilo več dni.

Požar v Parizu

Po tornadih ZDA še pod vodo, med žrtvami tudi otroci

V osrednjem delu ZDA so se nadaljevale hude poplave, ki so najbolj prizadele zvezno državo Kentucky, pa tudi dele Arkansasa, Indiane in Tennesseeja. Od 2. aprila so zaradi močnega deževja, tornadov in poplav v ZDA našteli že najmanj 23 smrtnih žrtev.

Poplave v ZDA

Med lovljenjem nevarnega voznika trčilo pet policijskih vozil

Pretresale so tudi grozljive fotografije s severa Anglije, kjer se je za objestnim voznikom podalo več policijskih patrulj. Nato se je zgodila nesreča, trčilo pa je kar pet policijskih vozil in en osebni avtomobil.

Trčenje na severu Anglije

S petjem pomagal reševalcem, da so ga našli pod ruševinami

Se pa je minuli teden grozljiva tragedija zgodila tudi v Santo Domingu, v prestolnici Dominikanske republike. Med koncertom priljubljenega pevca se je v znani diskoteki zrušila streha in pod seboj pokopala več ljudi, število mrtvih pa se je tekom tedna še naraščalo.

Tragedija v Dominikanski republiki

Nesreča helikopterja v New Yorku

Tragedija se je zgodila tudi v ZDA, kjer je v nesreči helikopterja v New Yorku umrlo vseh šest oseb na krovu. Gre za petčlansko družino in pilota, ki jo je popeljal na popoldanski ogled znamenitosti iz zraka. Helikopter, ki je vzletel z južnega dela Manhattna, je razpadel v zraku in padel v reko Hudson.

Nesreča helikopterja v New Yorku

Na drugem tiru opravljenih že več kot 80 odstotkov del

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je v petek ogledala potek del na drugem tiru Divača–Koper in zadovoljno sklenila, da dela potekajo po načrtih. Zgrajenih je že 37 kilometrov predorov, prav tako vsi viadukti, postavljajo pa se tudi že tiri. Časovnica, da naj bi progo začeli testirati marca 2026, tako še vedno drži.

Drugi tir: potek del na 11. april 2025

Dončić v solzah

Luka Dončić je skupaj s košarkarskim svetom ta teden končno dočakal povratek v dallasovo American Airlines Areno. Slovenec, ki na košarkarskih igriščih nikoli ni skrival čustev, jih je izven njih vedno držal na varni razdalji, a tokrat solz ni mogel zadržati. Do njih ga je prisilil videoposnetek njegovih najboljših akcij v dresu Mavericksov.

Luka Dončić v solzah

Šport je ta teden zaznamoval tudi Celje, kjer je potekala zgodovinska prva tekma četrtfinala Konferenčne lige med Celjem in Fiorentino. Celjani so pokazali hrabro predstavo, a Italijani se v Firence vračajo s prednostjo (1 : 2).

Celje - Fiorentina