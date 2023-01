Fotografije, ki so zaznamovale minuli teden

Za dobrodošlico novemu tednu nas je pozdravil sneg, ki je poskrbel za veliko veselja, pa tudi za kolaps na slovenskih cestah. Ljubljančani so se borili za svoja drevesa, v Zidanem Mostu pa so dva tedna po železniški nesreči dvignili prevrnjeni vagon. Najzahtevnejša naloga jih sicer še čaka. V Davosu se je zbrala gospodarska elita, medtem pa so iz Ukrajine poročali o novem zločinu: raketa, ki je padla na stanovanjski blok, je ubila najmanj 45 ljudi.

Pa smo ga le dočakali, prvi sneg to zimo. Razveselili so se ga otroci, razveselili so se ga na končno belih smučiščih, manj veseli pa so ga bili vozniki. Na slovenskih cestah je v ponedeljek vladal kaos. Na očitke, da je napovedano sneženje spet presenetilo delavce Darsa, so pri upravljavcu slovenskih avtocest odgovorili, da so za kolaps krivi zdrsi tovornjakov brez ustrezne zimske opreme.

icon-expand Zasnežene ljubljanske ceste FOTO: Damjan Žibert

V Zidanem Mostu so se dva tedna po železniški nesreči, ko je z vagona vlaka zletel 300-tonski transformator, lotili odstranjevanja razbitin. Najtežji (dobesedno) zalogaj so za zdaj pustili, dvignili naj bi ga naslednji konec tedna, ko bo iz Avstrije prispelo kar 1000 ton težko dvigalo.

icon-expand Dvig vagona po železniški nesreči v Zidanem mostu FOTO: Aljoša Kravanja

Ljubljančani so šli v boj za drevesa na Rožniku, kjer že nekaj časa poteka intenzivna sečnja. Po napovedih bo padlo kar 389 večinoma zdravih dreves, med njimi številna starejša od sto let. "Padajo stoletne veličastne bukve in mlajša drevesa, ostajajo pa samo majhna, komaj nekaj let stara drevesa, ponekod pa še to ne več," je dogajanje opisala protestnica.

icon-expand Protest proti sečnji dreves na Rožniku FOTO: Aljoša Kravanja

Protestirali so tudi v Nemčiji, kjer so se zaman borili za ohranitev vasice Lüzerath. Ni uspelo, vas bo "požrl" rudnik premoga, stroji, ki bodo do tal porušili vse stavbe, že brnijo. Protestnikom se je pridružila švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, ki jo je policija takole odnesla s prizorišča.

icon-expand Policija odpeljala Greto Thunberg FOTO: AP

Greta je iz Nemčije odpotovala v Švico, natančneje v Davos, kjer se je zbrala svetovna gospodarska elita. Očitala jim je, da "praktično največ pripomorejo k uničenju planeta" ter da je absurdno poslušati njihove nasvete glede reševanja podnebne krize. Ob pogledu na več kot tisoč zasebnih letal, ki so jih pripeljala na vsakoletni Svetovni gospodarski forum, ji moramo dati prav.

icon-expand Zasebna letala v Davosu FOTO: Profimedia

V ukrajinskem Dnipru je ruska raketa padla na stanovanjski blok in zbrisala stanovanja od devetega nadstropja do kleti. "Bližje kot sem bila, bolj je spominjalo na pekel. Ko sem prišla do bloka, sem otrpnila. Dveh vhodov ni bilo več. Spremenila sta se v kup ruševin in zevajočo luknjo. To je bila podoba apokalipse," je pripovedovala Svitlana Liščinska, ki živi v sosednji stavbi. Umrlo je najmanj 45 ljudi. Rusija odgovornost za napad zanika.

icon-expand Stanovanjska zgradba v Dnipru FOTO: AP

Poročali smo tudi o tragediji v Nepalu. V bližini turističnega kraja Pokhara, kamor je bilo tudi namenjeno, je strmoglavilo letalo z 72 ljudmi na krovu. Preživel ni nihče.

icon-expand Letalska nesreča v Nepalu FOTO: AP

V Afganistanu imajo ženske vse manj pravic, obraze pa zakrivajo celo izložbenim lutkam. Gre za enega prvih ukrepov, ki so jih talibani sprejeli po vrnitvi na oblast pred letom in pol. Zahtevali so, naj se lutkam odstranijo glave, a so nato trgovci našli boljšo rešitev.

icon-expand Izložbene lutke v Afganistanu FOTO: AP

Če ostanemo pod Hindukušem: snežilo je tudi v Kabulu, od koder prihaja fotografija kolesarja v belini.

icon-expand Sneg v Kabulu FOTO: AP

Na nebu nad Burso so prebivalci nedavno opazili velik oblak, ki je imel posebno obliko in barvo. Nekateri so se spraševali, ali gre morda za NLP ali celo za portal v drugi svet oziroma drugo dimenzijo, spet druge pa je spomnil na ženski spolni organ. V resnici pa se je na nebu oblikoval lečast oblak, ki je zanimiv vremenski pojav, najpogosteje viden v gorskih regijah.

icon-expand Lečast oblak v Bursi je pri tamkajšnjih prebivalcih sprožil FOTO: Profimeda

Čeprav je bila poletna ognjena stihija nekaj, kar bi si morda želeli čim prej pozabiti, pa ne gre pozabiti tistih, ki so z velikimi napori in tudi odlično organizacijo uspeli požar ukrotiti ter ga tudi pogasiti. V Parku vojaške zgodovine spomine obujajo z razstavo fotografij, med katerimi je tudi delo našega odličnega fotografa in gasilca Luka Kotnika.

icon-expand Požar na Krasu skozi objektiv Luka Kotnika FOTO: osebni arhiv

Vsebino na 24ur.com pa smo obogatili s pogovori v studiu.